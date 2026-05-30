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Ebola वायरस को लेकर हरियाणा में अलर्ट, अस्पतालों को जारी हुई विशेष एडवाइजरी

Ebola को लेकर हरियाणा में अलर्ट ( Etv Bharat )

करनाल: दुनिया की सबसे खतरनाक और जानलेवा बीमारियों में गिने जाने वाले इबोला वायरस को लेकर हरियाणा में सतर्कता बढ़ा दी गई है. केंद्र सरकार की एडवाइजरी के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है. करनाल के सिविल अस्पताल में 10 बेड का विशेष आइसोलेशन वार्ड तैयार किया जा रहा है, जबकि एक वरिष्ठ डॉक्टर को नोडल अधिकारी नियुक्त करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है. अस्पतालों को मिले विशेष निर्देश: स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी निर्देशों के तहत सभी सरकारी अस्पतालों को किसी भी संभावित संक्रमण से निपटने के लिए तैयार रहने को कहा गया है. करनाल सिविल अस्पताल में भी तैयारियां तेज कर दी गई हैं. अधिकारियों का कहना है कि एक-दो दिन के भीतर आइसोलेशन वार्ड पूरी तरह तैयार कर लिया जाएगा, ताकि किसी भी आपात स्थिति में तत्काल कार्रवाई की जा सके. Ebola को लेकर अस्पतालों को जारी हुई विशेष एडवाइजरी (ETV Bharat) अफ्रीका में बढ़ते मामलों से बढ़ी चिंता: हाल के महीनों में अफ्रीकी देशों, खासकर कांगो और युगांडा में इबोला संक्रमण के नए मामले सामने आए हैं. इन्हीं घटनाओं के बाद दुनिया भर के स्वास्थ्य तंत्र ने अपनी निगरानी बढ़ा दी है. हरियाणा सरकार भी किसी तरह की लापरवाही से बचने के लिए पहले से तैयारी कर रही है.