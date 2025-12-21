आर्थिक रूप से कमजोर कैदियों को वित्तीय सहायता देगी हरियाणा सरकार, संशोधित दिशा निर्देश लागू
Published : December 21, 2025 at 9:22 AM IST
चंडीगढ़: हरियाणा की अतिरिक्त मुख्य गृह सचिव डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने शनिवार को कहा कि "राज्य ने 'गरीब कैदियों को सहायता' योजना के लिए संशोधित दिशा निर्देश और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी किए हैं. इन दिशानिर्देशों का मकसद आर्थिक रूप से कमजोर कैदियों को वित्तीय सहायता देना है, जिनकी आज़ादी सिर्फ़ कोर्ट द्वारा लगाए गए जुर्माने का भुगतान ना कर पाने या जमानत ना मिल पाने के कारण रुकी हुई है."
आर्थिक रूप से कमजोर कैदियों को वित्तीय सहायता: उन्होंने कहा कि "संशोधित फ्रेमवर्क में हरियाणा की जेलों में बंद योग्य कैदियों को तुरंत और प्रभावी राहत सुनिश्चित करने के लिए सख्त समय-सीमा और संस्थागत तंत्र पेश किए गए हैं. ये पहल जेलों में भीड़ कम करने का भी प्रयास करती है." संशोधित दिशानिर्देशों के तहत, जिला स्तर पर सशक्त समितियां गठित की जाएगी, जिनमें जिला कलेक्टर कार्यालय, जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण (DLSA), पुलिस विभाग, जेल प्रशासन और न्यायपालिका के प्रतिनिधि शामिल होंगे.
DLSA के सचिव इन समितियों के संयोजक और समन्वय प्रभारी के रूप में काम करेंगे, जो मामलों की समीक्षा और अनुमोदन के लिए हर महीने के पहले और तीसरे सोमवार को नियमित रूप से बैठक करेंगी.
50 हजार से 1 लाख रुपये तक की सहायता: इसके अलावा, एक राज्य-स्तरीय निगरानी समिति स्थापित की जाएगी, जिसमें प्रधान सचिव (गृह/जेल), सचिव (कानून विभाग), राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण के सचिव, DG/IG (जेल), और उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल शामिल होंगे ताकि पूरे राज्य में पर्यवेक्षण और प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके. विचाराधीन कैदियों के लिए जो वित्तीय बाधाओं के कारण जमानत नहीं ले पा रहे हैं, उन्हें प्रति मामले 50,000 रुपये तक की सहायता प्रदान की जाएगी, जिसमें सशक्त समिति को असाधारण परिस्थितियों में 1 लाख रुपये तक की राशि स्वीकृत करने का विवेक होगा.
निगरानी समिति के अनुमोदन की आवश्यकता: उन्होंने कहा "1 लाख रुपये से अधिक की सहायता की आवश्यकता वाले मामलों को विचार और अनुमोदन के लिए राज्य-स्तरीय निगरानी समिति के पास भेजा जाएगा. दोषी कैदियों के लिए जो कोर्ट द्वारा लगाए गए जुर्माने का भुगतान नहीं कर पा रहे हैं, सशक्त समिति द्वारा 25,000 रुपये तक की सहायता स्वीकृत की जा सकती है, जबकि इस सीमा से अधिक राशि के लिए निगरानी समिति के अनुमोदन की आवश्यकता होगी."
डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने नए SOPs के तहत स्थापित समय-सीमा पर प्रकाश डाला. यदि किसी विचाराधीन कैदी को जमानत मिलने के सात दिनों के भीतर रिहा नहीं किया जाता है, तो जेल अधिकारियों को तुरंत DLSA के सचिव को सूचित करना होगा.
5 दिनों के अंदर वेरीफाई होगी कैदी की फाइनेंशियल स्थिति: कैदी की वित्तीय स्थिति के प्रारंभिक मूल्यांकन और सत्यापन से लेकर फंड जारी करने और कोर्ट में जमा करने तक की पूरी प्रक्रिया को एक स्पष्ट रूप से परिभाषित समय-सीमा के भीतर पूरा करने के लिए संरचित किया गया है. DLSA के सेक्रेटरी, विज़िटिंग वकीलों, पैरालिगल वॉलंटियर्स, या सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों की मदद से, पांच दिनों के अंदर कैदी की फाइनेंशियल स्थिति वेरीफाई करेंगे.
स्कीम का मकसद आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की मदद करना: उन्होंने कहा कि "इसके बाद, एम्पावर्ड कमेटी रिपोर्ट मिलने के पांच दिनों के अंदर फंड जारी करने का निर्देश देगी, और कमेटी के फैसले के पांच दिनों के अंदर रकम कोर्ट में जमा कर दी जाएगी." एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने साफ किया कि "हालांकि इस स्कीम का मकसद आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की मदद करना है, लेकिन इसमें गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए ज़रूरी सेफगार्ड भी शामिल हैं."
गंभीर अपराधों में शामिल व्यक्तियों को नहीं मिलेगा स्कीम का फायदा: प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, या दूसरे खास कानूनों के तहत अपराधों के आरोपी व्यक्तियों को यह फायदा नहीं मिलेगा. आतंकवाद, राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाले अपराध, दहेज हत्या, बलात्कार, मानव तस्करी, या प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट के तहत अपराध जैसे गंभीर अपराधों में शामिल व्यक्तियों को भी इस स्कीम का फायदा नहीं मिलेगा.
