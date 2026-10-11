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पंचकूला के मनसा देवी मंदिर में हरियाणा की पहली टूरिस्ट पुलिस पोस्ट, CM ने किया उद्घाटन, श्रद्धालुओं को मिलेगी खास सुविधाएं

पंचकूला के मनसा देवी मंदिर में हरियाणा की पहली टूरिस्ट पुलिस पोस्ट ( ETV Bharat )

पंचकूला : धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा, सुविधा और बेहतर पुलिसिंग सुनिश्चित करने की दिशा में एक कदम उठाते हुए, हरियाणा पुलिस ने पंचकूला के श्री माता मनसा देवी मंदिर में राज्य की पहली टूरिस्ट पुलिस पोस्ट स्थापित की है. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रविवार को इस पोस्ट का उद्घाटन किया.

धार्मिक पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा : एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि आधुनिक निगरानी प्रणाली, विशेष रूप से प्रशिक्षित पुलिस कर्मियों और श्रद्धालुओं के लिए सुविधाओं से लैस यह पहल धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ-साथ देश भर से मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित, सुगम और सुविधाजनक अनुभव सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी. इस अवसर पर हरियाणा के पुलिस महानिदेशक अजय सिंघल और पंचकूला के पुलिस आयुक्त पंकज नैन भी उपस्थित थे.