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हरियाणा सरकार नहीं रोक सकेगी न्यूनतम वेतनमान का लाभ, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का फैसला, सरकार की अपीलें खारिज

पंचकूला: हरियाणा में न्यूनतम वेतनमान के लाभ मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से हरियाणा सरकार को राहत नहीं मिल सकी है. हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की उन सभी अपीलों को खारिज किया है, जिनमें एकल पीठ के कर्मचारियों को न्यूनतम वेतनमान का लाभ देने के आदेश को चुनौती दी गई थी. खंडपीठ ने कहा कि जिन कर्मचारियों के पक्ष में आदेश दिया गया, उनकी स्थिति पूर्व के वरुण गुप्ता मामले से अलग नहीं है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उस मामले में दिया गया फैसला अंतिम रूप ले चुका है. नतीजतन ऐसे में समान परिस्थितियों के कर्मचारियों को उसी आधार पर लाभ देने के एकल पीठ के आदेश में हस्तक्षेप करने का आधार नहीं बनता.

वरुण गुप्ता बनाम हरियाणा सरकार मामला: जस्टिस हरसिमरन सिंह सेठी और जस्टिस मिंदरजीत यादव की खंडपीठ ने सरकार की कई अपीलों को खारिज करते हुए फैसला सुनाया. इन सभी मामलों में समान कानूनी सवाल और समान तथ्यों के मद्देनजर अदालत ने इन्हें एक साथ सुना. मामला कर्मचारियों को न्यूनतम वेतनमान का लाभ देने से संबंधी था. एकल पीठ ने तीन जुलाई 2019 के वरुण गुप्ता बनाम हरियाणा सरकार मामले में दिए फैसले को आधार बनाते हुए वर्तमान याचिकाकर्ताओं को भी लाभ देने का आदेश दिया था.

सरकार की सही व्याख्या नहीं होने की दलील: मामले में सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार की ओर से दलील दी गई कि वरुण गुप्ता मामले में तीन नवंबर 2017 को जारी सरकारी निर्देशों की सही व्याख्या नहीं की गई थी. सरकार का कहना था कि इन निर्देशों के मद्देनजर वर्तमान कर्मचारियों को उसी आधार पर न्यूनतम वेतनमान का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए था. जबकि हाईकोर्ट ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया. खंडपीठ ने कहा कि वरुण गुप्ता मामले में कर्मचारियों की ओर से इसी तरह का दावा किया गया था. उस मामले में याचिका मंजूर होने के बाद राज्य सरकार ने अपील दायर की थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया. इसके बाद राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की और फिर उसे वापस लेते हुए हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करने की अनुमति ली गई.

पुनर्विचार याचिका खारिज की: कोर्ट ने बताया कि दायर पुनर्विचार याचिका भी 13 दिसंबर 2024 को हाईकोर्ट की समन्वय पीठ ने खारिज की थी. इसके बाद से राज्य सरकार की ओर से किसी अन्य कार्यवाही की जानकारी कोर्ट के सामने नहीं रखी गई. नतीजतन, वरुण गुप्ता मामले का फैसला अंतिम रूप ले चुका है. हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि पुनर्विचार याचिका खारिज करते समय कोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि कर्मचारियों को दिया जाने वाला लाभ तीन नवंबर 2017 के निर्देशों के अनुसार ही देय होगा.

वरुण गुप्ता को दिया लाभ: मामले के संबंध में अदालत ने यह भी दर्ज किया कि राज्य सरकार वरुण गुप्ता को यह लाभ पहले दे चुकी है. ऐसे में वर्तमान मामलों में ऐसा कोई अलग तथ्य नहीं है, जिसके आधार पर इन कर्मचारियों को वरुण गुप्ता मामले से अलग माना जा सके. खंडपीठ ने कहा कि जब समान परिस्थितियों वाले मामले में फैसला अंतिम हो चुका है तो उसी आधार पर एकल पीठ द्वारा दिए गए लाभ में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है. नतीजतन, हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार की सभी संबंधित अपीलें खारिज कर कर्मचारियों को न्यूनतम वेतनमान का लाभ देने संबंधी आदेश बरकरार रखे हैं.