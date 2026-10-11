पंचकूला के मनसा देवी मंदिर में हरियाणा की पहली टूरिस्ट पुलिस पोस्ट, CM ने किया उद्घाटन, श्रद्धालुओं को मिलेगी खास सुविधाएं
हरियाणा की पहली टूरिस्ट पुलिस पोस्ट का CM नायब सिंह सैनी ने उद्घाटन किया है.
Published : October 11, 2026 at 10:35 PM IST
पंचकूला : धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा, सुविधा और बेहतर पुलिसिंग सुनिश्चित करने की दिशा में एक कदम उठाते हुए, हरियाणा पुलिस ने पंचकूला के श्री माता मनसा देवी मंदिर में राज्य की पहली टूरिस्ट पुलिस पोस्ट स्थापित की है. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रविवार को इस पोस्ट का उद्घाटन किया.
धार्मिक पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा : एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि आधुनिक निगरानी प्रणाली, विशेष रूप से प्रशिक्षित पुलिस कर्मियों और श्रद्धालुओं के लिए सुविधाओं से लैस यह पहल धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ-साथ देश भर से मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित, सुगम और सुविधाजनक अनुभव सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी. इस अवसर पर हरियाणा के पुलिस महानिदेशक अजय सिंघल और पंचकूला के पुलिस आयुक्त पंकज नैन भी उपस्थित थे.
टूरिस्टों को मिलेगी मदद : बयान में कहा गया है कि टूरिस्ट पुलिस पोस्ट का उद्देश्य विभिन्न राज्यों और भाषाई पृष्ठभूमियों से आने वाले श्रद्धालुओं को मंदिर परिसर के भीतर सुरक्षा, मार्गदर्शन, शिकायत निवारण और आवश्यक सहायता प्रदान करना है, ताकि उन्हें छोटी-मोटी समस्याओं के समाधान के लिए अलग-अलग कार्यालयों या पुलिस स्टेशनों के चक्कर न लगाने पड़ें. उद्घाटन समारोह के दौरान, सैनी ने पुलिस अधिकारियों से टूरिस्ट पुलिस पोस्ट के कामकाज, उपलब्ध सुविधाओं और सुरक्षा व्यवस्था के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की.
विशिष्ट टूरिस्ट पुलिस वर्दी दी गई : इस पहल की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि विभिन्न राज्यों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पूजा-अर्चना करने के लिए श्री माता मनसा देवी मंदिर आते हैं. बयान के अनुसार, उन्होंने कहा कि इसलिए उनकी भाषा और जरूरतों को समझना और उन्हें त्वरित सहायता प्रदान करना आवश्यक है. उन्होंने कहा कि टूरिस्ट पुलिस पोस्ट इस दिशा में एक प्रभावी तंत्र के रूप में काम करेगी और मंदिर परिसर के भीतर श्रद्धालुओं को सुरक्षित, सुगम और बेहतर अनुभव प्रदान करेगी. टूरिस्ट पुलिस पोस्ट पर चौबीसों घंटे बीस विशेष रूप से प्रशिक्षित पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है. इन कर्मियों को नियमित पुलिस वर्दी से अलग एक विशिष्ट टूरिस्ट पुलिस वर्दी प्रदान की गई है, जिससे श्रद्धालु सहायता की आवश्यकता होने पर उन्हें आसानी से पहचान सकें.
श्रद्धालुओं को मिलेगी जरूरी जानकारी : इन कर्मियों ने विनम्र व्यवहार, प्रभावी संचार, सॉफ्ट स्किल्स और विभिन्न राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं की जरूरतों को समझने के लिए विशेष प्रशिक्षण प्राप्त किया है. इसका मकसद पुलिस और श्रद्धालुओं के बीच भरोसा बढ़ाना और यह पक्का करना है कि किसी भी मुश्किल के समय उन्हें आसानी से मदद मिल सके. "टूरिस्ट पुलिस पोस्ट को एक इंटीग्रेटेड मदद और जानकारी केंद्र के तौर पर बनाया गया है. श्रद्धालुओं को मंदिर परिसर में आम दर्शन कतारों, VIP दर्शन की व्यवस्था, जूते जमा करने की सुविधा, प्रसाद, लंगर और दूसरी ज़रूरी सेवाओं के बारे में जानकारी मिलेगी." इसके अलावा, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, ऑटो-रिक्शा और ई-रिक्शा स्टैंड और पार्किंग की सुविधाओं के बारे में भी जानकारी दी जाएगी.
लाइव निगरानी की जाएगी : पंचकूला आने वाले श्रद्धालुओं को कालका में श्री काली माता मंदिर और श्री चंडी माता मंदिर जैसे दूसरे प्रमुख धार्मिक स्थलों के बारे में भी जानकारी दी जाएगी और वहां तक पहुंचने का रास्ता भी बताया जाएगा. इस पहल से धार्मिक पर्यटकों को एक ही जगह पर ज़रूरी जानकारी और मदद मिल सकेगी. श्रद्धालुओं की सुरक्षा को और मज़बूत करने के लिए, मंदिर परिसर में लगे 100 से ज़्यादा CCTV कैमरों की टूरिस्ट पुलिस पोस्ट में बने कंट्रोल रूम से लाइव निगरानी की जाएगी. श्रद्धालुओं को जानकारी देने और सतर्क रखने के लिए लाउडस्पीकर से घोषणाएं की जाएंगी. किसी भी संदिग्ध गतिविधि या आपात स्थिति में, पुलिसकर्मी तुरंत संबंधित टीमों के साथ तालमेल बिठाएंगे और ज़रूरी मदद देंगे.
एफआईआर दर्ज करने की सुविधा : टूरिस्ट पुलिस पोस्ट की एक अहम खासियत शिकायत दर्ज करने की सुविधा है. पहले, गुमशुदा लोगों, खोए हुए सामान या इससे जुड़ी दूसरी समस्याओं की रिपोर्ट करने के लिए श्रद्धालुओं को लगभग दो किलोमीटर दूर माता मनसा देवी पुलिस स्टेशन जाना पड़ता था. अब, मंदिर परिसर में बनी इस पोस्ट पर FIR दर्ज करने और रोज़ाना डायरी एंट्री (DDR) जैसी सुविधाएं उपलब्ध करा दी गई हैं. इससे श्रद्धालुओं को समय पर पुलिस की मदद मिल सकेगी और शिकायत के समाधान की प्रक्रिया ज़्यादा आसान हो जाएगी. पुलिस महानिदेशक अजय सिंघल ने कहा कि राज्य की पहली टूरिस्ट पुलिस पोस्ट की स्थापना श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुविधा और बेहतर पुलिसिंग के लिए हरियाणा पुलिस की प्रतिबद्धता को दिखाती है. उन्होंने भरोसा जताया कि खास तौर पर प्रशिक्षित कर्मियों, आधुनिक निगरानी प्रणालियों और असरदार संचार व्यवस्था से श्री माता मनसा देवी मंदिर की यात्रा ज़्यादा सुरक्षित, आसान और यादगार बनेगी.
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