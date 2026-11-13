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हरियाणा सरकार का कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, बीमा कवर 50 लाख, ग्रेच्युटी 25 लाख और सफाई कर्मियों का वेतन 18,100 रुपये

हरियाणा सरकार का कर्मचारियों को बड़ा तोहफा ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और ग्रामीण सफाई कर्मियों के हित में कई बड़े फैसले किए हैं. सरकार ने कर्मचारियों की आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बीमा कवर, ग्रेच्युटी और मृत्यु के बाद परिवार को मिलने वाली सहायता में बढ़ोतरी की है. इसके अलावा ग्रामीण सफाई कर्मियों के वेतन में भी इजाफा किया गया है. इन फैसलों से हजारों कर्मचारियों और उनके परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद है.

ग्रामीण सफाई कर्मियों की सैलरी हुई 18,100 रुपये : हरियाणा सरकार ने ग्रामीण सफाई कर्मियों को बड़ी राहत देते हुए उनका मासिक वेतन बढ़ाकर 18,100 रुपये कर दिया है. इससे पहले उनका वेतन 15,000 रुपये से बढ़ाकर 16,000 रुपये किया गया था. अब इसमें 2,100 रुपये की अतिरिक्त बढ़ोतरी की गई है. सरकार के इस फैसले से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता व्यवस्था संभालने वाले कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.

आंशिक दिव्यांगता पर अब 50 लाख का बीमा: कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आंशिक दिव्यांगता बीमा कवर में दस गुना बढ़ोतरी की गई है. पहले यह राशि 5 लाख रुपये थी, जिसे बढ़ाकर अब 50 लाख रुपये कर दिया गया है. वहीं, स्थायी कर्मचारियों का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर भी 30 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपये कर दिया गया है. इसके अलावा परमानेंट टर्म इंश्योरेंस की राशि 2 लाख से बढ़ाकर 4 लाख रुपये की गई है. ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 25 लाख रुपये: सरकार ने कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के समय मिलने वाली मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी की सीमा में भी इजाफा किया है. पहले इसकी अधिकतम सीमा 20 लाख रुपये थी, जिसे अब बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दिया गया है. यानी कर्मचारियों को अब पहले के मुकाबले 5 लाख रुपये अधिक ग्रेच्युटी मिल सकेगी. इस फैसले से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को आर्थिक लाभ होगा.