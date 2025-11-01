ETV Bharat / state

पंचकूला में हरियाणा स्थापना दिवस समारोह का आयोजन, राज्यपाल और सीएम ने किया शुभारंभ, संस्कृति और हस्तशिल्प की दिखेगी झलक

संस्कृति, परिधान, लोक कला और हस्तशिल्प: उपायुक्त ने बताया कि इस तीन दिवसीय समारोह के दौरान आयोजित प्रदर्शनी में हरियाणा की समृद्ध संस्कृति, पारंपरिक परिधान, लोक कला और हस्तशिल्प की आकर्षक झलक देखने को मिलेगी. इस प्रदर्शनी का उद्देश्य नई पीढ़ी को राज्य की सांस्कृतिक विरासत से जोड़ना और उसे सहेजने के लिए प्रेरित करना है. बताया कि आगंतुकों को हरियाणा की सदियों पुरानी परंपराओं, लोक धरोहर और शिल्पकला का सजीव अनुभव प्राप्त होगा.

पंचकूला: हरियाणा स्थापना दिवस पर आज से पंचकूला में हरियाणा स्थापना दिवस समारोह का आयोजन यवनिका गार्डन सेक्टर-5 में किया जा रहा है. तीन दिन तक चलने वाले इस स्थापना दिवस की शुभारंभ हरियाणा के राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी सुबह दस बजे के करीब किया.

सांस्कृतिक प्रस्तुति और पारंपरिक व्यंजनों के स्टाल: रोजाना कलाकारों द्वारा हरियाणवी संस्कृति पर आधारित विविध सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी जाएंगी. साथ ही हरियाणा के पारंपरिक व्यंजनों के स्टॉल भी लगाए जाएंगे, जो आगंतुकों के लिए रोजाना सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक खुले रहेंगे.

उपायुक्त ने तैयारियों का जायजा लिया: उपायुक्त सतपाल शर्मा ने शुक्रवार को यवनिका गार्डन का दौरा कर समारोह के सफल आयोजन के लिए चल रही तैयारियों का जायजा लिया. उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए कहा कि सभी विभाग समन्वय से कार्य करें, ताकि आयोजन भव्य और व्यवस्थित रूप से संपन्न हो. उन्होंने बताया कि "उद्घाटन अवसर पर राज्य के मंत्री, विधायक, वरिष्ठ अधिकारी, कलाकार और बड़ी संख्या में नागरिक भाग लेंगे." उपायुक्त ने पंचकूला वासियों से अपील कर कहा कि वे अधिक से अधिक संख्या में समारोह में भाग लेकर आयोजन की शोभा बढ़ाएं.

ये पदाधिकारी रहे मौजूद: इस अवसर पर अतिरिक्त उपायुक्त निशा यादव, नगराधीश जागृति, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के कार्यकारी अभियंता एनके पायल, जिला खेल अधिकारी नील कमल, जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के एसडीओ धर्मेंद्र कुमार, मैनेजर रैडबिशप अश्वनी शर्मा सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित रहे.

