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हरियाणा का पहला स्मार्ट रोड चरखी दादरी में होगा तैयार, सीएम नायब सैनी ने दी 32.26 करोड़ की मंजूरी

चरखी दादरी में रोड को बनाया जायेगा स्मार्ट ( ETV Bharat )

चरखी दादरीः हरियाणा में शहरी बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने की दिशा में प्रदेश सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. राज्य का पहला 'स्मार्ट रोड' चरखी दादरी शहर में विकसित किया जाएगा. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए 32 करोड़ 26 लाख 5 हजार रुपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय मंजूरी प्रदान कर दी है. अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड (UIDF) के माध्यम से बनने वाला यह मार्ग प्रदेश के अन्य शहरों के लिए शहरी विकास का नया मॉडल बनेगा.

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सरकार 'हरियाणा एक-हरियाणवी एक' की नीति के तहत प्रदेश के हर हिस्से का समान और आधुनिक विकास कर रही है. 32.26 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाला दादरी का यह स्मार्ट रोड पूरे हरियाणा के लिए एक नजीर बनेगा. टेंडर प्रक्रिया पूरी होते ही गुणवत्ता के साथ निर्माण कार्य शुरू करवा दिया जाएगा.-सुनील सतपाल सांगवान, विधायक, चरखी दादरी

हरियाणा का पहला स्मार्ट रोड चरखी दादरी में बनेगा (ETV Bharat) सीएम की मुहर का इंतजारः दादरी विधायक सुनील सतपाल सांगवान की पहल पर नगर परिषद द्वारा तैयार किए गए इस प्रोजेक्ट पर सीएम की मुहर लग गई है. जल्द ही टेंडर प्रक्रिया पूरी कर निर्माण कार्य शुरू किया जाएगा. हरियाणा में पहली बार एक साथ मिलेंगी ये आधुनिक सुविधाएं दादरी का यह 5 किलोमीटर लंबा स्मार्ट रोड कई मायनों में प्रदेश की अन्य सड़कों से अलग और अत्याधुनिक होगा. अंडरग्राउंड यूटिलिटी कॉरिडोर: सड़क के दोनों किनारों पर विशेष भूमिगत डक्ट बनाई जाएगी. इसमें बिजली की लाइनें, टेलीकॉम केबल और पेयजल पाइपलाइनें बिछाई जाएंगी. भविष्य की एलपीजी गैस पाइपलाइन के लिए भी इसमें पहले से स्थान सुरक्षित रहेगा, जिससे मरम्मत के लिए बार-बार सड़क खोदने की समस्या खत्म हो जाएगी. चरखी दादरी में हरियाणा का पहला स्मार्ट रोड बनेगा (ETV Bharat)