हरियाणा में पहले पैरा ओलिंपिक कार्यालय का शुभारंभ, मंत्री आरती राव बोलीं- "मैडल में हरियाणा नंबर वन"
हरियाणा का पहला पैरा ओलिंपिक कार्यालय फरीदाबाद में खुला. मंत्री आरती राव ने उद्घाटन कर खिलाड़ियों को सम्मानित किया.
Published : November 21, 2025 at 9:46 AM IST
फरीदाबाद: हरियाणा के खेल इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया है. राज्य के पहले पैरा ओलिंपिक एसोसिएशन कार्यालय का फरीदाबाद में भव्य उद्घाटन किया गया. स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने रिबन काटकर इस नई पहल की शुरुआत की. कार्यक्रम में पहुंचे पैरा खिलाड़ियों का मंत्री ने शॉल ओढ़ाकर सम्मान किया और कहा कि हरियाणा आज देश में मैडल लाने के मामले में पहले स्थान पर है. उन्होंने बताया कि चाहे सामान्य खिलाड़ी हों या पैरा खिलाड़ी-हरियाणा के खिलाड़ी हर क्षेत्र में अव्वल प्रदर्शन कर रहे हैं और देश का नाम रोशन कर रहे हैं.
"मैडल में नंबर वन, अब पैरा खेलों में नई उड़ान": उद्घाटन समारोह में आरती राव ने पैरा खिलाड़ियों के जज़्बे की सराहना करते हुए कहा कि, "सरकार लगातार खेल सुविधाओं को बढ़ा रही है. पैरा खिलाड़ियों के लिए विशेष प्रशिक्षण और सुविधाओं को और मजबूत किया जाएगा, ताकि वे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और भी शानदार प्रदर्शन कर सकें.हरियाणा का खिलाड़ी जिस भी मैदान में उतरता है, वहां अपनी काबिलियत साबित करता है. पैरा खिलाड़ी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत हैं.”
अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर मंत्री का कड़ा रुख: मंत्री राव ने अल फलाह यूनिवर्सिटी में ‘टेरर शेल’ को लेकर सामने आई खबरों पर गंभीर चिंता जताई. उन्होंने कहा कि, "यह बेहद दुखद है कि जहां डॉक्टरों को सेवा का प्रतीक होना चाहिए, वहीं ऐसे लोग समाज में डर और आतंक फैलाने का काम कर रहे हैं. मेडिकल कॉलेज को यूनिवर्सिटी की मान्यता 2014 में मिली थी. जब सरकार ने कॉलेज को मान्यता नहीं दी थी, तब यूनिवर्सिटी कोर्ट पहुंची और कोर्ट के आदेश के बाद कॉलेज को मान्यता दी गई. छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए सभी तथ्यों की जांच गहराई से की जा रही है. हर सैल तथा उससे जुड़े लोगों की पहचान की जाएगी, जिसके बाद आगे की कार्रवाई पर निर्णय लिया जाएगा."
रेवांश ने साझा किया अपना अनुभव: कार्यक्रम में मौजूद पैरा खिलाड़ी रेवांश ने भी अपने अनुभव साझा किए. उन्होंने बताया कि, "मैं 7 बार राष्ट्रीय स्विमिंग चैंपियन रह चुका हूं. अगर कोई भी पैरा खिलाड़ी हताश या निराश है, तो वह उनसे संपर्क कर सकता है-वे हर संभव सहायता देने को तैयार हैं."
