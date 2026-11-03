क्या है गोल्ड मेडलिस्ट खुशी के स्वागत पर वायरल वीडियो की सच्चाई, सरपंच ने बताया फैक्ट
Khushi Welcome Video Fact Check: हिसार की गोल्ड मेडलिस्ट खुशी के स्वागत पर वायरल वीडियो की सच्चाई सरपंच ने बताई है.
Published : November 3, 2026 at 10:57 AM IST
हिसार/हांसी: जिले के हांसी क्षेत्र के गांव राजथल की गोल्ड मेडलिस्ट खुशी के स्वागत को लेकर सोशल मीडिया पर विवाद खड़ा हो गया है. ग्रेपलिंग रेसलिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली खुशी के माता-पिता का वीडियो वायरल होने के बाद कुछ सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया गया कि गांव में बेटी का स्वागत नहीं हुआ. अब गांव के सरपंच प्रतिनिधि अनिल गोदारा ने इन दावों पर अपना पक्ष रखते हुए वीडियो को गलत संदर्भ में प्रसारित करने की बात कही है.
गोल्ड जीतने के बाद वायरल हुआ वीडियो: दरअसल, खुशी ने 24 से 26 अक्टूबर तक हरिद्वार में आयोजित ग्रेपलिंग रेसलिंग चैंपियनशिप के अंडर-17, 52 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता था. उसकी उपलब्धि के बाद परिवार और गांव में खुशी का माहौल था. इसी बीच माता-पिता का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें उन्हें बेटी के साथ देखा गया. कुछ पोस्ट में इसे गांव की ओर से स्वागत नहीं किए जाने से जोड़कर पेश किया गया.
सरपंच प्रतिनिधि बोले- "ढोल-नगाड़ों से हुआ था स्वागत": वायरल वीडियो पर सफाई देते हुए सरपंच प्रतिनिधि अनिल गोदारा ने कहा कि, "खुशी का गांव में ढोल-नगाड़ों और फूल-मालाओं के साथ स्वागत किया गया था. सोशल मीडिया पर उसके माता-पिता के वीडियो को गलत तरीके से दिखाया जा रहा है. परिवार बेटी को पूजा के लिए लेकर गया था और वायरल वीडियो उसी दौरान का है. गोदारा ने सोशल मीडिया संचालकों से अपील की कि किसी भी वीडियो को पूरी जानकारी के बिना वायरल न करें. गांव की बेटी ने गोल्ड मेडल जीतकर पूरे क्षेत्र का मान बढ़ाया है और उसकी उपलब्धि को सम्मान मिलना चाहिए."
छह साल से कुश्ती का प्रशिक्षण: खुशी पिछले छह वर्षों से कुश्ती का प्रशिक्षण ले रही है. वह दिल्ली के चंद्र अखाड़े में अभ्यास करती है और खेल के साथ पढ़ाई भी जारी रखे हुए है. फिल्म ‘दंगल’ से प्रेरित होकर कुश्ती में कदम रखने वाली खुशी अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश के लिए पदक जीतने का सपना देख रही है. गोल्ड मेडल जीतने के बाद गांव में उसका सम्मान भी किया गया. इस दौरान सरपंच प्रतिनिधि अनिल गोदारा, सतरोल खाप के पूर्व उपप्रधान राजकुमार शर्मा सहित अन्य ग्रामीण मौजूद रहे. परिवार के अनुसार, आम आदमी पार्टी के एक नेता ने भी खुशी को 11 हजार रुपये का चेक देकर सम्मानित किया.
सोशल मीडिया संचालकों के खिलाफ शिकायत की बात: ग्रामीणों की ओर से नारनौंद थाने में शिकायत देकर 20 से अधिक सोशल मीडिया संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग किए जाने की बात कही गई है. वहीं, खुशी और उसके पिता सुनील कुमार ने भी वायरल वीडियो को लेकर अपना पक्ष रखा है. उन्होंने भ्रामक प्रचार से जुड़ी सामग्री हटाने की अपील की. परिवार और गांव के प्रतिनिधियों का कहना है कि सोशल मीडिया पर वीडियो को लेकर किए जा रहे दावों के बजाय खुशी की खेल उपलब्धि को प्राथमिकता दी जानी चाहिए.
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