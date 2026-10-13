हरियाणा सरकार का पशुपालन पर फोकस, अंत्योदय परिवारों की बदलेगी तकदीर, भैंस खरीदने पर ₹80 हजार सब्सिडी और दूध पर ₹10 प्रति लीटर प्रोत्साहन
हरियाणा सरकार पशुपालन को बढ़ावा देकर अंत्योदय परिवारों की आय बढ़ाने और महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने पर जोर दे रही है.
Published : October 13, 2026 at 10:59 AM IST
चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने और जरूरतमंद परिवारों की आमदनी बढ़ाने के लिए पशुपालन को एक महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में बढ़ावा दे रही है. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में सरकार का जोर ऐसी गतिविधियों को प्रोत्साहित करने पर है, जिनसे अंत्योदय परिवारों को आय के अतिरिक्त अवसर मिल सकें और महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनें.
भैंस खरीदने पर ₹80 हजार तक सब्सिडी: दरअसल, हरियाणा सरकार मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में पशुपालन और डेयरी व्यवसाय को बढ़ावा देकर अंत्योदय परिवारों की आय बढ़ाने पर जोर दे रही है. इसके तहत भैंस खरीदने पर पशुपालन विभाग की ओर से ₹80,000 तक सब्सिडी और वीटा की ओर से ₹50,000 की अतिरिक्त सहायता देने का प्रावधान दर्शाया गया है. दूध उत्पादन पर ₹10 प्रति लीटर अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि, महिला स्वयं सहायता समूहों और अनुसूचित जाति के परिवारों के लिए ब्याज मुक्त ऋण तथा कम से कम 15,000 भैंसों के लिए ऋण उपलब्ध कराने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है. सरकार का उद्देश्य सालाना ₹1.80 लाख तक आय वाले अंत्योदय परिवारों की आमदनी बढ़ाना है. इसके साथ ही 1 नवंबर तक 200 नए हर हित स्टोर और 300 नए वीटा बूथ, मिल्क बार व सांझा बाजार खोलने का लक्ष्य रखा गया है, जिससे ग्रामीण रोजगार के अवसर बढ़ें और महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकें.
मुख्यमंत्री @NayabSainiBJP के नेतृत्व में प्रदेश सरकार पशुपालन को बढ़ावा देकर अंत्योदय परिवारों की आय में वृद्धि और महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में निरंतर प्रयासरत है। #haryana #Antyodaya https://t.co/KWF1qP24xj— DPR Haryana (@DiprHaryana) October 12, 2026
पशुपालन से बढ़ेगी परिवारों की आमदनी: पशुपालन ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका का एक अहम साधन है. गाय-भैंस पालन और दूध उत्पादन जैसी गतिविधियां परिवारों को नियमित कमाई का अवसर प्रदान कर सकती हैं. खेती के साथ पशुपालन अपनाने से ग्रामीण परिवार आय के वैकल्पिक स्रोत विकसित कर सकते हैं. हरियाणा सरकार की प्राथमिकताओं में भी पशुपालन को बढ़ावा देकर जरूरतमंद परिवारों की आर्थिक स्थिति बेहतर बनाने का लक्ष्य शामिल है.
अंत्योदय परिवारों को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर: सरकार का उद्देश्य अंत्योदय परिवारों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है, ताकि वे अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए अधिक सक्षम हो सकें. पशुपालन जैसी आजीविका आधारित गतिविधियां इस दिशा में उपयोगी साबित हो सकती हैं. इससे परिवारों को स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर मिलते हैं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में आर्थिक गतिविधियों को गति देने में मदद मिलती है.
महिलाओं की आर्थिक भागीदारी को मिलेगा बढ़ावा: पशुपालन में महिलाओं की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है. पशुओं की देखभाल, दूध निकालने और डेयरी से जुड़े दैनिक कार्यों में महिलाएं सक्रिय योगदान देती हैं. इस क्षेत्र में बेहतर अवसर मिलने से महिलाएं परिवार की आमदनी बढ़ाने में अपनी भागीदारी मजबूत कर सकती हैं. आर्थिक गतिविधियों से जुड़ाव महिलाओं के आत्मविश्वास और निर्णय लेने की क्षमता को भी बढ़ावा दे सकता है.
ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में पहल: हरियाणा में पशुपालन को प्रोत्साहित करने की पहल का व्यापक उद्देश्य ग्रामीण परिवारों के लिए आजीविका के अवसर बढ़ाना है. पशुपालन और डेयरी गतिविधियों को व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाने से दूध उत्पादन, स्थानीय रोजगार और संबंधित व्यवसायों को भी लाभ मिल सकता है. इससे गांवों में आर्थिक गतिविधियों को मजबूती देने की संभावनाएं बढ़ती हैं.
मुख्यमंत्री नायब सैनी के नेतृत्व में प्रयास: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में राज्य सरकार पशुपालन को बढ़ावा देने और अंत्योदय परिवारों की आय में सुधार लाने पर जोर दे रही है. इस पहल में महिलाओं का आर्थिक सशक्तीकरण भी एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है. पशुपालन को आजीविका के अवसरों से जोड़कर सरकार ग्रामीण परिवारों को अधिक आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर रही है.
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