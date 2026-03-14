हरियाणा में बेटियों की शादी पर मिलेंगे सिलेंडर, गैस की कमी के बीच सरकार का बड़ा फैसला, जिलों में बनाई कमेटी
हरियाणा में गैस की किल्लत के बीच बेटियों की शादियों पर प्राथमिकता के आधार पर सिलेंडर मिलेंगे. हरियाणा सरकार ने ये फैसला लिया है.
Published : March 14, 2026 at 10:39 PM IST
चंडीगढ़ : हरियाणा में शादी के सीज़न में गैस की किल्लत के बीच सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए कहा है कि हरियाणा में बेटियों की शादी के दौरान सिलेंडर की कमी नहीं आने दी जाएगी. बेटियों की शादी पर प्राथमिकता के आधार पर सिलेंडर दिए जाएंगे ताकि शादी में कोई परेशानी नहीं आ पाए.
जिलों में कमेटी बनाने का फैसला : हरियाणा सरकार ने कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए जिलों में कमेटी बनाने का फैसला किया है. इसके लिए जिलों में डीसी(डिप्टी कमिश्नर) की अध्यक्षता में कमेटी बनेगी. कमेटी में एसपी, चीफ मेडिकल ऑफिसर और जिला शिक्षा अधिकारी सदस्य होंगे. जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक (DFSC) को कमेटी का सदस्य सचिव बनाया जाएगा. कमेटी जरूरत और उपलब्धता के आधार पर जिले में कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों का आवंटन करेगी. DFSC को ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के स्थानीय अधिकारियों के साथ समन्वय कर 20% एलपीजी स्टॉक उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं.
एलपीजी गैस की कमी नहीं आने पाए : खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता विभाग ने शनिवार को ऑर्डर जारी करते हुए कहा है कि अस्पतालों, स्कूलों और कॉलेजों जैसी जरूरी जगहों पर एलपीजी गैस की कमी नहीं आनी चाहिए.
बेटियों की शादी पर मिलेंगे सिलेंडर : अस्पतालों और सभी शैक्षणिक संस्थानों (हॉस्टल्स) को भी एलपीजी सप्लाई में प्राथमिकता दी जाएगी. जरूरत पड़ने पर शादी समारोहों के लिए भी प्राथमिकता के आधार पर कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर आवंटित किए जा सकेंगे. बेटियों की शादी के मामलों को प्राथमिकता देने का प्रावधान रखा गया है.
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