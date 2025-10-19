ETV Bharat / state

दिवाली से पहले हरियाणा के किसानों को बंपर गिफ्ट, नायब सिंह सैनी ने बढ़ाया गन्ने का रेट

चंडीगढ़ : दीपावली के मौके पर गन्ना किसानों को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बड़ी सौगात दे दी है. हरियाणा सरकार ने गन्ने का रेट बढ़ाने का फैसला किया है. अब पूरे देश में सबसे ज्यादा गन्ने का रेट किसानों को हरियाणा सरकार देगी.

गन्ने का रेट बढ़ाने का फैसला : सोमवार(20 अक्टूबर) को देश में दिवाली मनाई जाएगी. ठीक इससे एक दिन पहले हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार ने किसानों के हित में एक बड़ा फैसला ले डाला है. हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने किसानों को दिवाली का बंपर गिफ्ट देते हुए गन्ने का रेट बढ़ाने का फैसला लिया है.

इतना बढ़ाया गया रेट : हरियाणा में अब अगेती क़िस्म का गन्ने का रेट 400 रूपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 415 रूपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है, जबकि पछेती किस्म के गन्ने का रेट भी 393 रूपए प्रति क्विंटल से बढ़कर 408 रूपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है. गन्ने के रेट में इस बढ़ोत्तरी के साथ हरियाणा देश में सबसे ज्यादा गन्ना मूल्य देने वाला राज्य बन गया है.

किसानों का फायदा : नायब सिंह सैनी सरकार ने ये फैसला राज्य के किसानों को राहत देने के लिए लिया है जिससे कि किसानों को अपनी पैदावार का उचित मूल्य मिल सके और वे कभी पैसों के मोहताज ना रहे. सीएम बनने के बाद से नायब सिंह सैनी किसानों के हित में बड़े फैसले लेते रहे हैं. सरकार के इस फैसले से किसानों को बड़ा फायदा होने जा रहा है. किसान लंबे अरसे से इसकी मांग कर रहे थे. जो अब पूरी हो गई है. सरकार का ये फैसला किसानों के लिए एक बड़ी राहत है. गन्ने का बढ़ा हुआ मूल्य प्रदेश के सभी चीनी मिलों में लागू होगा. सरकार ने पहले ही चीनी उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य रखा है और कहा है कि गन्ना किसानों को भुगतान में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए.