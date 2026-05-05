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हरियाणा की गौशालाओं के लिए 228 करोड़ रुपये की चारा अनुदान राशि जारी, सीएम बोले- 'सौर ऊर्जा और नए पशु अस्पताल की तैयारी'

कुरुक्षेत्र: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वित्त वर्ष 2025-26 में पूरे हरियाणा की 619 पंजीकृत गौशालाओं के लिए कुल 228 करोड़ 58 लाख रुपये की चारा अनुदान राशि जारी की. उन्होंने कहा कि "ये राशि सीधे गौशालाओं के संचालन और बेसहारा गोवंश के पालन-पोषण में काम आएगी. सरकार का फोकस साफ है कि किसी भी गौशाला को संसाधनों की कमी के कारण परेशानी ना झेलनी पड़े. इसलिए राज्य सरकार गौशालाओं को मजबूत करने के लिए लगातार आर्थिक सहायता दे रही है."

कुरुक्षेत्र की 11 गौशालाओं को सौगात: कुरुक्षेत्र में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री ने लाडवा और थानेसर क्षेत्र की 11 पंजीकृत गौशालाओं को 70 लाख 24 हजार रुपये की चारा अनुदान राशि जारी की. कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने इसे पावन अवसर बताते हुए कहा कि "गौसेवा से जुड़ना उनके लिए सम्मान की बात है."

पिछले 11 साल में 526 करोड़ से ज्यादा की मदद: मुख्यमंत्री ने ये भी साफ किया कि "ये कोई एक बार की सहायता नहीं है. पिछले सवा 11 वर्षों में राज्य की पंजीकृत गौशालाओं को कुल 526 करोड़ 45 लाख रुपये की चारा अनुदान राशि दी जा चुकी है. लगातार जारी इस फंडिंग से गौशालाओं का ढांचा मजबूत हुआ है और बेसहारा गोवंश की देखभाल आसान हुई है." सरकार इस मॉडल को आगे भी जारी रखने के संकेत दे चुकी है.

697 गौशालाओं में 4 लाख से ज्यादा गोवंश: सीएम ने कहा कि "इस समय हरियाणा में 697 पंजीकृत गौशालाएं संचालित हो रही हैं, जहां करीब चार लाख से अधिक बेसहारा गोवंश का पालन-पोषण किया जा रहा है. इतनी बड़ी संख्या में पशुओं की देखभाल के लिए संसाधनों की जरूरत होती है, जिसे देखते हुए सरकार लगातार अनुदान और योजनाओं का दायरा बढ़ा रही है. आने वाले समय में इन गौशालाओं को और बेहतर सुविधाओं से जोड़ा जाएगा."