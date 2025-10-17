ETV Bharat / state

"जातिवाद नहीं, भ्रष्टाचार जिम्मेदार"...आईपीएस वाई पूरन मामले पर बोले केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल

केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ( ETV Bharat )

फरीदाबाद: हरियाणा सरकार के एक साल पूरे होने पर फरीदाबाद में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस दौरान केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आईपीएस वाई पूरन मामले पर बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि, "समाज में जातिवाद को बढ़ावा देना देश के हित में नहीं है.जातिवाद अपने परिवार या सामाजिक व्यवहार तक तो ठीक है, लेकिन राजनीति में इसे लाना अनुचित है." "जातिवाद नहीं, भ्रष्टाचार जिम्मेदार": खट्टर ने आगे कहा कि, "कुछ लोग वोट की राजनीति के लिए जातीय भावनाओं को भड़काकर घटनाओं का राजनीतिकरण करते हैं, जबकि असल वजह भ्रष्टाचार होती है. इन घटनाओं में जातिवाद नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार जिम्मेदार है. कानून सबके लिए समान है और न्याय सभी को मिलेगा किसी निर्दोष के साथ अन्याय नहीं होगा और दोषी को सजा जरूर मिलेगी." हरियाणा सरकार के एक साल पूरे (ETV Bharat) "मामले को जातीय रंग देना गलत": दिवंगत आईपीएस अधिकारी वाई पूरन के मामले में उन्होंने स्पष्ट कहा कि, "इस तरह के संवेदनशील मामलों में किसी भी प्रकार का राजनीतिकरण या जातीय रंग देना गलत है.कानूनी प्रक्रिया सबके लिए समान है. अपराध करने वाला कोई भी हो, सख्त कार्रवाई होगी. लेकिन किसी निर्दोष को अन्याय न झेलना पड़े, यह हमारी जिम्मेदारी है." सरकार की उपलब्धियों का किया उल्लेख: प्रेस वार्ता के दौरान मनोहर लाल खट्टर ने अपने तीसरे कार्यकाल के एक वर्ष पूरे होने पर सरकार की उपलब्धियों का भी ब्योरा दिया. उन्होंने बताया कि, "27 अक्टूबर को इस कार्यकाल के तीन वर्ष पूरे होंगे, जबकि शुक्रवार को एक वर्ष का उत्सव पूरे प्रदेश में “त्योहार” की तरह मनाया गया."