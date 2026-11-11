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हरियाणा सरकार ने झींगा पालकों के लिए सोलर सब्सिडी की सीमा बढ़ाई, दो जिलों में विकसित किए जाएंगे इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क

Shrimp Farming in Haryana ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: जलीय कृषि (एक्वाकल्चर) को बढ़ावा देने और किसानों की आय बढ़ाने की पहल के तहत, हरियाणा सरकार ने झींगा पालन में इस्तेमाल होने वाले सब्सिडी वाले सोलर पावर सिस्टम की क्षमता सीमा को 10 किलोवाट से बढ़ाकर 30 KW कर दिया है. कृषि एवं किसान कल्याण और मत्स्य पालन मंत्री श्याम सिंह राणा ने बताया कि इस कदम से ऊर्जा लागत में काफी कमी आने और पूरे राज्य में झींगा पालन से होने वाला मुनाफा बढ़ने की उम्मीद है.

झींगा पालन में इस्तेमाल होने वाले सब्सिडी सोलर पावर सिस्टम की क्षमता सीमा बढ़ी: राणा ने कहा कि ये फैसला झींगा पालकों द्वारा बिजली और जनरेटर पर किए जा रहे भारी खर्च को देखते हुए लिया गया है. सरकार का लक्ष्य सौर ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर झींगा पालन को अधिक किफायती, टिकाऊ और आर्थिक रूप से फायदेमंद बनाना है.