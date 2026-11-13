हरियाणा सरकार का कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, बीमा कवर 50 लाख, ग्रेच्युटी 25 लाख और सफाई कर्मियों का वेतन 18,100 रुपये
Haryana Employee Insurance Cover: हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों का बीमा कवर 50 लाख, ग्रेच्युटी 25 लाख किया. साथ ही सफाईकर्मियों का वेतन 18,100 रुपये बढ़ाया.
Published : November 13, 2026 at 2:41 PM IST
चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों और ग्रामीण सफाई कर्मियों के हित में कई बड़े फैसले किए हैं. सरकार ने कर्मचारियों की आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बीमा कवर, ग्रेच्युटी और मृत्यु के बाद परिवार को मिलने वाली सहायता में बढ़ोतरी की है. इसके अलावा ग्रामीण सफाई कर्मियों के वेतन में भी इजाफा किया गया है. इन फैसलों से हजारों कर्मचारियों और उनके परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद है.
ग्रामीण सफाई कर्मियों की सैलरी हुई 18,100 रुपये : हरियाणा सरकार ने ग्रामीण सफाई कर्मियों को बड़ी राहत देते हुए उनका मासिक वेतन बढ़ाकर 18,100 रुपये कर दिया है. इससे पहले उनका वेतन 15,000 रुपये से बढ़ाकर 16,000 रुपये किया गया था. अब इसमें 2,100 रुपये की अतिरिक्त बढ़ोतरी की गई है. सरकार के इस फैसले से ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता व्यवस्था संभालने वाले कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.
आंशिक दिव्यांगता पर अब 50 लाख का बीमा: कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आंशिक दिव्यांगता बीमा कवर में दस गुना बढ़ोतरी की गई है. पहले यह राशि 5 लाख रुपये थी, जिसे बढ़ाकर अब 50 लाख रुपये कर दिया गया है. वहीं, स्थायी कर्मचारियों का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर भी 30 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपये कर दिया गया है. इसके अलावा परमानेंट टर्म इंश्योरेंस की राशि 2 लाख से बढ़ाकर 4 लाख रुपये की गई है.
ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 25 लाख रुपये: सरकार ने कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के समय मिलने वाली मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी की सीमा में भी इजाफा किया है. पहले इसकी अधिकतम सीमा 20 लाख रुपये थी, जिसे अब बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दिया गया है. यानी कर्मचारियों को अब पहले के मुकाबले 5 लाख रुपये अधिक ग्रेच्युटी मिल सकेगी. इस फैसले से सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को आर्थिक लाभ होगा.
52 साल से पहले मृत्यु पर आश्रित को मिलेगी नौकरी: कर्मचारियों के परिवारों को संकट के समय सहारा देने के लिए सरकार ने नई एक्स-ग्रेशिया स्कीम शुरू की है. इसके तहत यदि किसी सरकारी कर्मचारी की 52 वर्ष की आयु से पहले मृत्यु हो जाती है तो उसके आश्रित को अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी देने का प्रावधान किया गया है. वहीं, एडहॉक, अनुबंध और डीसी रेट कर्मचारियों की सेवा के दौरान मृत्यु होने पर उनके परिवार को 3 लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी.
महिला कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश और विशेष भत्ता: महिला कर्मचारियों के लिए भी सरकार ने राहत भरे फैसले किए हैं. आउटसोर्सिंग नीति के तहत काम करने वाली महिला कर्मचारियों को नियमित महिला कर्मचारियों के समान मातृत्व अवकाश की सुविधा दी गई है. इसके अलावा दिव्यांग महिला कर्मचारियों को बच्चों की देखभाल के लिए प्रति बच्चा 1,500 रुपये प्रतिमाह विशेष भत्ता मिलेगा.
सरकार का उद्देश्य कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा देना: सरकार के इन फैसलों का मुख्य उद्देश्य कर्मचारियों और उनके परिवारों को सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है. बीमा राशि और ग्रेच्युटी की सीमा बढ़ाने के साथ ही मृत्यु की स्थिति में आश्रितों को सहायता देने के प्रावधान किए गए हैं. वहीं, महिला कर्मचारियों और ग्रामीण सफाई कर्मियों को भी इन फैसलों के जरिए राहत देने की कोशिश की गई है.
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