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हरियाणा में HKRN कर्मचारियों को सरकार का फेस्टिवल गिफ्ट, सैलरी में 5 प्रतिशत की बढ़ोतरी, डेढ़ हजार रुपये बढ़ेंगे

हरियाणा में एचकेआरएन कर्मचारियों को सरकार का फेस्टिवल गिफ्ट ( ETV Bharat )

पंचकूला: हरियाणा सरकार ने प्रदेश के विभिन्न विभागों में सेवारत हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड के कर्मचारियों को त्यौहारी सीजन का तोहफा दिया है. प्रदेश सरकार ने इन कर्मचारियों के वेतनमान में पांच प्रतिशत की बढ़ोतरी की है. इस संबंध में 28 अक्टूबर को आदेश पत्र जारी किया गया. गौर करने वाली बात यह है कि प्रदेश सरकार द्वारा बढ़ाई गई दरें 1 जुलाई 2026 से लागू मानी जाएंगी. प्रदेश सरकार द्वारा वेतनमान में संशोधन लेवल-1 से लेवल-3 तक किया है.

1.15 लाख कर्मचारियों को लाभ: सरकार के इस आदेश का फायदा एचकेआरएन के माध्यम से विभिन्न विभागों में सेवारत 1.15 लाख कर्मचारियों को मिलेगा. वेतन की संशोधित दरें कर्मचारियों के अनुभव और संबंधित जिले की श्रेणी के अनुसार निर्धारित की गई हैं. नतीजतन कर्मचारियों की तीन श्रेणी बनाई गई हैं. लेवल-1 से लेकर लेवल-3 में श्रेणियों के अनुसार वेतनमान तय किया गया है. कैटेगिरी-1 में पांच से दस और अधिक वर्षों के अनुसार बेस रेट 10 और 20 प्रतिशत निर्धारित किया गया है. इसी प्रकार कैटेगिरी-2 में भी वर्षों के अनुभव के अनुसार बेस रेट 10 और 20 प्रतिशत निर्धारित है. इसके अलावा कैटेगिरी-3 में भी वर्ष और 10-20 प्रतिशत बेस रेट के अनुसार ही वेतनमान तय किए गए हैं.