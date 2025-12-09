ETV Bharat / state

हरियाणा में डॉक्टरों की हड़ताल पर सरकार का सख्त रुख, एस्मा लागू, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की हुई थी घोषणा

चंडीगढ़ : हरियाणा में चल रही डॉक्टरों की हड़ताल पर सरकार सख्त हो गई है. हरियाणा सरकार ने मामले पर एक्शन लेते हुए हड़ताल पर एस्मा लगा दिया है.

डॉक्टरों की हड़ताल पर लगा एस्मा : हरियाणा में डॉक्टर्स की हड़ताल पर सख़्त रुख अपनाते हुए हरियाणा सरकार ने हड़ताल पर एस्मा लगा दिया है. हरियाणा आवश्यक सेवा अनुरक्षण अधिनियम, 1974 की धारा 4 (क) की उप-धारा (1) के तहत हड़ताल पर रोक लगाई है. ये आदेश 8 दिसंबर से लागू होंगे और 6 महीने की अवधि के लिए स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर और कर्मचारी हड़ताल नही कर सकेंगे. सरकार ने अपने जारी आदेश में कहा है कि गंभीर रूप से बीमार और बाकी मरीजों की देखभाल के लिए ये कदम जरूरी है. हड़ताल के चलते लोगों के स्वास्थ्य और जीवन पर बुरा असर पड़ रहा था. वहीं डॉक्टरों की हड़ताल को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने अफसरों के साथ बैठक की और कहा कि डॉक्टरों की कई मांगों पर सरकार विचार कर रही है.

डॉक्टरों की हड़ताल पर एस्मा लागू (Etv Bharat)

अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का ऐलान : आपको बता दें कि 8 और 9 दिसंबर की हड़ताल के बाद एसोसिएशन ने आज बैठक की और 10 दिसंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की घोषणा की थी. इसके अलावा भूख हड़ताल की भी रणनीति बनाई जा रही थी.

क्या होता है एस्मा (ESMA) ? : एस्मा वो कानून है जो जरूरी सेवाओं को बंद होने से रोकता है. डॉक्टर, बिजली, पानी जैसी सेवाओं में हड़ताल रोकने के लिए इसे लगाया जाता है. एस्मा लगने के बाद इससे जुड़े कर्मचारी हड़ताल नहीं कर सकते है.