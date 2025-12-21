ETV Bharat / state

आर्थिक रूप से कमजोर कैदियों को वित्तीय सहायता देगी हरियाणा सरकार, संशोधित दिशा निर्देश लागू

चंडीगढ़: हरियाणा की अतिरिक्त मुख्य गृह सचिव डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने शनिवार को कहा कि "राज्य ने 'गरीब कैदियों को सहायता' योजना के लिए संशोधित दिशा निर्देश और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी किए हैं. इन दिशानिर्देशों का मकसद आर्थिक रूप से कमजोर कैदियों को वित्तीय सहायता देना है, जिनकी आज़ादी सिर्फ़ कोर्ट द्वारा लगाए गए जुर्माने का भुगतान ना कर पाने या जमानत ना मिल पाने के कारण रुकी हुई है."

आर्थिक रूप से कमजोर कैदियों को वित्तीय सहायता: उन्होंने कहा कि "संशोधित फ्रेमवर्क में हरियाणा की जेलों में बंद योग्य कैदियों को तुरंत और प्रभावी राहत सुनिश्चित करने के लिए सख्त समय-सीमा और संस्थागत तंत्र पेश किए गए हैं. ये पहल जेलों में भीड़ कम करने का भी प्रयास करती है." संशोधित दिशानिर्देशों के तहत, जिला स्तर पर सशक्त समितियां गठित की जाएगी, जिनमें जिला कलेक्टर कार्यालय, जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण (DLSA), पुलिस विभाग, जेल प्रशासन और न्यायपालिका के प्रतिनिधि शामिल होंगे.

DLSA के सचिव इन समितियों के संयोजक और समन्वय प्रभारी के रूप में काम करेंगे, जो मामलों की समीक्षा और अनुमोदन के लिए हर महीने के पहले और तीसरे सोमवार को नियमित रूप से बैठक करेंगी.

50 हजार से 1 लाख रुपये तक की सहायता: इसके अलावा, एक राज्य-स्तरीय निगरानी समिति स्थापित की जाएगी, जिसमें प्रधान सचिव (गृह/जेल), सचिव (कानून विभाग), राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के सचिव, DG/IG (जेल), और उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल शामिल होंगे ताकि पूरे राज्य में पर्यवेक्षण और प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके. विचाराधीन कैदियों के लिए जो वित्तीय बाधाओं के कारण जमानत नहीं ले पा रहे हैं, उन्हें प्रति मामले 50,000 रुपये तक की सहायता प्रदान की जाएगी, जिसमें सशक्त समिति को असाधारण परिस्थितियों में 1 लाख रुपये तक की राशि स्वीकृत करने का विवेक होगा.

निगरानी समिति के अनुमोदन की आवश्यकता: उन्होंने कहा "1 लाख रुपये से अधिक की सहायता की आवश्यकता वाले मामलों को विचार और अनुमोदन के लिए राज्य-स्तरीय निगरानी समिति के पास भेजा जाएगा. दोषी कैदियों के लिए जो कोर्ट द्वारा लगाए गए जुर्माने का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं, सशक्त समिति द्वारा 25,000 रुपये तक की सहायता स्वीकृत की जा सकती है, जबकि इस सीमा से अधिक राशि के लिए निगरानी समिति के अनुमोदन की आवश्यकता होगी."