ETV Bharat / state

हरियाणा में कड़ाके की ठंड के बीच फॉग का येलो अलर्ट जारी, कई जिलों में गहरी धुंध ने बढ़ाई लोगों की परेशानी

हरियाणा में कड़ाके की ठंड के बीच फॉग का येलो अलर्ट जारी ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: हरियाणा में अगले दो दिनों तक गहरी धुंध छाने की संभावना जताई गई है. भारत मौसम विज्ञान विभाग ने राज्य के 10 जिलों—रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, फरीदाबाद, नूंह, पलवल, भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर और रोहतक—में यलो अलर्ट जारी किया है.इन जिलों में सुबह और देर रात के समय दृश्यता बेहद कम रहने की चेतावनी दी गई है. विभाग ने लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है. नारनौल में सबसे अधिक ठंड: IMD के अनुसार, पिछले 24 घंटों में हरियाणा का मौसम शुष्क रहा है. अधिकतम तापमान में 0.5°C की मामूली बढ़ोतरी जरूर दर्ज की गई, लेकिन तापमान अभी भी सामान्य के करीब ही है. राज्य में सबसे अधिक तापमान 27.2°C पलवल AWS में रिकॉर्ड हुआ. वहीं, नारनौल में सबसे कम 7.0°C तापमान दर्ज किया गया. उत्तर-पश्चिमी हवाएं बढ़ा रहीं ठंड: प्रदेश में उत्तर-पश्चिमी हवाएं सक्रिय हैं, जो आने वाले दिनों में ठंड को और बढ़ाएंगी. हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़ और नारनौल सहित 12 शहरों में न्यूनतम तापमान 8°C से भी कम रिकॉर्ड हो रहा है. कई इलाकों में सुबह के समय कोहरा और हल्की धुंध दिखाई दी, जिससे विजिबिलिटी प्रभावित रही. मौसम विशेषज्ञों के अनुसार ठंड और गिरावट दिखाने के संकेत दे रही है और अगले कुछ दिनों तक तापमान में और कमी आ सकती है.