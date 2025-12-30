ETV Bharat / state

एनसीआर में निर्माण कार्य बंद, हरियाणा सरकार देगी श्रमिकों को राहत, हर सप्ताह 2602 रुपये की करेगी मदद

हरियाणा सरकार देगी श्रमिकों को राहत ( ETV Bharat )

पंचकूला: हरियाणा की एनसीआर बेल्ट में निर्माण कार्य रुकने से श्रमिकों की परेशानियां बढ़ती जा रही है. इस बीच हरियाणा सरकार श्रमिक वर्गों को बड़ी राहत देने जा रही है. दरअसल, हरियाणा सरकार एनसीआर बेल्ट के श्रमिकों के कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण प्रयास कर रही है, जिसमें आर्थिक सहायता, सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार शामिल है. निर्वाह भत्ता योजना:हरियाणा सरकार एनसीआर में निर्माण कार्य बंद होने के चलते प्रभावित पात्र पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की राहत के लिए प्रयासरत है. इसके चलते श्रमिकों के बैंक खाते में सीधे डीबीटी के माध्यम से प्रत्येक सप्ताह 2602 रुपये आर्थिक सहायता राशि जमा कराई जाती है. इसके लिए पात्र पंजीकृत निर्माण श्रमिक अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट hrylabour.gov.in और हेल्पलाइन नंबर 1800-180-2129 पर संपर्क भी कर सकते हैं. मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजनाएं: पात्र पंजीकृत निर्माण श्रमिक की दुर्घटना में मृत्यु होने पर उनके उत्तराधिकारी को पांच लाख तक की वित्तीय सहायता भी दी जाती है. इसके अलावा विवाह शगुन योजना के तहत श्रमिकों की बेटियों की शादी के लिए 1,01,000 रूपये और बेटों की शादी के लिए 21 हजार रूपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है. आवास योजना:हरियाणा सरकार द्वारा प्रत्येक श्रमिक के घर के सपने को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता योजना भी शुरू की गई है. इसके साथ ही पेंशन और भत्ते के तहत विधवा पेंशन, बुढ़ापा सम्मान भत्ता और दिव्यांगता पेंशन जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाएं भी लागू की जा चुकी हैं.