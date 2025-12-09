ETV Bharat / state

हरियाणा में डॉक्टरों की हड़ताल पर सरकार का सख्त रुख, एस्मा लागू, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की हुई थी घोषणा

हरियाणा में डॉक्टरों की हड़ताल पर सरकार ने सख्ती दिखाते हुए एस्मा लागू कर दिया जिसके बाद अब डॉक्टर हड़ताल नहीं कर सकेंगे.

Haryana government imposes ESMA on doctors strike
हरियाणा में डॉक्टरों की हड़ताल पर सरकार का सख्त रुख (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : December 9, 2025 at 8:11 PM IST

चंडीगढ़ : हरियाणा में चल रही डॉक्टरों की हड़ताल पर सरकार सख्त हो गई है. हरियाणा सरकार ने मामले पर एक्शन लेते हुए हड़ताल पर एस्मा लगा दिया है.

डॉक्टरों की हड़ताल पर लगा एस्मा : हरियाणा में डॉक्टर्स की हड़ताल पर सख़्त रुख अपनाते हुए हरियाणा सरकार ने हड़ताल पर एस्मा लगा दिया है. हरियाणा आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम, 1974 की धारा 4 (क) की उप-धारा (1) के तहत हड़ताल पर रोक लगाई है. ये आदेश 8 दिसंबर से लागू होंगे और 6 महीने की अवधि के लिए स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर और कर्मचारी हड़ताल नही कर सकेंगे. सरकार ने अपने जारी आदेश में कहा है कि गंभीर रूप से बीमार और बाकी मरीजों की देखभाल के लिए ये कदम जरूरी है. हड़ताल के चलते लोगों के स्वास्थ्य और जीवन पर बुरा असर पड़ रहा था. वहीं डॉक्टरों की हड़ताल को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने अफसरों के साथ बैठक की और कहा कि डॉक्टरों की कई मांगों पर सरकार विचार कर रही है.

Haryana government imposes ESMA on doctors strike Health Minister Arti Singh Rao
डॉक्टरों की हड़ताल पर एस्मा लागू (Etv Bharat)

अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का ऐलान : आपको बता दें कि 8 और 9 दिसंबर की हड़ताल के बाद एसोसिएशन ने आज बैठक की और 10 दिसंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की घोषणा की थी. इसके अलावा भूख हड़ताल की भी रणनीति बनाई जा रही थी.

क्या होता है एस्मा (ESMA) ? : एस्मा वो कानून है जो जरूरी सेवाओं को बंद होने से रोकता है. डॉक्टर, बिजली, पानी जैसी सेवाओं में हड़ताल रोकने के लिए इसे लगाया जाता है. एस्मा लगने के बाद इससे जुड़े कर्मचारी हड़ताल नहीं कर सकते है.

हरियाणा में डॉक्टरों की क्या हैं मांगे ? :

  • SMO की सीधी भर्ती पर रोक : डॉक्टर एसएमओ की सीधी भर्ती का विरोध कर रहे हैं. उनका कहना है कि विभाग से उनको प्रमोट किया जाए.
  • केंद्र के समान प्रमोशन : मेडिकल एसोसिएशन और सरकार के बी एश्योर्ड करियर प्रमोशन (एसीपी) पर मामला फंसा हुआ है. हरियाणा के डॉक्टरों को फिलहाल तीन एसीपी मिलती है, लेकिन वे केंद्र के समान चार एसीपी (4,9,13 और 20 साल की सेवा) डिमांड कर रहे हैं.
  • ग्रेड पे बढ़ाने की मांग : तीसरे ग्रेड पे पर 9500 रुपए की डिमांड की जा रही है. डॉक्टरों को 10 साल पर अभी 7600 रुपए का ग्रेड पे मिलता है, जबकि उनकी मांग 8000 रुपए की है. तीसरे ग्रेड पे पर 8700 रुपए मिलते हैं, एसोसिएशन इसमें 9500 रुपए देने की डिमांड कर रहा है.

