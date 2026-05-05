ETV Bharat / state

हरियाणा की गौशालाओं के लिए 228 करोड़ रुपये की चारा अनुदान राशि जारी, सीएम बोले- 'सौर ऊर्जा और नए पशु अस्पताल की तैयारी'

हरियाणा की गौशालाओं के लिए 228 करोड़ रुपये की चारा अनुदान राशि जारी. सीएम नायब सैनी ने कुरुक्षेत्र की गौशालाओं को 70 लाख रुपये दिए.

Haryana Gaushala Grant
Haryana Gaushala Grant (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 5, 2026 at 2:50 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

कुरुक्षेत्र: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वित्त वर्ष 2025-26 में पूरे हरियाणा की 619 पंजीकृत गौशालाओं के लिए कुल 228 करोड़ 58 लाख रुपये की चारा अनुदान राशि जारी की. उन्होंने कहा कि "ये राशि सीधे गौशालाओं के संचालन और बेसहारा गोवंश के पालन-पोषण में काम आएगी. सरकार का फोकस साफ है कि किसी भी गौशाला को संसाधनों की कमी के कारण परेशानी ना झेलनी पड़े. इसलिए राज्य सरकार गौशालाओं को मजबूत करने के लिए लगातार आर्थिक सहायता दे रही है."

कुरुक्षेत्र की 11 गौशालाओं को सौगात: कुरुक्षेत्र में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री ने लाडवा और थानेसर क्षेत्र की 11 पंजीकृत गौशालाओं को 70 लाख 24 हजार रुपये की चारा अनुदान राशि जारी की. कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने इसे पावन अवसर बताते हुए कहा कि "गौसेवा से जुड़ना उनके लिए सम्मान की बात है."

पिछले 11 साल में 526 करोड़ से ज्यादा की मदद: मुख्यमंत्री ने ये भी साफ किया कि "ये कोई एक बार की सहायता नहीं है. पिछले सवा 11 वर्षों में राज्य की पंजीकृत गौशालाओं को कुल 526 करोड़ 45 लाख रुपये की चारा अनुदान राशि दी जा चुकी है. लगातार जारी इस फंडिंग से गौशालाओं का ढांचा मजबूत हुआ है और बेसहारा गोवंश की देखभाल आसान हुई है." सरकार इस मॉडल को आगे भी जारी रखने के संकेत दे चुकी है.

697 गौशालाओं में 4 लाख से ज्यादा गोवंश: सीएम ने कहा कि "इस समय हरियाणा में 697 पंजीकृत गौशालाएं संचालित हो रही हैं, जहां करीब चार लाख से अधिक बेसहारा गोवंश का पालन-पोषण किया जा रहा है. इतनी बड़ी संख्या में पशुओं की देखभाल के लिए संसाधनों की जरूरत होती है, जिसे देखते हुए सरकार लगातार अनुदान और योजनाओं का दायरा बढ़ा रही है. आने वाले समय में इन गौशालाओं को और बेहतर सुविधाओं से जोड़ा जाएगा."

सौर ऊर्जा और नए पशु अस्पताल की तैयारी: नायब सैनी ने कहा कि "सरकार ने भविष्य को ध्यान में रखते हुए नई योजनाएं भी तैयार की हैं. वर्ष 2026-27 के बजट में 7 नए राजकीय पशु औषधालय खोलने का प्रावधान किया गया है. इसके अलावा, प्रदेश की सभी पंजीकृत गौशालाओं को सौर ऊर्जा आधारित परिसरों में बदलने की योजना है. इससे गौशालाओं का खर्च कम होगा और वे खुद के स्तर पर ज्यादा सक्षम बन सकेंगी."

देसी नस्ल को बढ़ावा, किसानों को सीधा फायदा: सीएम ने कहा "पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत देसी नस्ल की गायों के संरक्षण पर भी जोर दिया जा रहा है. हरियाणा, साहिवाल और बेलाही नस्ल के गौ पालकों को दूध उत्पादन के आधार पर 5 हजार से 20 हजार रुपये तक की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है. इससे किसानों की आय बढ़ाने के साथ-साथ देसी नस्लों को भी मजबूती मिल रही है."

कानून सख्त, गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर फोकस: मुख्यमंत्री ने कहा कि "गौ माता की सुरक्षा के लिए राज्य में सख्त कानून लागू किया गया है, जिससे अवैध गतिविधियों पर रोक लगाई जा सके. इसके साथ ही सरकार गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी काम कर रही है. आने वाले समय में इन संस्थाओं को सिर्फ अनुदान पर निर्भर नहीं रहने दिया जाएगा, बल्कि उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए नए मॉडल तैयार किए जा रहे हैं."

ये भी पढ़ें- चरखी दादरी को 540 करोड़ रुपये की सौगात, सीएम बोले- 'विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए वो भ्रम फैला रहे'

ये भी पढ़ें- जींद में बीजेपी की विकास रैली, सीएम ने किया सफीदों अस्पताल को अपग्रेड करने का ऐलान, बोले- 'कांग्रेस की अफवाहों से बचें'

TAGGED:

HARYANA GAUSHALA GRANT
गौशाला चारा अनुदान राशि
नायब सैनी हरियाणा मुख्यमंत्री
NAYAB SAINI KURUKSHETRA
HARYANA GAUSHALA GRANT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.