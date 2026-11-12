हरियाणा का पहला स्मार्ट रोड चरखी दादरी में होगा तैयार, सीएम नायब सैनी ने दी 32.26 करोड़ की मंजूरी
smart road in Charkhi Dadri: राज्य का पहला 'स्मार्ट रोड' चरखी दादरी शहर में विकसित करने के लिए सीएम ने मंजूरी दे दी है.
Published : November 12, 2026 at 3:52 PM IST
चरखी दादरीः हरियाणा में शहरी बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने की दिशा में प्रदेश सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. राज्य का पहला 'स्मार्ट रोड' चरखी दादरी शहर में विकसित किया जाएगा. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए 32 करोड़ 26 लाख 5 हजार रुपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय मंजूरी प्रदान कर दी है. अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (UIDF) के माध्यम से बनने वाला यह मार्ग प्रदेश के अन्य शहरों के लिए शहरी विकास का नया मॉडल बनेगा.
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सरकार 'हरियाणा एक-हरियाणवी एक' की नीति के तहत प्रदेश के हर हिस्से का समान और आधुनिक विकास कर रही है. 32.26 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाला दादरी का यह स्मार्ट रोड पूरे हरियाणा के लिए एक नजीर बनेगा. टेंडर प्रक्रिया पूरी होते ही गुणवत्ता के साथ निर्माण कार्य शुरू करवा दिया जाएगा.-सुनील सतपाल सांगवान, विधायक, चरखी दादरी
सीएम की मुहर का इंतजारः दादरी विधायक सुनील सतपाल सांगवान की पहल पर नगर परिषद द्वारा तैयार किए गए इस प्रोजेक्ट पर सीएम की मुहर लग गई है. जल्द ही टेंडर प्रक्रिया पूरी कर निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा. हरियाणा में पहली बार एक साथ मिलेंगी ये आधुनिक सुविधाएं दादरी का यह 5 किलोमीटर लंबा स्मार्ट रोड कई मायनों में प्रदेश की अन्य सड़कों से अलग और अत्याधुनिक होगा.
अंडरग्राउंड यूटिलिटी कॉरिडोर: सड़क के दोनों किनारों पर विशेष भूमिगत डक्ट बनाई जाएगी. इसमें बिजली की लाइनें, टेलीकॉम केबल और पेयजल पाइपलाइनें बिछाई जाएंगी. भविष्य की एलपीजी गैस पाइपलाइन के लिए भी इसमें पहले से स्थान सुरक्षित रहेगा, जिससे मरम्मत के लिए बार-बार सड़क खोदने की समस्या खत्म हो जाएगी.
स्मार्ट बाजार और म्यूजिक सिस्टम: रेलवे स्टेशन से मेन बाजार होते हुए परशुराम चौक तक के हिस्से को 'स्मार्ट बाजार' के रूप में विकसित किया जाएगा. खरीदारी के सुखद अनुभव के लिए बाजार क्षेत्र में पब्लिक एड्रेस व म्यूजिक सिस्टम लगाया जाएगा.
हाई-टेक सुरक्षा और सौंदर्यीकरण: पूरे मार्ग पर वाई-फाई की सुविधा, सीसीटीवी कैमरे, आकर्षक सजावटी (ऑर्नामेंटल) लाइट पोल, व्यवस्थित ऑन-स्ट्रीट पार्किंग, हरित पट्टी (ग्रीन बेल्ट) और यातायात प्रबंधन के लिए थर्मोप्लास्टिक पेंट मार्किंग की जाएगी.
प्रमुख मार्गों का होगा कायाकल्पः तीन चरणों में होगा प्रमुख मार्गों का कायाकल्प स्वीकृत बजट के तहत सरदार झाड़ू सिंह चौक से बधवाना गेट तक के मार्ग के लिए 10.98 करोड़ रुपये, रविदास बस्ती से सरदार झाडू सिंह चौक तक के लिए 10.50 करोड़ रुपये और पुराने झज्जर रोड, भगवान परशुराम चौक व बाजार के संपर्क मार्गों के लिए 10.78 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे.