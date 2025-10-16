ETV Bharat / state

क्या सितंबर माह में आपको भी नहीं मिला था मुफ्त राशन, तो इस तारीख से पहले राशन डिपो से लाएं अपना राशन

हरियाणा में सितंबर माह में कुछ गरीब परिवार राशन से वंचित रह गए थे. अब वे 20 अक्टूबर से पहले राशन ले सकेंगे.

मुफ्त राशन
मुफ्त राशन (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 16, 2025 at 12:38 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

फरीदाबाद: हरियाणा सरकार ने सितंबर माह में मुफ्त राशन वितरण की अवधि को बढ़ा दिया था. अब गरीब परिवारों को मुफ्त राशन 20 अक्टूबर तक मिल सकेगा. जिन आवश्यक परिवारों को सितंबर माह में राशन नहीं मिल पाया था, वे अपने राशन कार्ड के जरिए नजदीकी सरकारी राशन डिपो जाकर राशन और अन्य सामान ले सकते हैं. आपको बता दें कि सितंबर माह में पोर्टल एवं POS मशीन के सॉफ्टवेयर अपडेट होने की वजह से लाभार्थी को आवश्यक सामान व राशन नहीं मिल पाया था. लेकिन अब पोर्टल और मशीन का सॉफ्टवेयर अपडेट किया गया है. जिसके चलते अब गरीब परिवार मुफ्त राशन खरीद सकते हैं.

सितंबर माह का फ्री राशन वितरण शुरू: फरीदाबाद के उपायुक्त विक्रम सिंह ने बताया कि "हरियाणा राज्य में सितंबर 2025 में AePDS, SCM पोर्टल एवं PoS मशीनों के सॉफ्टवेयर अपडेट किए जाने थे. जिसकी वजह से जरूरतमंद लोगों को राशन नहीं मिल पाया था. सॉफ्टवेयर अपडेट होते ही 15 सितंबर से राशन वितरण शुरू कर दिया गया है. अब अनेक लाभार्थी आवश्यक वस्तुओं को राशन डिपो पर जाकर ले सकते हैं".

इस तारीख से पहले लाएं अपना राशन: उन्होंने बताया कि "उक्त स्थिति को देखते हुए, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता विभाग, हरियाणा द्वारा यह निर्णय लिया गया है. ऐसे सभी वंचित लाभार्थियों का सितंबर 2025 की निर्धारित आवश्यक वस्तुएं 20 अक्टूबर 2025 तक वितरित की जाएंगी. इस संबंध में जिला खाद्य एवं पूर्ति नियंत्रकों को निर्देश जारी किए गए हैं, कि वंचित लाभार्थियों को आवश्यक वस्तुओं का वितरण समय-सीमा के भीतर हर हाल में सुनिश्चित किया जाए". उन्होंने सभी पात्र लाभार्थियों से अपील की है कि "वे 20 अक्टूबर से पहले अपना राशन व आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त करें".

TAGGED:

GOVERNMENT RATION DEPOT
FREE RATION
हरियाणा में फ्री राशन
राशन कार्ड
HARYANA FREE RATION DISTRIBUTION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

हरियाणा में बिलकुल फ्री में सीखिए बॉक्सिंग, 11 सालों से बच्चों को ट्रेनिंग दे रहा कैथल का बॉक्सिंग कोच, 100 से ज्यादा खिलाड़ियों को मिली सरकारी नौकरी

साइकिल के पैडल मार बना रहे बिजली, जल रहा बल्ब, चल रहा पंखा, हिसार में छात्रों ने किया कमाल

हरियाणा में चल रही अंग्रेज़ों के जमाने की पनचक्की, "न्यूट्रिशन" से भरपूर आटा लेने के लिए लोगों में होड़

"सोनिया" को सलाम : बेटी की पढ़ाई के लिए फरीदाबाद की सड़कों पर ई-रिक्शा चला रही दिव्यांग महिला

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.