हरियाणा में DA 3 प्रतिशत बढ़ा: जुलाई 2025 से लागू, करीब 6 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा
हरियाणा सरकार ने DA 55% से 58% किया. 6 लाख कर्मचारी-पेंशनर्स को फायदा. जुलाई 2025 से लागू, नवंबर में बढ़ी सैलरी-पेंशन. बकाया भी मिलेगा.
Published : October 24, 2025 at 1:26 PM IST
चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनरों का महंगाई भत्ता 3 फीसदी बढ़ा दिया है. अब ये 55 से 58 फीसदी हो गया है. नया भत्ता 1 जुलाई 2025 से लागू होगा. नवंबर में सैलरी और पेंशन बढ़ी हुई आएगी. वित्त विभाग ने शुक्रवार को ये ऐलान किया. प्रदेश के करीब 6 लाख लोग इससे लाभान्वित होंगे. इनमें 3 लाख नियमित कर्मचारी और 3 लाख पेंशनर्स शामिल हैं. यह कदम महंगाई के असर को कम करने के लिए उठाया गया है.
लाभार्थियों की संख्या और प्रभाव: करीब 6 लाख नियमित कर्मचारी और पेंशनर्स को इसका सीधा फायदा मिलेगा. सरकार के मुताबिक 3 लाख कर्मचारी और इतने ही पेंशनर्स इससे प्रभावित होंगे. महंगाई भत्ता बेसिक सैलरी का हिस्सा होता है. बढ़ोतरी से सैलरी में वृद्धि होगी. उदाहरण के तौर पर बेसिक सैलरी 20 हजार रुपये होने पर 600 रुपये महीना अतिरिक्त आएंगे. महंगाई भत्ता कर्मचारियों को और महंगाई राहत पेंशनर्स को मिलती है. दोनों महंगाई से राहत देने के लिए हैं.
बकाया भुगतान की व्यवस्था: बढ़ा हुआ भत्ता अक्टूबर 2025 के वेतन और पेंशन के साथ दिया जाएगा. जुलाई से सितंबर तक का बकाया भी खाते में जमा होगा. 50 पैसे या अधिक होने पर पूरा एक रुपये मिलेगा. 50 पैसे से कम होने पर उसे नजरअंदाज किया जाएगा. ये नियम सभी के लिए लागू रहेगा. बकाया राशि नवंबर में सैलरी के साथ आएगी. इससे कर्मचारियों की जेब में अतिरिक्त रकम पहुंचेगी.
पिछली बढ़ोतरी से तुलना: अप्रैल 2025 में सरकार ने भत्ता 53% से 55% किया था. तब 2 फीसदी की बढ़ोतरी हुई. इस बार 3 फीसदी का इजाफा हुआ. ये एक फीसदी अधिक है. नई दर 58 फीसदी हो गई. ये बदलाव महंगाई के आंकड़ों पर आधारित है. कर्मचारियों और पेंशनर्स की मांग को ध्यान में रखा गया. बढ़ोतरी से सैलरी और पेंशन दोनों में सुधार आएगा.
