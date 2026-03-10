हरियाणा में फसल विविधीकरण को बढ़ावा, ढैंचा, ग्वार और दलहन पर सरकार दे रही ₹1000 प्रति एकड़ अनुदान
हरियाणा सरकार ढैंचा, ग्वार और दलहन की खेती पर किसानों को ₹1000 प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि देगी.
Published : March 10, 2026 at 5:14 PM IST
कुरुक्षेत्र: हरियाणा सरकार और कृषि विभाग फसल विविधीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत खरीफ फसल को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजना लेकर आई है. इसमें ढैंचा और दलहन के साथ-साथ ग्वार पर सरकार अनुदान दे रही है, जिसको लगाकर किसान भाई फायदा उठा सकते हैं. साथ ही अपनी अतिरिक्त आय बढ़ा सकते हैं. इस योजना के अंतर्गत कृषि विभाग के द्वारा हरियाणा में साढ़े 4 लाख एकड़ क्षेत्र का लक्ष्य निर्धारित किया गया है.
ढैंचा, ग्वार के साथ इन इन दालों को किया गया शामिल: इस बारे में अधिक जानकारी के लिए ईटीवी भारत ने कुरुक्षेत्र जिला कृषि उपनिदेशक डॉक्टर करमचंद से बातचीत की. डॉ. करमचंद ने बताया कि, "हरियाणा सरकार के द्वारा और कृषि विभाग के द्वारा इस योजना के अंतर्गत ढैंचा, ग्वार और दलहन की फसलों को शामिल किया गया है. दालों में उड़द, समर मूंग, लोबिया अरहर , मोठ, सोयाबीन आदि दालें शामिल की गई है. इसमें प्रत्येक जिले का अलग लक्ष्य रखा गया है. कुरुक्षेत्र के लिए 30000 एकड़ का लक्ष्य निर्धारित किया गया है. इन फसलों की बुवाई करके वह अपनी अतिरिक्त आमदनी को बढ़ा सकते हैं."
₹1000 प्रति एकड़ मिलेगी प्रोत्साहन राशि: जिला कृषि उपनिदेशक डॉक्टर कर्मचंद ने आगे बताया कि, "इस योजना के अंतर्गत किसानों को यह फसल लगाने पर 1000 पर प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दी जाएगी. लेकिन इस योजना का लाभ देने के लिए कृषि विभाग के अधिकारी किसान के खेत में जाकर फसल का भौतिक सत्यापन करेंगे. उसके बाद ही जांच के बाद यह है राशि उनके खाते में डाली जाएगी."
जानें कब पंजीकरण होगा शुरू: जिला कृषि उपनिदेशक ने आगे बताया कि, "जो भी किसान भाई इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, उनका पंजीकरण करवाना आवश्यक है. किसानों को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण करवाना होगा. इसके लिए किसान भाई मार्च के प्रथम सप्ताह से लेकर 15 अप्रैल तक इस योजना का लाभ लेने के लिए अपना पंजीकरण कर सकते हैं. उसके बाद खेत में जाकर कृषि विभाग के अधिकारी उनकी फसल का सत्यापन करेंगे. इसमें बड़ी बात यह है कि इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान भाई बाजार में कहीं से भी बीज खरीद सकते हैं, लेकिन उनकी फसल की जब बुवाई होगी, उसकी फोटो, उनको पोर्टल पर अपलोड करनी होगी."
योजना को लागू करने का उद्देश्य: जिला कृषि उपनिदेशक की मानें तो कृषि विभाग और सरकार का इस योजना को लागू करने का विशेष उद्देश्य यह है कि किसान भाई फसल विविधीकरण को अपने और दाल लगाकर इस खेती को बढ़ावा दें. इसके साथ-साथ हरी खाद के तौर पर भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, जिससे खेतों में उर्वरक शक्ति बढ़ेगी और रसायन का प्रयोग कम होगा. अगर किसान भाई को इससे संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो वह अपने पास के कृषि कार्यालय में जाकर उनसे संपर्क कर जानकारी ले सकते हैं.
