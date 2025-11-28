हरियाणा में कड़ाके की ठंड के बीच फॉग का येलो अलर्ट जारी, कई जिलों में गहरी धुंध ने बढ़ाई लोगों की परेशानी
हरियाणा में 2 दिनों तक गहरी धुंध का यलो अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है.
Published : November 28, 2025 at 9:07 AM IST|
Updated : November 28, 2025 at 10:37 AM IST
चंडीगढ़: हरियाणा में अगले दो दिनों तक गहरी धुंध छाने की संभावना जताई गई है. भारत मौसम विज्ञान विभाग ने राज्य के 10 जिलों—रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, फरीदाबाद, नूंह, पलवल, भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर और रोहतक—में यलो अलर्ट जारी किया है.इन जिलों में सुबह और देर रात के समय दृश्यता बेहद कम रहने की चेतावनी दी गई है. विभाग ने लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है.
नारनौल में सबसे अधिक ठंड: IMD के अनुसार, पिछले 24 घंटों में हरियाणा का मौसम शुष्क रहा है. अधिकतम तापमान में 0.5°C की मामूली बढ़ोतरी जरूर दर्ज की गई, लेकिन तापमान अभी भी सामान्य के करीब ही है. राज्य में सबसे अधिक तापमान 27.2°C पलवल AWS में रिकॉर्ड हुआ. वहीं, नारनौल में सबसे कम 7.0°C तापमान दर्ज किया गया.
WEATHER WARNING AND RAINFALL MAP #PUNJAB #HARYANA DATED 27-11-2025 pic.twitter.com/9DiL3ISPVU— IMD Chandigarh (@IMD_Chandigarh) November 27, 2025
उत्तर-पश्चिमी हवाएं बढ़ा रहीं ठंड: प्रदेश में उत्तर-पश्चिमी हवाएं सक्रिय हैं, जो आने वाले दिनों में ठंड को और बढ़ाएंगी. हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़ और नारनौल सहित 12 शहरों में न्यूनतम तापमान 8°C से भी कम रिकॉर्ड हो रहा है. कई इलाकों में सुबह के समय कोहरा और हल्की धुंध दिखाई दी, जिससे विजिबिलिटी प्रभावित रही. मौसम विशेषज्ञों के अनुसार ठंड और गिरावट दिखाने के संकेत दे रही है और अगले कुछ दिनों तक तापमान में और कमी आ सकती है.
आंशिक बादलवाई की संभावना: मौसम वैज्ञानिक डॉ. मदन खीचड़ ने बताया कि, "28 नवंबर तक मौसम आमतौर पर शुष्क रहेगा. बीच-बीच में आंशिक बादल भी छा सकते हैं, जिससे दिन के तापमान में कमी आएगी. रातें और ज्यादा ठंडी होंगी तथा सुबह के समय घना कोहरा छा सकता है."
धुंध के बीच सड़क सुरक्षा पर पुलिस की अपील: गहरी धुंध के कारण सड़क हादसों की आशंका बढ़ने पर पुलिस प्रशासन ने वाहन चालकों को सतर्क रहने को कहा है. ट्रैफिक पुलिस ने सलाह दी है कि सुबह और देर रात यात्रा से पहले वाहन की हेडलाइट, इंडिकेटर और फॉग लाइट की जांच कर लें. साथ ही तेज रफ्तार से बचें और सड़क पर पर्याप्त दूरी बनाए रखें ताकि किसी भी दुर्घटना से बचा जा सके.
किसानों और नागरिकों को सलाह: मौसम विभाग ने किसानों और आम लोगों को सलाह दी है कि सुबह के कोहरे और ठंड से बचाव के उपाय करें. आवश्यक बाहरी कार्यों को दिन के समय ही पूरा करें, जब दृश्यता बेहतर रहती है. विभाग ने यह भी कहा कि स्वास्थ्य व फसल सुरक्षा के लिए मौसम के अनुसार आवश्यक सावधानियां अपनाना जरूरी है.
ये भी पढ़ें:अंबाला में बम बनकर फटा गैस सिलेंडर, मासूम बच्चे समेत महिला की मौत, डीजल के चलते विकराल हुई आग