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हरियाणा सरकार ने अग्निशमन विभाग ने 24 कर्मचारियों को किया बर्खास्त, 14 अनुबंधित और 10 HKRN के कर्मचारी शामिल

कई चेतावनी के बाद भी हड़ताल पर गए कर्मचारी वापस नहीं लौटे. इसके बाद सरकार ने अग्निशमन विभाग के 24 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया.

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अग्निशमन विभाग ने 24 कर्मचारियों को किया बर्खास्त (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 4, 2026 at 1:17 PM IST

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चंडीगढ़ः हरियाणा अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं निदेशालय ने हड़ताल पर गए कर्मचारियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 24 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया है. इनमें 14 अनुबंधित कर्मचारी और 10 हरियाणा कौशल रोजगार निगम (HKRN) के कर्मचारी शामिल हैं.

सुबह नौ बजे तक ड्यूटी पर लौटने की थी चेतावनीः निदेशालय ने शुक्रवार सुबह नौ बजे तक हड़ताली कर्मचारियों को ड्यूटी पर लौटने की अंतिम चेतावनी दी थी. इसके बावजूद कर्मचारी काम पर नहीं लौटे. इसके बाद निदेशालय ने पूरे मामले से मुख्यमंत्री कार्यालय को अवगत कराते हुए कार्रवाई की स्वीकृति मांगी थी.

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बर्खास्तगी की सूची में शामिल कर्मचारी (ETV Bharat)

बर्खास्तगी की सूची में शामिल हैं ये कर्मचारीः सरकार की मंजूरी मिलने के बाद 14 अनुबंधित (पालिका रोल) कर्मचारियों और 10 HKRN कर्मचारियों को देर रात बर्खास्त कर दिया गया. बर्खास्त कर्मचारियों में बहादुरगढ़ के सतीश कुमार व राजेश कुमार, नरवाना के सत्यवान, धारूहेड़ा के नरेंद्र सिंह, बावल के सुरेश कुमार, सिरसा के राजेश कुमार, हिसार के प्रदीप, पानीपत के रणवीर, रोहतक के सोनू, कुरुक्षेत्र के कुलविंद्र सिंह, करनाल के महावीर, जगाधरी के रिंकू कुमार और फरीदाबाद के रणजीत समेत अन्य कर्मचारी शामिल हैं.

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सरकार ने जारी किया आदेश (ETV Bharat)

आंदोलन पर सरकार का रुख सख्तः इसके अलावा गुरुग्राम के बलविंद्र, जितेंद्र व गौरव ठकराल, यमुनानगर के अभिषेक, पिहोवा के सुरेंद्र, हांसी के दीपक, करनाल के नरेश कुमार व प्रवीण कुमार और कैथल के जोनी शर्मा सहित 10 कर्मचारी नेताओं को भी बर्खास्त किया गया है. निदेशालय ने बुधवार को 10 कर्मचारी नेताओं को बर्खास्त करने के साथ ही 14 नियमित कर्मचारियों को निलंबित भी किया था. विभाग की इस कार्रवाई के बाद अग्निशमन कर्मचारियों के आंदोलन पर सरकार का रुख और सख्त हो गया है.

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