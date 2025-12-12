ETV Bharat / state

हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला: डॉक्टरों को लिखावट सुधारने के आदेश, नियम तोड़ने पर होगी कार्रवाई

हरियाणा सरकार ने डॉक्टरों को स्पष्ट लिखावट में दवा पर्ची लिखने के आदेश दिए हैं. नियम का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की बात कही है.

Haryana doctors handwriting
हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला
By ETV Bharat Haryana Team

Published : December 12, 2025 at 1:57 PM IST

2 Min Read
अंबाला: हरियाणा के सरकारी अस्पतालों में तैनात डॉक्टरों को अब मरीजों की दवा और उपचार पर्ची पर स्पष्ट और पढ़ने योग्य लिखने के आदेश स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिए गए हैं. आदेश के मुताबिक डॉक्टरों की लिखावट इतनी साफ होनी चाहिए कि मरीज स्वयं भी समझ सके कि कौन सी दवा कितनी मात्रा में लेनी है.

नियम तोड़ने पर कार्रवाई की चेतावनी: इस बारे में अंबाला सिविल सर्जन डॉ. राकेश सहल ने कहा कि, "सभी डॉक्टरों को दवाओं और ओपीडी कार्ड पर साफ-सुथरी लिखावट में लिखने के निर्देश जारी किए गए हैं. यदि कोई डॉक्टर नियम का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी."

Haryana doctors handwriting
डॉक्टरों को स्पष्ट लिखावट में दवा पर्ची लिखने के आदेश

हाईकोर्ट दे चुका है निर्देश: पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट पहले ही डॉक्टरों को निर्देश दे चुका है कि मरीज की फाइल और ओपीडी कार्ड पर लिखावट स्पष्ट होनी चाहिए. अदालत ने कहा था कि, "मरीजों को भी उनके इलाज और दवा की जानकारी ठीक से समझ में आनी चाहिए. अक्सर देखा जाता था कि डॉक्टर की लिखावट केवल फार्मेसी वाले को ही समझ आती थी."

डॉक्टरों को लिखावट सुधारने के आदेश

मुख्यालय के पत्र के बाद आदेश: डॉ. राकेश सहल ने बताया कि, "मुख्यालय से पत्र आने के बाद सभी सरकारी अस्पतालों में यह आदेश लागू कर दिया गया है. अब डॉक्टरों की लिखावट में सुधार अनिवार्य है. इससे मरीजों को सही जानकारी मिलेगी और दवा लेने में कोई भ्रम नहीं होगा."

बता दें कि इस आदेश से मरीजों की सुरक्षा बढ़ेगी और दवाओं की सही खुराक सुनिश्चित होगी. स्वास्थ्य विभाग का मानना है कि इस कदम से मरीजों और फार्मासिस्ट दोनों को आसानी होगी और चिकित्सकीय त्रुटियों में कमी आएगी.

संपादक की पसंद

