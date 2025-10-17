"जातिवाद नहीं, भ्रष्टाचार जिम्मेदार"...आईपीएस वाई पूरन मामले पर बोले केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल
हरियाणा सरकार के एक साल पूरे होने पर फरीदाबाद पहुंचे मनोहर लाल खट्टर ने आईपीएस सुसाइड मामले में प्रतिक्रिया दी.
Published : October 17, 2025 at 5:26 PM IST
फरीदाबाद: हरियाणा सरकार के एक साल पूरे होने पर फरीदाबाद में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया. इस दौरान केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आईपीएस वाई पूरन मामले पर बड़ा बयान दिया. उन्होंने कहा कि, "समाज में जातिवाद को बढ़ावा देना देश के हित में नहीं है.जातिवाद अपने परिवार या सामाजिक व्यवहार तक तो ठीक है, लेकिन राजनीति में इसे लाना अनुचित है."
"जातिवाद नहीं, भ्रष्टाचार जिम्मेदार": खट्टर ने आगे कहा कि, "कुछ लोग वोट की राजनीति के लिए जातीय भावनाओं को भड़काकर घटनाओं का राजनीतिकरण करते हैं, जबकि असल वजह भ्रष्टाचार होती है. इन घटनाओं में जातिवाद नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार जिम्मेदार है. कानून सबके लिए समान है और न्याय सभी को मिलेगा किसी निर्दोष के साथ अन्याय नहीं होगा और दोषी को सजा जरूर मिलेगी."
"मामले को जातीय रंग देना गलत": दिवंगत आईपीएस अधिकारी वाई पूरन के मामले में उन्होंने स्पष्ट कहा कि, "इस तरह के संवेदनशील मामलों में किसी भी प्रकार का राजनीतिकरण या जातीय रंग देना गलत है.कानूनी प्रक्रिया सबके लिए समान है. अपराध करने वाला कोई भी हो, सख्त कार्रवाई होगी. लेकिन किसी निर्दोष को अन्याय न झेलना पड़े, यह हमारी जिम्मेदारी है."
सरकार की उपलब्धियों का किया उल्लेख: प्रेस वार्ता के दौरान मनोहर लाल खट्टर ने अपने तीसरे कार्यकाल के एक वर्ष पूरे होने पर सरकार की उपलब्धियों का भी ब्योरा दिया. उन्होंने बताया कि, "27 अक्टूबर को इस कार्यकाल के तीन वर्ष पूरे होंगे, जबकि शुक्रवार को एक वर्ष का उत्सव पूरे प्रदेश में “त्योहार” की तरह मनाया गया."
"सीएम सैनी की सराहना की": मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि, "गरीबों के कल्याण के लिए सरकार ने 9,000 गरीब परिवारों को 100-100 गज के प्लॉट आवंटित किए हैं. अब उन पर मकान भी बनवाए जाएंगे. अभी चार साल और बाकी हैं, जनता के हित में कई बड़े काम किए जाएंगे."
संविधान और समाज पर बोले मनोहर लाल: एनआईटी फरीदाबाद के इतिहास को याद करते हुए मंत्री ने विभाजन के बाद यहां आकर बसे लोगों की सराहना की. उन्होंने कहा कि, "इन लोगों ने बिना किसी आरक्षण के आत्मनिर्भरता की मिसाल कायम की. भारत का संविधान किसी एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि एक कमेटी द्वारा बनाया गया था, जिसके अध्यक्ष डॉ. भीमराव अंबेडकर थे. इसे बनाने में देश-विदेश के विशेषज्ञों की राय शामिल की गई थी."
विकास योजनाओं पर बड़ा ऐलान: मनोहर लाल ने आगे कहा कि, "अब शहरों को मेट्रो से जोड़ने के लिए 25 लाख की आबादी की शर्त खत्म कर दी गई है. अब जहां भी मेट्रो की फीजिबिलिटी होगी, वहां मेट्रो पहुंचाई जाएगी. इसके अलावा जेवर एयरपोर्ट को आरआरटीएस (रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम) से जोड़ने की योजना भी बनाई जा रही है, जिससे एनसीआर क्षेत्र में आवाजाही और आसान हो जाएगी."
“हरियाणा एक, हरियाणवी एक” का संकल्प: केंद्रीय मंत्री ने खट्टर ने कहा कि, "आने वाले वर्षों में हरियाणा में विकास और सामाजिक एकता की नई मिसालें कायम होंगी. केंद्र और राज्य सरकार मिलकर ‘हरियाणा एक, हरियाणवी एक’ के संकल्प को और मजबूत करेंगी."
ये भी पढ़ें:हरियाणा के बुजुर्गों को सीएम का दिवाली गिफ्ट, बुढ़ापा पेंशन बढ़ाई, धनतेरस पर भी तहसीलों में जारी रहेगा काम