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भिवानी में हरियाणा गौरव अवॉर्ड 2026 का भव्य आयोजन, 85 प्रतिभाओं को किया गया सम्मानित

भिवानी में हरियाणा गौरव अवॉर्ड 2026 का आयोजन किया गया.

Haryana Gaurav Award 2026
भिवानी में हरियाणा गौरव अवॉर्ड 2026 (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 30, 2026 at 10:54 AM IST

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भिवानी: जिले में हरियाणा गौरव अवॉर्ड-2026 का भव्य आयोजन नवदुर्गा सेवा सहयोग संस्था और नंदराम चावला मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा किया गया. इस समारोह का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली प्रतिभाओं को सम्मानित करना रहा. कार्यक्रम में खेल, समाजसेवा और अन्य क्षेत्रों से जुड़े 85 प्रतिभाशाली लोगों को सम्मानित किया गया, जिससे आयोजन में उत्साह का माहौल देखने को मिला.

युवाओं की शक्ति और खेलों का बढ़ता महत्व: एशिया कबड्डी फेडरेशन के चेयरमैन गुलाब सिंह सैनी ने कहा कि, "भारत की 65 प्रतिशत आबादी युवा है और उनकी ऊर्जा का सही दिशा में उपयोग जरूरी है. केंद्र और राज्य सरकारें खेलों को बढ़ावा देकर इस दिशा में काम कर रही हैं. हरियाणा में करीब 4500 खेल नर्सरियां स्थापित की गई हैं, जहां जूनियर स्तर से ही खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने के लिए तैयार किया जा रहा है."

भिवानी में हरियाणा गौरव अवॉर्ड 2026 का भव्य आयोजन (ETV Bharat)

खिलाड़ियों को मिल रहा प्रशिक्षण और रोजगार: कार्यक्रम में भिवानी के विधायक घनश्याम सर्राफ ने कहा कि, "युवाओं को सही मंच और दिशा देने के लिए समय-समय पर प्रोत्साहन और प्रशिक्षण जरूरी है. राज्य सरकार खिलाड़ियों को न केवल प्रशिक्षण दे रही है, बल्कि उन्हें सरकारी नौकरियों में अवसर भी प्रदान कर रही है, जिससे खेलों के प्रति युवाओं का रुझान बढ़ा है."

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कबड्डी का विस्तार: गुलाब सिंह सैनी ने आगे कहा कि, "7 मई से मलेशिया में महिला और पुरुष सर्कल कबड्डी का आयोजन किया जाएगा. ढाका और बहरीन जैसे देशों में भी कबड्डी के विभिन्न स्वरूपों का आयोजन हो रहा है. एशिया कबड्डी फेडरेशन भविष्य में इस खेल को और अधिक बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयासरत है."

सम्मानित प्रतिभाओं की खुशी और प्रेरणा: सम्मान प्राप्त करने वालों में फुटबॉल कोच सोनिका बिजराणिया, सामाजिक कार्यकर्ता महिपाल आर्य और अन्य प्रमुख लोग शामिल रहे. सभी ने अपनी खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि, "यह सम्मान हमारी मेहनत का परिणाम है और इससे हमें आगे और बेहतर करने की प्रेरणा मिलेगी. ऐसे मंच अन्य युवाओं को भी प्रेरित करते हैं, जिससे वे राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभा सकें."

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