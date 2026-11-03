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क्या है गोल्ड मेडलिस्ट खुशी के स्वागत पर वायरल वीडियो की सच्चाई, सरपंच ने बताया फैक्ट

गोल्ड मेडलिस्ट खुशी के स्वागत पर वायरल वीडियो की सच्चाई ( ETV Bharat )

हिसार/हांसी: जिले के हांसी क्षेत्र के गांव राजथल की गोल्ड मेडलिस्ट खुशी के स्वागत को लेकर सोशल मीडिया पर विवाद खड़ा हो गया है. ग्रेपलिंग रेसलिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली खुशी के माता-पिता का वीडियो वायरल होने के बाद कुछ सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया गया कि गांव में बेटी का स्वागत नहीं हुआ. अब गांव के सरपंच प्रतिनिधि अनिल गोदारा ने इन दावों पर अपना पक्ष रखते हुए वीडियो को गलत संदर्भ में प्रसारित करने की बात कही है.

गोल्ड जीतने के बाद वायरल हुआ वीडियो: दरअसल, खुशी ने 24 से 26 अक्टूबर तक हरिद्वार में आयोजित ग्रेपलिंग रेसलिंग चैंपियनशिप के अंडर-17, 52 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता था. उसकी उपलब्धि के बाद परिवार और गांव में खुशी का माहौल था. इसी बीच माता-पिता का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें उन्हें बेटी के साथ देखा गया. कुछ पोस्ट में इसे गांव की ओर से स्वागत नहीं किए जाने से जोड़कर पेश किया गया.