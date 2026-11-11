हरियाणा सरकार ने झींगा पालकों के लिए सोलर सब्सिडी की सीमा बढ़ाई, दो जिलों में विकसित किए जाएंगे इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क
Shrimp Farming in Haryana: हरियाणा सरकार ने झींगा पालन में इस्तेमाल होने वाले सब्सिडी वाले सोलर पावर सिस्टम की क्षमता सीमा को बढ़ाया.
Published : November 11, 2026 at 12:42 PM IST
चंडीगढ़: जलीय कृषि (एक्वाकल्चर) को बढ़ावा देने और किसानों की आय बढ़ाने की पहल के तहत, हरियाणा सरकार ने झींगा पालन में इस्तेमाल होने वाले सब्सिडी वाले सोलर पावर सिस्टम की क्षमता सीमा को 10 किलोवाट से बढ़ाकर 30 KW कर दिया है. कृषि एवं किसान कल्याण और मत्स्य पालन मंत्री श्याम सिंह राणा ने बताया कि इस कदम से ऊर्जा लागत में काफी कमी आने और पूरे राज्य में झींगा पालन से होने वाला मुनाफा बढ़ने की उम्मीद है.
झींगा पालन में इस्तेमाल होने वाले सब्सिडी सोलर पावर सिस्टम की क्षमता सीमा बढ़ी: राणा ने कहा कि ये फैसला झींगा पालकों द्वारा बिजली और जनरेटर पर किए जा रहे भारी खर्च को देखते हुए लिया गया है. सरकार का लक्ष्य सौर ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर झींगा पालन को अधिक किफायती, टिकाऊ और आर्थिक रूप से फायदेमंद बनाना है.
सघन मत्स्य विकास कार्यक्रम: मंत्री ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राज्य के 'सघन मत्स्य विकास कार्यक्रम' (Intensive Fisheries Development Programme) के तहत, सफेद झींगा पालन में इस्तेमाल होने वाले सोलर पावर सिस्टम की परियोजना लागत 50,000 रुपये प्रति KW तय की गई है. इसमें 30 KW के सिस्टम के लिए अधिकतम पात्र परियोजना लागत 15 लाख रुपये होगी. किसानों को पात्र परियोजना लागत का 60 प्रतिशत सब्सिडी के रूप में मिलेगा.
बेहतर होगी झींगा पालन आजीविका: कृषि मंत्री ने कहा कि इस बढ़ी हुई सहायता से झींगा पालकों को पारंपरिक बिजली और डीजल जनरेटर पर अपनी निर्भरता काफी कम करने में मदद मिलेगी. ऊर्जा पर खर्च कम होने से उत्पादन लागत घटेगी और शुद्ध मुनाफा बढ़ेगा, जिससे झींगा पालन आजीविका का एक बेहतर और व्यावहारिक विकल्प बन जाएगा.
इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क किए जाएंगे विकसित: मत्स्य पालन क्षेत्र को आधुनिक बनाने के राज्य सरकार के प्रयासों पर प्रकाश डालते हुए, राणा ने कहा कि किसानों को उन्नत एक्वाकल्चर (जलीय कृषि) तकनीकों और विशेष सहायता सेवाओं तक पहुंच प्रदान करने के लिए सिरसा और भिवानी जिलों में 'इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क' विकसित किए जा रहे हैं, जो 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' (उत्कृष्टता केंद्र) के रूप में काम करेंगे.
भिवानी में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस: भिवानी में 'सेंटर ऑफ एक्सीलेंस' के लिए निर्माण कार्य शुरू हो चुका है और उम्मीद है कि यह सुविधा जून 2028 तक पूरी तरह से चालू हो जाएगी. इसी तरह, केंद्र सरकार की 'प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना' के तहत सिरसा जिले के पोहरका गाँव में एक 'इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क' स्थापित करने की प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हो गई है.
'एक्वाकल्चर को बढ़ावा देना लक्ष्य': मंत्री ने आगे कहा कि ये केंद्र एक व्यापक संसाधन केंद्र के रूप में काम करेंगे, जहां किसानों और मत्स्य पालकों को एक ही छत के नीचे आधुनिक मछली और झींगा पालन का व्यावहारिक प्रशिक्षण, बेहतर गुणवत्ता वाले बीज और वैज्ञानिक मार्गदर्शन मिल सकेगा. उन्होंने कहा कि इस पहल का उद्देश्य तकनीक-आधारित एक्वाकल्चर को बढ़ावा देना और किसानों को अधिक उत्पादक कृषि पद्धतियों को अपनाने में सक्षम बनाना है.
'किसानों की अतिरिक्त आय का अवसर पैदा होगा': कृषि मंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार कृषि गतिविधियों में विविधता लाने और किसानों के लिए आय के अतिरिक्त अवसर पैदा करने के लिए लगातार कदम उठा रही है. जहां पारंपरिक रूप से गेहूं और धान की खेती एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रहेगी, वहीं सरकार किसानों को मत्स्य पालन और झींगा पालन जैसी अधिक मूल्य वाली सहायक गतिविधियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है.
लागत कम, मुनाफा ज्यादा लक्ष्य: मंत्री ने उन क्षेत्रों में 'व्हाइट श्रिम्प' (सफेद झींगा) पालन की बढ़ती संभावनाओं पर जोर दिया, जहां मिट्टी और पानी में खारापन है और जहां पारंपरिक खेती अक्सर सीमित हो जाती है. उन्होंने कहा कि 'व्हाइट श्रिम्प' की खेती किसानों के लिए, विशेष रूप से खारे पानी से प्रभावित क्षेत्रों में, आय का एक बेहतरीन स्रोत बनकर उभर रही है. हमारा लक्ष्य लागत को कम करके और आधुनिक तकनीक तक पहुंच प्रदान करके किसानों को उनके संसाधनों से बेहतर मुनाफा कमाने में मदद करना है.
झींगा पालन में बिजली की जरूरत क्यों होती है? झींगा पालन (Shrimp Farming) में तालाब के पानी की गुणवत्ता, ऑक्सीजन के स्तर और पानी के बहाव को बनाए रखने के लिए 24 घंटे निरंतर बिजली की जरूरत होती है. बिजली के बिना कुछ ही घंटों में तालाब में ऑक्सीजन कम होने से बड़ी संख्या में झींगों की मृत्यु हो सकती है.
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