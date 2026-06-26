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हरियाणा सरकार का खिलाड़ियों को बड़ा तोहफा, राज्य की खेल ग्रेडेशन पॉलिसी में किया बदलाव

हरियाणा सरकार ने राज्य की खेल ग्रेडेशन पॉलिसी में बदलाव किया है. हरियाणा ओलंपिक गेम्स को आधिकारिक रूप से ग्रेडेशन के लिए मान्यता दी है.

Sports Gradation Policy
Sports Gradation Policy (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : June 26, 2026 at 8:03 PM IST

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चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने राज्य की खेल ग्रेडेशन पॉलिसी में बदलाव किया है. सरकार ने हरियाणा ओलंपिक गेम्स को आधिकारिक रूप से ग्रेडेशन के लिए मान्यता दी है. यानी हरियाणा स्टेट गेम्स में खेलने वाले खिलाड़ियों की अब ग्रेडेशन होगी. स्टेट गेम्स में खेलने वाले खिलाड़ियों को अब सरकारी नौकरी में भी फायदा मिलेगा. बता दें कि ओलिंपिक संघ स्टेट गेम्स करवाता है. ओलंपिक संघ के अध्यक्ष जसविंदर मीनू बेनीवाल ने इसकी जानकारी दी. इस फैसले पर हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री एवं खेल मंत्री का जताया आभार जताया.

हरियाणा खेल पॉलिसी में बदलाव: हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष कैप्टन जसविंदर सिंह मीनू बेनीवाल ने कहा कि "ये निर्णय प्रदेश के हजारों खिलाड़ियों के उज्ज्वल भविष्य की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा. अब हरियाणा ओलंपिक गेम्स में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को भी स्पोर्ट्स ग्रेडेशन प्रमाण-पत्र प्राप्त करने का अवसर मिलेगा, जिससे वे सरकारी नौकरियों, खेल कोटे तथा अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकेंगे."

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हरियाणा सरकार का खिलाड़ियों को बड़ा तोहफा (Haryana government)

हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन ने जताया अभार: कैप्टन बेनीवाल ने कहा कि "हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन लंबे समय से इस विषय को राज्य सरकार के समक्ष प्रमुखता से उठाता रहा है. सरकार द्वारा खिलाड़ियों के हित में इस मांग को स्वीकार कर अधिसूचना जारी करना इस बात का प्रमाण है कि वर्तमान सरकार प्रदेश के खिलाड़ियों के भविष्य और खेलों के विकास के प्रति पूर्णतः संवेदनशील एवं प्रतिबद्ध है."

'खिलाड़ियों की भागीदारी बढ़ेगी': कैप्टन जसविंदर सिंह ने विश्वास व्यक्त किया कि "इस निर्णय से हरियाणा ओलंपिक गेम्स की प्रतिष्ठा और अधिक बढ़ेगी, प्रतियोगिताओं में खिलाड़ियों की भागीदारी में वृद्धि होगी तथा प्रदेश में खेलों का वातावरण और अधिक सशक्त बनेगा. इससे जिला स्तर से लेकर राज्य स्तर तक प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को आगे बढ़ने के समान अवसर प्राप्त होंगे और भविष्य में हरियाणा राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी खेल उपलब्धियों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा."

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