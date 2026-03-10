ETV Bharat / state

हरियाणा में फसल विविधीकरण को बढ़ावा, ढैंचा, ग्वार और दलहन पर सरकार दे रही ₹1000 प्रति एकड़ अनुदान

कुरुक्षेत्र: हरियाणा सरकार और कृषि विभाग फसल विविधीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत खरीफ फसल को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजना लेकर आई है. इसमें ढैंचा और दलहन के साथ-साथ ग्वार पर सरकार अनुदान दे रही है, जिसको लगाकर किसान भाई फायदा उठा सकते हैं. साथ ही अपनी अतिरिक्त आय बढ़ा सकते हैं. इस योजना के अंतर्गत कृषि विभाग के द्वारा हरियाणा में साढ़े 4 लाख एकड़ क्षेत्र का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. ढैंचा, ग्वार के साथ इन इन दालों को किया गया शामिल: इस बारे में अधिक जानकारी के लिए ईटीवी भारत ने कुरुक्षेत्र जिला कृषि उपनिदेशक डॉक्टर करमचंद से बातचीत की. डॉ. करमचंद ने बताया कि, "हरियाणा सरकार के द्वारा और कृषि विभाग के द्वारा इस योजना के अंतर्गत ढैंचा, ग्वार और दलहन की फसलों को शामिल किया गया है. दालों में उड़द, समर मूंग, लोबिया अरहर , मोठ, सोयाबीन आदि दालें शामिल की गई है. इसमें प्रत्येक जिले का अलग लक्ष्य रखा गया है. कुरुक्षेत्र के लिए 30000 एकड़ का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. इन फसलों की बुवाई करके वह अपनी अतिरिक्त आमदनी को बढ़ा सकते हैं." ₹1000 प्रति एकड़ मिलेगी प्रोत्साहन राशि: जिला कृषि उपनिदेशक डॉक्टर कर्मचंद ने आगे बताया कि, "इस योजना के अंतर्गत किसानों को यह फसल लगाने पर 1000 पर प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दी जाएगी. लेकिन इस योजना का लाभ देने के लिए कृषि विभाग के अधिकारी किसान के खेत में जाकर फसल का भौतिक सत्यापन करेंगे. उसके बाद ही जांच के बाद यह है राशि उनके खाते में डाली जाएगी."