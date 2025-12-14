शत्रुजीत कपूर को हरियाणा DGP पद से हटाया गया, आईपीएस सुसाइड केस ने छीनी कुर्सी, पहले छुट्टी पर भेजा गया था
हरियाणा सरकार ने शत्रुजीत कपूर को हरियाणा डीजीपी के पद से रिलीव कर दिया. ओपी सिंह को अगले आदेश तक कार्यवाहक DGP बनाया गया है.
Published : December 14, 2025 at 11:00 PM IST
चंडीगढ़ : हरियाणा सरकार ने आज एक बड़ा प्रशासनिक कदम उठाते हुए IPS अफसर शत्रुजीत कपूर को हरियाणा के डीजीपी के पद से रिलीव कर दिया है. उनकी जगह पर हरियाणा के कार्यवाहक डीजीपी ओपी सिंह को अगले आदेश तक हरियाणा के कार्यवाहक DGP के रूप में तैनात किया गया है.
शत्रुजीत कपूर को डीजीपी पद से हटाया : 7 अक्टूबर को चंडीगढ़ में आईपीएस अफसर वाई पूरन कुमार के सुसाइड के बाद से विवादों में घिरे आईपीएस अफसर शत्रुजीत कपूर को हरियाणा सरकार ने राज्य के डीजीपी के पद से रिलीव कर दिया है. अब उनके पास सिर्फ हरियाणा पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन के चेयरमैन की जिम्मेदारी रहेगी. वहीं मौजूदा कार्यवाहक डीजीपी ओपी सिंह को अपने मौजूदा कर्तव्यों के अगले आदेश तक हरियाणा के कार्यवाहक DGP के रूप में तैनात कर दिया है.
शत्रुजीत कपूर पर लगे थे प्रताड़ना के आरोप : आपको बता दें कि आईपीएस अफसर वाई पूरन कुमार ने सुसाइड नोट में तत्कालीन डीजीपी शत्रुजीत कपूर समेत अन्य अधिकारियों पर प्रताड़ित करने के आरोप लगाए थे. उनकी पत्नी अमनीत कुमार ने मामले में एफआईआर भी दर्ज कराई थी और राज्य के डीजीपी को हटाने की मांग की थी. इसके बाद हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार ने तत्कालीन डीजीपी शत्रुजीत कपूर को 14 अक्टूबर से 2 महीने की लंबी छुट्टी पर भेज दिया था. शनिवार यानि 13 दिसंबर को उनकी दो महीने की लंबी छुट्टी खत्म हो गई थी जिसके बाद आज ये नया आदेश जारी किया गया है.
31 दिसंबर को रिटायर हो रहे हैं ओपी सिंह : वहीं इस बीच हरियाणा सरकार को हरियाणा के लिए नए डीजीपी को भी नियुक्त करना है क्योंकि मौजूदा कार्यवाहक डीजीपी ओपी सिंह 31 दिसंबर को रिटायर हो रहे हैं. माना जा रहा है कि हरियाणा के नए डीजीपी की रेस में आईपीएस अजय सिंघल, आलोक मित्तल और ए.एस. चावला के नाम शामिल हैं.
