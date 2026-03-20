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हरियामा में LPG कालाबाजारी पर कार्रवाई, 12 एफआईआर दर्ज, बोले मंत्री राजेश नागर-"पैनिक की जरूरत नहीं, गैस सप्लाई सामान्य"

मंत्री राजेश नागर ने प्रदेश में गैस सप्लाई सामान्य होने की बात कही है.

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हरियामा में LPG कालाबाजारी पर कार्रवाई (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 20, 2026 at 10:46 AM IST

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कुरुक्षेत्र: हरियाणा के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री राजेश नागर ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश में रसोई गैस की उपलब्धता को लेकर सरकार और प्रशासन पूरी तरह सतर्क हैं. कुरुक्षेत्र में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि, "आम नागरिकों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होने दी जाएगी और गैस सप्लाई सुचारू रूप से जारी है."

कालाबाजारी पर कार्रवाई: मंत्री ने बताया कि, "गैस की कालाबाजारी और अवैध उपयोग के खिलाफ सख्त कदम उठाए जा रहे हैं. अब तक प्रदेशभर में 12 एफआईआर दर्ज की गई हैं और करीब 169 सिलेंडर जब्त किए गए हैं. विभिन्न जिलों में यह कार्रवाई की गई, जिसमें कुरुक्षेत्र, नारनौल, अंबाला, फरीदाबाद, जींद सहित कई जिले शामिल हैं."

मंत्री राजेश नागर (Etv Bharat)

जिला स्तर पर टीमें गठित: राज्य सरकार ने हर जिले में निगरानी के लिए विशेष कमेटियों का गठन किया है. इन कमेटियों में उपायुक्त, पुलिस अधीक्षक और डीएफएससी जैसे अधिकारी शामिल हैं. गैस से संबंधित शिकायत मिलते ही ये टीमें तुरंत कार्रवाई कर रही हैं, जिससे अवैध गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सके.

"LPG सप्लाई सामान्य": मंत्री ने जनता को आश्वस्त करते हुए कहा कि, "प्रदेश में गैस की सप्लाई पूरी तरह सामान्य है. पीछे से पर्याप्त आपूर्ति आ रही है और आगे भी इसमें कोई कमी नहीं होगी. वर्तमान स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है, इसलिए किसी भी नागरिक को घबराने की आवश्यकता नहीं है."

अनावश्यक बुकिंग से बचने की अपील: राजेश नागर ने यह भी कहा कि, "कुछ लोग जरूरत से पहले ही सिलेंडर भरवाने के लिए एजेंसियों पर पहुंच रहे हैं, जिससे अनावश्यक दबाव बन रहा है." उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे केवल आवश्यकता होने पर ही सिलेंडर बुक कराएं और पहले की तरह सामान्य व्यवहार बनाए रखें.

कुरुक्षेत्र में सप्लाई का संतुलन कायम: कुरुक्षेत्र जिले का उदाहरण देते हुए मंत्री ने कहा कि, "यहां रोजाना करीब 8 हजार सिलेंडरों की खपत हो रही थी और वर्तमान में भी उतने ही सिलेंडर वितरित किए जा रहे हैं. इससे स्पष्ट है कि कहीं भी कोई कमी नहीं है और प्रशासन स्थिति को प्रभावी ढंग से संभाल रहा है."

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