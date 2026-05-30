Ebola वायरस को लेकर हरियाणा में अलर्ट, अस्पतालों को जारी हुई विशेष एडवाइजरी
इबोला पर हरियाणा में स्वास्था विभाग हाई अलर्ट पर है. करनाल में 10 बेड का आइसोलेशन वार्ड बनाया जा रहा है.
Published : May 30, 2026 at 1:55 PM IST|
Updated : May 30, 2026 at 2:20 PM IST
करनाल: दुनिया की सबसे खतरनाक और जानलेवा बीमारियों में गिने जाने वाले इबोला वायरस को लेकर हरियाणा में सतर्कता बढ़ा दी गई है. केंद्र सरकार की एडवाइजरी के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है. करनाल के सिविल अस्पताल में 10 बेड का विशेष आइसोलेशन वार्ड तैयार किया जा रहा है, जबकि एक वरिष्ठ डॉक्टर को नोडल अधिकारी नियुक्त करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है.
अस्पतालों को मिले विशेष निर्देश: स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी निर्देशों के तहत सभी सरकारी अस्पतालों को किसी भी संभावित संक्रमण से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा गया है. करनाल सिविल अस्पताल में भी तैयारियां तेज कर दी गई हैं. अधिकारियों का कहना है कि एक-दो दिन के भीतर आइसोलेशन वार्ड पूरी तरह तैयार कर लिया जाएगा, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई की जा सके.
अफ्रीका में बढ़ते मामलों से बढ़ी चिंता: हाल के महीनों में अफ्रीकी देशों, खासकर कांगो और युगांडा में इबोला संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं. इन्हीं घटनाओं के बाद दुनिया भर के स्वास्थ्य तंत्र ने अपनी निगरानी बढ़ा दी है. हरियाणा सरकार भी किसी तरह की लापरवाही से बचने के लिए पहले से तैयारी कर रही है.
क्या है इबोला वायरस और क्यों है इतना खतरनाक? इबोला एक गंभीर वायरल बीमारी है, जिसे दुनिया की सबसे घातक संक्रामक बीमारियों में गिना जाता है. वर्ष 1976 में पहली बार इसकी पहचान अफ्रीका में हुई थी. यह वायरस संक्रमित जानवरों से इंसानों में और फिर संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने से दूसरे लोगों में फैल सकता है. गंभीर मामलों में यह बीमारी जानलेवा साबित हो सकती है.
इन लक्षणों को न करें नजरअंदाज: इबोला संक्रमण की शुरुआत आमतौर पर तेज बुखार, सिरदर्द, अत्यधिक कमजोरी, उल्टी और दस्त जैसे लक्षणों से होती है. बीमारी बढ़ने पर शरीर में अंदरूनी और बाहरी रक्तस्राव जैसी गंभीर स्थितियां भी पैदा हो सकती हैं. विशेषज्ञों के अनुसार इसकी मृत्यु दर 30 से 50 प्रतिशत तक हो सकती है.
भारत में फिलहाल कोई मामला नहीं: राहत की बात यह है कि भारत में अब तक इबोला वायरस का कोई पुष्ट मामला सामने नहीं आया है. हालांकि कुछ संदिग्ध मामलों की जांच की गई थी, जिनकी रिपोर्ट नकारात्मक आई. इसके बावजूद स्वास्थ्य एजेंसियां लगातार निगरानी बनाए हुए हैं और एहतियाती कदमों को मजबूत किया जा रहा है.
विदेश यात्रा करने वालों के लिए चेतावनी: स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को कांगो, युगांडा और साउथ सूडान जैसे प्रभावित देशों की गैर-जरूरी यात्राओं से बचने की सलाह दी है. साथ ही विदेश से लौटने वाले यात्रियों की स्वास्थ्य निगरानी पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है.
EBOLA वायर से निपटने के लिए SOP
- जिला नागरिक अस्पताल अस्पताल करनाल में इबोला बिमारी के मरीजों के लिए 10 बेड का आईसोलेशन वार्ड बनाएं.
- आइसोलेशन वार्ड का रास्ता अलग हो ताकि अन्य मरीजों और आमजनों को इन्फेक्शन का खतरा ना हो.
- आइसोलेशन वार्ड की लेवलिंग करें.
- आवश्यकता पड़ने पर इबोलो मरीजों को आइसोलेशन वार्ड में रखने के लिए सभी आवश्यक उपकरण तैयार रखें.
- इबोलो से संभावित दवाइयों को पहले से उपलब्ध करवायें.
- इबोला से निपटने के लिए WHO द्वारा जारी SOP का पालन करें.
- इबोलो बीमारी के लिए नोडल अधिकारी और नर्सिंग अधिकारी इन्चार्ज तय करें. उनका मोबाइल नंबर वरीय अधिकारियों को उपलब्ध कराएं.
- इबोला के लिए तैयार आइसोलेशन वार्ड के लिए डॉक्टरों, नर्सिंग स्टाफ सहित कर्मचारियों की एक माह की ड्यूटी रोस्टर तैयार करें.