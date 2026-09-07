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हरियाणा में CM की स्कूली बच्चों को बड़ी सौगात, 10वीं से 12वीं तक 5 लाख टैबलेट दिए जाएंगे, डाटा सिम खरीद को मंजूरी

चंडीगढ़ : हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि सरकार प्रदेश में विद्यार्थियों को गुणवता एवं तकनीकी शिक्षा मुहैया करवाने पर बल दे रही है ताकि विद्यार्थी वर्तमान समय की मांग अनुसार दक्ष हो सके. सरकार ने विद्यार्थियों के लिए 5 लाख डाटा सिम खरीद को मंजूरी दी है.

हाई पावर्ड परचेज कमेटी की बैठक : हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सोमवार को हाई पावर्ड परचेज कमेटी की बैठक की अध्यक्षता की. बैठक में हरियाणा के शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा, सहकारिता एवं पर्यटन मंत्री डॉ. अरविन्द शर्मा, स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अरुण कुमार गुप्ता सहित कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे.

5 लाख टैबलेट दिए जाएंगे : मुख्यमंत्री ने कहा कि कक्षा 10वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को 5 लाख टैबलेट दिए जाएंगे. इनके लिए डाटा सिम की खरीद की जाएगी. इसके अलावा हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम के लिए 220वॉट की टयूबलर टाइप लीड एसिड बैटरी की खरीद प्रक्रिया को भी स्वीकृति प्रदान की गई. इनमें 100एएच, 200एएच तथा 120एएच सहित 5 टाईप की बैट्रियों की खरीद शामिल हैं.

90 करोड़ से ज्यादा सेवा कार्यों को मंजूरी : हाई पावर्ड परचेज कमेटी की बैठक में मुख्यमंत्री ने हैफेड द्वारा संचालित असंध शुगर मिल के वार्षिक ओवरहॉलिंग, मरम्मत, रखरखाव एवं सामान सहित एक साल के लिए 11.90 करोड़ रुपए में चलाने की स्वीकृति प्रदान की है. बैठक में नेशनल हैल्थ मिशन के तहत दक्षिण जोन के लिए 33 तथा नोर्थ जोन के लिए 26 एडवांस लाइफ स्पोर्ट एम्बुलेंस की बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं नागरिकों को देने के लिए मंजूरी प्रदान की गई है. एचपीपीसी बैठक में लगभग 90 करोड़ रुपए से अधिक के सेवा कार्यों की स्वीकृति प्रदान की गई.