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हरियाणा में होगी 195 स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की भर्ती, 1 लाख से 2 लाख रुपए तक सैलरी, वॉक-इन इंटरव्यू के जरिए सिलेक्शन

हरियाणा के सरकारी अस्पतालों में 195 स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की भर्ती होगी. स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने इसकी घोषणा की.

Haryana government hospitals 195 specialist doctors will be recruited announced by Arti Singh Rao
हरियाणा में होगी 195 स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की भर्ती (Getty Images)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 6, 2026 at 7:46 PM IST

3 Min Read
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चंडीगढ़ : हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने सोमवार को कहा कि स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए सरकारी अस्पतालों में कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर 195 स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की भर्ती की जाएगी. मंत्री ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी और मेरिट-आधारित होगी.

1 लाख रुपए से 2 लाख रुपए तक सैलरी : आरती सिंह राव ने कहा कि "नूंह को छोड़कर अन्य जिलों के लिए, MBBS और डिप्लोमा योग्यता वाले स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को हर महीने 1 लाख रुपये दिए जाएंगे, जबकि MBBS और MD (डॉक्टर ऑफ मेडिसिन)/MS (मास्टर ऑफ सर्जरी)/DNB योग्यता वालों को हर महीने 1.50 लाख रुपये मिलेंगे. नूंह जिले के लिए, स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को आकर्षित करने के लिए ज़्यादा वेतन मंज़ूर किया गया है. सरकारी बयान के अनुसार, MBBS और डिप्लोमा योग्यता वाले डॉक्टरों को हर महीने 1.50 लाख रुपये दिए जाएंगे, जबकि MBBS और MD/MS/DNB योग्यता वालों को हर महीने 2 लाख रुपये मिलेंगे."

स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने पर फोकस : स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य राज्य के सभी नागरिकों को बेहतर और समय पर स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करना है. उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पतालों में स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की नियुक्ति से ना केवल चिकित्सा देखभाल की गुणवत्ता में सुधार होगा, बल्कि मौजूदा डॉक्टरों पर काम का बोझ भी कम होगा. मंत्री ने कहा कि स्त्री रोग, बाल रोग, एनेस्थीसिया, मेडिसिन, सर्जरी और ऑर्थोपेडिक्स जैसे मुख्य विभागों में स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की भर्ती की जाएगी. मंत्री ने कहा कि सबसे ज़्यादा पद स्त्री रोग और बाल रोग डिपार्टमेंट में होंगे, जिसमें मां और बच्चे की स्वास्थ्य सेवाओं को मज़बूत करने पर खास ध्यान दिया जाएगा.

वॉक-इन इंटरव्यू के जरिए सिलेक्शन : भर्ती प्रक्रिया को तेज़ और आसान बनाने के लिए, उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यता और अनुभव के आधार पर वॉक-इन इंटरव्यू के ज़रिए चयन किया जाएगा. मंत्री ने आगे कहा कि ये पहल सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली को मज़बूत करने और दूरदराज के इलाकों में भी स्पेशलिस्ट चिकित्सा सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में एक अहम कदम है. उन्होंने भरोसा जताया कि इस फ़ैसले से पूरे हरियाणा में स्वास्थ्य सेवाओं में काफ़ी सुधार होगा और जनता को सीधा फ़ायदा मिलेगा.

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