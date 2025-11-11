हरियाणा में पूर्व अग्निवीरों को सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा में छूट, ग्रुप-‘बी’ और ‘सी’ पदों पर तीन वर्ष की छूट का फैसला
हरियाणा सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए पूर्व अग्निवीरों को राज्य की नौकरियों में भर्ती की आयु सीमा में छूट का निर्णय लिया है.
Published : November 11, 2025 at 11:06 PM IST
चंडीगढ़ः हरियाणा सरकार ने सैन्य सेवा से लौटने पर राज्य के मूल निवासी पूर्व अग्निवीरों को सीधी भर्ती में निर्धारित ऊपरी आयु सीमा में छूट देने का निर्णय लिया है. इस संबंध में हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने सभी संबंधित विभागों को पत्र जारी किया है. पत्र में अग्निवीरों की भर्ती संबंधी बातों को ध्यान रखने के निर्देश दिए गए हैं.
मूल निवासी भूतपूर्व अग्निवीरों को मिलेगा लाभः इस पत्र में लिखा है कि सैन्य सेवा से लौटने पर अग्निवीरों को सीधी भर्ती के समय ऊपरी आयु सीमा में छूट का लाभ प्रदान करने का मामला सरकार के पास विचाराधीन था. सावधानीपूर्वक विचार-विमर्श के बाद, सरकार ने हरियाणा राज्य के मूल निवासी भूतपूर्व अग्निवीरों को आयु सीमा में छूट का लाभ प्रदान करने का निर्णय लिया है.
पहला बैच 2026 में होगा सेवानिवृतः बता दें कि हरियाणा सरकार ने अग्निवीरों को नौकरी में आरक्षण देने की पहले ही घोषणा कर रखी थी. तीनों भारतीय सेना का अग्निवीरों का पहला बैच 2026 में सेवानिवृत होगा. जिसमें हरियाणा के करीब चार हजार जवान शामिल है. इससे पहले हरियाणा सरकार ने अग्निवीरों के लिए न सिर्फ नौकरियों में आरक्षण की घोषणा की थी बल्कि निजी क्षेत्र में रोजगार देने के साथ ही कौशल विकास और स्वयं के रोजगार तक में सरकारी मदद करने की घोषणा की थी.