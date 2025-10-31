ETV Bharat / state

फरीदाबाद को मिलने जा रही प्रदेश की पहली “स्टेट ऑफ द आर्ट” ई-लाइब्रेरी, एक साथ 200 छात्र करेंगे पढ़ाई

फरीदाबाद: हरियाणा के फरीदाबाद जिले में शिक्षा और डिजिटल सुविधा के क्षेत्र में एक नई शुरुआत होने जा रही है. यहां प्रदेश की पहली “स्टेट ऑफ द आर्ट” ई-लाइब्रेरी का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है. यह अत्याधुनिक लाइब्रेरी न केवल फरीदाबाद, बल्कि पूरे हरियाणा के लिए एक प्रेरणादायक शैक्षणिक मॉडल साबित होगी. प्रशासन का लक्ष्य है कि इस परियोजना को नए साल से पहले जनता को समर्पित कर दिया जाए. 2 करोड़ की लागत से किया जा रहा तैयार:आधुनिक सुविधाओं से लैस ई-लाइब्रेरी-जिला उपायुक्त विक्रम सिंह ने बताया कि यह ई-लाइब्रेरी 10,000 वर्ग फुट क्षेत्र में एचएसवीपी की बिल्डिंग में बनाई जा रही है. इसका निर्माण कार्य एचएसआईआईडीसी द्वारा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) फंड के तहत लगभग 2 करोड़ रुपये की लागत से किया जा रहा है. यदि आवश्यकता हुई तो प्रशासन अपने स्तर पर अतिरिक्त सुविधाएं भी जोड़ेगा, ताकि यह ई-लाइब्रेरी प्रदेश में एक आदर्श मॉडल के रूप में विकसित हो सके. फरीदाबाद को मिलने जा रही प्रदेश की पहली “स्टेट ऑफ द आर्ट” ई-लाइब्रेरी (ETV Bharat) मिलेगी ये सुविधा: यह ई-लाइब्रेरी पूरी तरह से आधुनिक तकनीक से सुसज्जित होगी. इसमें एयर कंडीशनिंग, हाई-स्पीड इंटरनेट, फायर फाइटिंग सिस्टम, सुंदर फर्नीचर और विस्तृत बैठक क्षेत्र जैसी सुविधाएं होंगी. भवन में मेजनाइन फ्लोर, ग्रुप डिस्कशन चेंबर्स, ऑडियो-विजुअल रूम और आरामदायक सिटिंग एरेंजमेंट भी तैयार किए जा रहे हैं. विद्यार्थियों के लंबे अध्ययन सत्रों को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से कंफर्टेबल सीटों की व्यवस्था की गई है, जिससे छात्र बिना किसी असुविधा के अध्ययन कर सकें.