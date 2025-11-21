ETV Bharat / state

हरियाणा में पहले पैरा ओलिंपिक कार्यालय का शुभारंभ, मंत्री आरती राव बोलीं- "मैडल में हरियाणा नंबर वन"

हरियाणा में पहले पैरा ओलिंपिक कार्यालय का शुभारंभ ( ETV Bharat )

फरीदाबाद: हरियाणा के खेल इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया है. राज्य के पहले पैरा ओलिंपिक एसोसिएशन कार्यालय का फरीदाबाद में भव्य उद्घाटन किया गया. स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने रिबन काटकर इस नई पहल की शुरुआत की. कार्यक्रम में पहुंचे पैरा खिलाड़ियों का मंत्री ने शॉल ओढ़ाकर सम्मान किया और कहा कि हरियाणा आज देश में मैडल लाने के मामले में पहले स्थान पर है. उन्होंने बताया कि चाहे सामान्य खिलाड़ी हों या पैरा खिलाड़ी-हरियाणा के खिलाड़ी हर क्षेत्र में अव्वल प्रदर्शन कर रहे हैं और देश का नाम रोशन कर रहे हैं. "मैडल में नंबर वन, अब पैरा खेलों में नई उड़ान": उद्घाटन समारोह में आरती राव ने पैरा खिलाड़ियों के जज़्बे की सराहना करते हुए कहा कि, "सरकार लगातार खेल सुविधाओं को बढ़ा रही है. पैरा खिलाड़ियों के लिए विशेष प्रशिक्षण और सुविधाओं को और मजबूत किया जाएगा, ताकि वे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और भी शानदार प्रदर्शन कर सकें.हरियाणा का खिलाड़ी जिस भी मैदान में उतरता है, वहां अपनी काबिलियत साबित करता है. पैरा खिलाड़ी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत हैं.” स्वास्थ्य मंत्री आरती राव (ETV Bharat)