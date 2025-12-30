एनसीआर में निर्माण कार्य बंद, हरियाणा सरकार देगी श्रमिकों को राहत, हर सप्ताह 2602 रुपये की करेगी मदद
एनसीआर में निर्माण कार्य बंद होने पर हरियाणा सरकार श्रमिकों को साप्ताहिक भत्ता, सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और विवाह सहायता देगी.
Published : December 30, 2025 at 5:00 PM IST
पंचकूला: हरियाणा की एनसीआर बेल्ट में निर्माण कार्य रुकने से श्रमिकों की परेशानियां बढ़ती जा रही है. इस बीच हरियाणा सरकार श्रमिक वर्गों को बड़ी राहत देने जा रही है. दरअसल, हरियाणा सरकार एनसीआर बेल्ट के श्रमिकों के कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण प्रयास कर रही है, जिसमें आर्थिक सहायता, सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार शामिल है.
निर्वाह भत्ता योजना:हरियाणा सरकार एनसीआर में निर्माण कार्य बंद होने के चलते प्रभावित पात्र पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की राहत के लिए प्रयासरत है. इसके चलते श्रमिकों के बैंक खाते में सीधे डीबीटी के माध्यम से प्रत्येक सप्ताह 2602 रुपये आर्थिक सहायता राशि जमा कराई जाती है. इसके लिए पात्र पंजीकृत निर्माण श्रमिक अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट hrylabour.gov.in और हेल्पलाइन नंबर 1800-180-2129 पर संपर्क भी कर सकते हैं.
मुख्यमंत्री सामाजिक सुरक्षा योजनाएं: पात्र पंजीकृत निर्माण श्रमिक की दुर्घटना में मृत्यु होने पर उनके उत्तराधिकारी को पांच लाख तक की वित्तीय सहायता भी दी जाती है. इसके अलावा विवाह शगुन योजना के तहत श्रमिकों की बेटियों की शादी के लिए 1,01,000 रूपये और बेटों की शादी के लिए 21 हजार रूपये की सहायता राशि प्रदान की जाती है.
आवास योजना:हरियाणा सरकार द्वारा प्रत्येक श्रमिक के घर के सपने को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता योजना भी शुरू की गई है. इसके साथ ही पेंशन और भत्ते के तहत विधवा पेंशन, बुढ़ापा सम्मान भत्ता और दिव्यांगता पेंशन जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाएं भी लागू की जा चुकी हैं.
स्वास्थ्य सेवाएं और अंत्योदय आहार योजना:श्रमिकों और उनके आश्रितों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है, जिसमें नए ईएसआई अस्पताल खोलने की मंजूरी भी शामिल है. जबकि अंत्योदय आहार योजना के तहत श्रमिकों को रियायती भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है. इनके अलावा शिक्षा के क्षेत्र में सहायता के लिए श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा के लिए छात्रवृत्तियां और वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है.
श्रम न्यायालय:हरियाणा सरकार द्वारा श्रमिकों के श्रम विवादों के त्वरित निपटान के लिए जिला सोनीपत, गुरुग्राम, सोहना, पलवल और बावल में पांच नए श्रम न्यायालय भी स्थापित किए जाएंगे. इसके साथ ही एक ऑनलाइन ई-कोर्ट प्रणाली भी शुरू की जाएगी, ताकि न तो श्रमिकों की आजीविका पर कोई प्रभाव पड़े और उनके विवादों का निपटान भी समय से हो सके.
योजनाओं के लिए यहां करें आवेदन:पात्र श्रमिक श्रम विभाग की आधिकारिक वेबसाइट hrylabour.gov.in पर विभिन्न योजनाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं या अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1800-180-2129 पर भी संपर्क कर सकते हैं. आधिकारिक वेबसाइट पर प्रत्येक योजना के बारे में विस्तृत जानकारी उपलब्ध है, जिसके नियम-शर्तों को पूरा करते हुए श्रमिक अपनी पात्रता का दावा कर सकते हैं.
