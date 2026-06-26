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हरियाणा का पहला फ्री-फ्लो टोल शुरू, बस्ताड़ा टोल पर बैरियर खत्म, बिना रुके कटेगा टैक्स

अब जांच नहीं, केवल निगरानी : नई व्यवस्था के तहत टोल कर्मचारियों की भूमिका भी बदल गई है. अब स्टाफ केवल तकनीकी संचालन और सुरक्षा व्यवस्था पर नजर रखेगा. किसी वाहन को रोककर दस्तावेज या पहचान पत्र जांचने की प्रक्रिया समाप्त कर दी गई है, जिससे ट्रैफिक का प्रवाह पहले से कहीं अधिक सहज हो गया है.

तकनीक ने बदली टोल की तस्वीर : भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) की पीडी आकृति गुप्ता और अन्य अधिकारियों की मौजूदगी में इस अत्याधुनिक सिस्टम को शुरू किया गया. अधिकारियों के अनुसार ट्रायल सफल रहा था और लागू होने के बाद भी यातायात पूरी तरह सुचारू बना हुआ है. अब टोल प्लाजा पर न तो कोई बूथ दिखाई देगा और न ही बैरियर. वाहन बिना किसी रुकावट के सीधे गुजर रहे हैं.

करनाल: करनाल के बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर यातायात व्यवस्था के एक नए युग की शुरुआत हो गई. गुरुवार दोपहर ठीक 2 बजे मल्टी लेन फ्री फ्लो (MLFF) सिस्टम लागू कर दिया गया, जिसके बाद अब वाहनों को टोल प्लाजा पर रुकने की जरूरत नहीं होगी. वाहन अपनी रफ्तार से गुजरेंगे और टोल टैक्स स्वतः फास्टैग के माध्यम से कट जाएगा. नई तकनीक से समय और ईंधन की बचत के साथ-साथ टोल पर लगने वाली लंबी कतारों और विवादों से भी राहत मिलेगी.

लोकल वाहनों के लिए नई व्यवस्था : एमएलएफएफ सिस्टम लागू होने के साथ ही लोकल आईडी की पुरानी व्यवस्था समाप्त कर दी गई है. अब 20 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले वाहन चालकों को 350 रुपये का मासिक पास बनवाना होगा. जिन लोगों ने पहले से स्थानीय पास बनवा रखा है, उनका पास मान्य रहेगा. नए वाहन मालिक दस्तावेज जमा कराकर पास बनवा सकते हैं और पूरे महीने असीमित बार आवागमन कर सकेंगे.

वार्षिक पास की भी सुविधा :सरकार द्वारा 3075 रुपये का वार्षिक पास भी उपलब्ध कराया जा रहा है, जिसमें 200 ट्रिप शामिल हैं. यदि किसी वाहन चालक के पास मासिक और वार्षिक दोनों पास हैं तो पहले मासिक पास के तहत यात्रा दर्ज होगी और वार्षिक पास से राशि नहीं कटेगी.

फास्टैग नहीं तो मिलेगा नोटिस :टोल प्रबंधन के अनुसार जिन वाहनों में फास्टैग नहीं होगा, उनके मोबाइल नंबर पर टोल पार करने के बाद नोटिस भेजा जाएगा. वाहन चालक को 24 घंटे के भीतर टोल शुल्क जमा करना होगा. 72 घंटे तक भुगतान नहीं करने पर अतिरिक्त शुल्क लागू होगा और बाद में दोगुना टोल वसूला जा सकता है.

नंबर प्लेट से छेड़छाड़ पर होगी सख्त कार्रवाई :अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई व्यक्ति नंबर प्लेट छिपाकर या बदलकर टोल शुल्क से बचने की कोशिश करता है तो यह कानूनन अपराध माना जाएगा. ऐसे मामलों में भारी जुर्माना और कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

देशभर में लागू होगी यह तकनीक : टोल मैनेजर प्रदीप मलिक ने बताया कि. "बस्ताड़ा टोल प्लाजा हरियाणा का पहला और देश का चौथा टोल प्लाजा बन गया है जहां एमएलएफएफ सिस्टम शुरू किया गया है. मेरी लोगों से फास्टैग सक्रिय रखने और उसमें पर्याप्त बैलेंस बनाए रखने की अपील है. ताकि यात्रा निर्बाध बनी रहे. आने वाले समय में यह तकनीक देशभर के टोल प्लाजा पर लागू होगी, जिससे समय, ईंधन और पर्यावरण तीनों की बचत होगी."

बहरहाल हरियाणा के पहले फ्री-फ्लो टोल प्लाजा की शुरुआत के साथ अब टोल पर रुकने और इंतजार करने का दौर समाप्त होता नजर आ रहा है. तकनीक आधारित यह व्यवस्था न केवल यात्रियों का समय बचाएगी बल्कि सड़क परिवहन को भी अधिक आधुनिक, सुरक्षित और सुगम बनाएगी.

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