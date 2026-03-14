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हरियाणा में बेटियों की शादी पर मिलेंगे सिलेंडर, गैस की कमी के बीच सरकार का बड़ा फैसला, जिलों में बनाई कमेटी

चंडीगढ़ : हरियाणा में शादी के सीज़न में गैस की किल्लत के बीच सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए कहा है कि हरियाणा में बेटियों की शादी के दौरान सिलेंडर की कमी नहीं आने दी जाएगी. बेटियों की शादी पर प्राथमिकता के आधार पर सिलेंडर दिए जाएंगे ताकि शादी में कोई परेशानी नहीं आ पाए.

जिलों में कमेटी बनाने का फैसला : हरियाणा सरकार ने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए जिलों में कमेटी बनाने का फैसला किया है. इसके लिए जिलों में डीसी(डिप्टी कमिश्नर) की अध्यक्षता में कमेटी बनेगी. कमेटी में एसपी, चीफ मेडिकल ऑफिसर और जिला शिक्षा अधिकारी सदस्य होंगे. जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक (DFSC) को कमेटी का सदस्य सचिव बनाया जाएगा. कमेटी जरूरत और उपलब्धता के आधार पर जिले में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों का आवंटन करेगी. DFSC को ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के स्थानीय अधिकारियों के साथ समन्वय कर 20% एलपीजी स्टॉक उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं.

गैस की कमी के बीच सरकार का बड़ा फैसला (Etv Bharat)

एलपीजी गैस की कमी नहीं आने पाए : खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता विभाग ने शनिवार को ऑर्डर जारी करते हुए कहा है कि अस्पतालों, स्कूलों और कॉलेजों जैसी जरूरी जगहों पर एलपीजी गैस की कमी नहीं आनी चाहिए.