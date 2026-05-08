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हरियाणा सरकार की नई पहल, कक्षा 9-12 की छात्राओं को स्कूलों में मिल रहा है पौष्टिक चॉकलेट और दूध

हरियाणा में कक्षा 9-12 की छात्राओं के लिए पौष्ठिक चॉकलेट और दूध का प्रावधान किया गया है.

Haryana Government New Initiative
स्कूली छात्राओं को पौष्टिक चॉकलेट और दूध (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 8, 2026 at 8:10 PM IST

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भिवानी: हरियााणा प्रदेश में स्कूली बच्चियों के संपूर्ण विकास के लिए उनके शरीर के पोषण पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है. इसी के चलते मुख्यमंत्री मध्याह्न भोजन की व्यवस्था की गई है. जिसके तहत अब 9वीं से 12वीं तक कक्षा में पढ़ने वाले बेटियों को भी दूध और पोषण युक्त चॉकलेट दी जा रही है, जिससे बच्चों के शरीर का संपूर्ण पोषण हो सके.

9वीं से 12वीं कक्षा की बेटियों के लिए पोषक तत्व: जहां पहले 8वीं कक्षा तक के बच्चों को ही स्कूल समय में मिड डे मील की सुविधा थी और 9वीं से 12वीं कक्षा तक के बेटियों के लिए भोजन संबंधी कोई व्यवस्था नहीं थी. अब राज्य सरकार ने इसे विस्तृत रूप देते हुए 9वीं से 12वीं कक्षा तक के बेटियों को भी पोषक तत्व उपलब्ध करवाने के तहत यह योजना शुरू की है.

हरियाणा सरकार की नई पहल (ETV Bharat)

9वीं से 12वीं कक्षा के बच्चों के लिए फायदेमंद: इस योजना के तहत हरियाण सरकार ने विशेष बजट का भी प्रावधान किया है. राजकीय वरिष्ठ माध्मिक विधालय सुई के मध्याह्न प्रभारी यानी एमडीएम प्रभारी डॉ. सुधा बुंदेला ने बताया की यह स्कीम हरियाण राज्य सरकार द्वारा स्कूली बेटियों के पोषण को लेकर चलाई है. जिसे अब बढ़ाकर 9वीं से 12वीं कक्षाओं में भी लागू कर दिया है. 9वी से 12वीं कक्षा के बेटियों के लिए शुरू की गई इस पोषण योजना के तहत स्कूली बच्चियों को चॉकलेट चॉकलेट बार दी जाती है. जो की प्रोटीन से भरपूर है जिसमे ज्वार और मूंगफली सहित अन्य पोषक तत्व होते हैं.

स्कूलों में बच्चे पी रहे हैं दूधा: वहीं एक दिन उन्हें दूध देना होता है जिसके दूध के पैकेट भी स्कूलों में पहुंचाए गए है. इन दूध के पाऊडर के पैकेट को बच्चियों को प्रतिदिन दूसरे दिन पिलाया जाता है. स्कूलों में बच्चियों के लिए एक दिन दूध, दूसरे दिन चॉकलेट बार क्रमवार रूप से पोषण के लिए उपलब्ध करवाए जाते है. यह योजना 9वीं से 12वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए काफी लाभकारी साबित हो रही है. साथ ही बड़ी कक्षा के बच्चों ड्राप्ट आऊट न हो, उसका लाभ भी मिल रहा है और स्कूली बच्चें भोजन के अभाव में स्कूल में ही बने रहते है.

बच्चों के लिए प्रोटीन युक्त चॉकेट: अध्यापकों ने बताया कि "ये चॉकेट प्रोटीन युक्त होगी. चॉकलेट और दूध बच्चो को प्रतिदिन वार के हिसाब से देनी होगी. यानी की एक दिन दूध तो दूसरे दिन चॉकलेट खिलानी होगी. सरकार ये नई व्यवस्था छात्राओ को काफ़ी पसंद आ रही है." छात्राओं का कहना है कि "इसमें प्रोटीन और कैल्सिम है जो हमारे लिया काफी जरूरी है. इस चॉकलेट बार का स्वाद भी अच्छा है. चाकलेट शरीर को भी पोषण प्रदान करता है." वहीं दूध पीकर भी वे काफी अच्छा महसूस करती हैं. इससे उन्हें दोपहर के भोजन की पूर्ति हो जाती है और खाना खाने के लिए छुट्टी के समय घर जाने की आवश्यकता नहीं होती है.

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