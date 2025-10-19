ETV Bharat / state

दिवाली से पहले हरियाणा के किसानों को बंपर गिफ्ट, नायब सिंह सैनी ने बढ़ाया गन्ने का रेट

हरियाणा में दिवाली से पहले किसानों को हरियाणा सरकार ने बंपर गिफ्ट दिया है. नायब सिंह सैनी ने गन्ने का रेट बढ़ा दिया है.

Haryana government Diwali gift to farmers Nayab Singh Saini increases sugarcane rates
दिवाली से पहले हरियाणा के किसानों को बंपर गिफ्ट (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 19, 2025 at 10:58 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

चंडीगढ़ : दीपावली के मौके पर गन्ना किसानों को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बड़ी सौगात दे दी है. हरियाणा सरकार ने गन्ने का रेट बढ़ाने का फैसला किया है. अब पूरे देश में सबसे ज्यादा गन्ने का रेट किसानों को हरियाणा सरकार देगी.

गन्ने का रेट बढ़ाने का फैसला : सोमवार(20 अक्टूबर) को देश में दिवाली मनाई जाएगी. ठीक इससे एक दिन पहले हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार ने किसानों के हित में एक बड़ा फैसला ले डाला है. हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किसानों को दिवाली का बंपर गिफ्ट देते हुए गन्ने का रेट बढ़ाने का फैसला लिया है.

इतना बढ़ाया गया रेट : हरियाणा में अब अगेती क़िस्म का गन्ने का रेट 400 रूपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 415 रूपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है, जबकि पछेती किस्म के गन्ने का रेट भी 393 रूपए प्रति क्विंटल से बढ़कर 408 रूपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है. गन्ने के रेट में इस बढ़ोत्तरी के साथ हरियाणा देश में सबसे ज्यादा गन्ना मूल्य देने वाला राज्य बन गया है.

किसानों का फायदा : नायब सिंह सैनी सरकार ने ये फैसला राज्य के किसानों को राहत देने के लिए लिया है जिससे कि किसानों को अपनी पैदावार का उचित मूल्य मिल सके और वे कभी पैसों के मोहताज ना रहे. सीएम बनने के बाद से नायब सिंह सैनी किसानों के हित में बड़े फैसले लेते रहे हैं. सरकार के इस फैसले से किसानों को बड़ा फायदा होने जा रहा है. किसान लंबे अरसे से इसकी मांग कर रहे थे. जो अब पूरी हो गई है. सरकार का ये फैसला किसानों के लिए एक बड़ी राहत है. गन्ने का बढ़ा हुआ मूल्य प्रदेश के सभी चीनी मिलों में लागू होगा. सरकार ने पहले ही चीनी उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य रखा है और कहा है कि गन्ना किसानों को भुगतान में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए.

हरियाणा समेत देश की ताजा ख़बरें पढ़ने के लिए ईटीवी भारत ऐप डाउनलोड करें. यहां आपको मिलेंगी तमाम बड़ी ख़बरें, हर बड़ा अपडेट, वो भी सबसे सटीक और डिटेल एनालिसिस के साथ - Download App

ये भी पढ़ें -हरियाणा में दिवाली की धूम, बाजारों में रौनक, स्वदेशी सामान की बढ़ी डिमांड, पटाखों को लेकर गाइडलाइंस जारी, अलर्ट मोड पर पुलिस विभाग

ये भी पढ़ें - इस दिवाली पर अपनों को भेजें टॉप ट्रेंडिंग स्टेट्स और मैसेज, शेयर करें और यादगार बनाएं त्योहार

ये भी पढ़ें - कुरुक्षेत्र में पहली बार लगा ‘सांझा स्वदेशी बाजार’, केशव पार्क में लगे 100 स्टॉल, सजावट की हर चीजें उपलब्ध

TAGGED:

HARYANA SUGARCANE RATE INCREASED
NAYAB SINGH SAINI
हरियाणा में गन्ने का दाम
हरियाणा में गन्ने का रेट बढ़ा
HARYANA SUGARCANE RATE INCREASED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

इंजीनियरिंग से "फिश किंग", मछली के कारोबार से कमा रहे करोड़ों रुपए, 300 से ज्यादा आउटलेट्स पर बेच रहे प्रोडक्ट्स

Explainer: अमेरिका-चीन-ट्रेड वार, आखिर चीन ने रेयर अर्थ मिनरल्स को कंट्रोल क्यों किया, जानें सबकुछ

हरियाणा में बिलकुल फ्री में सीखिए बॉक्सिंग, 11 सालों से बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा कैथल का बॉक्सिंग कोच, 100 से ज्यादा खिलाड़ियों को मिली सरकारी नौकरी

हरियाणा में चल रही अंग्रेज़ों के जमाने की पनचक्की, "न्यूट्रिशन" से भरपूर आटा लेने के लिए लोगों में होड़

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.