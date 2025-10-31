फरीदाबाद को मिलने जा रही प्रदेश की पहली “स्टेट ऑफ द आर्ट” ई-लाइब्रेरी, एक साथ 200 छात्र करेंगे पढ़ाई
फरीदाबाद में हरियाणा की पहली डिजिटल ई-लाइब्रेरी बन रही है. यहां एक सा 200 छात्र पढ़ाई कर सकेंगे.
Published : October 31, 2025 at 3:50 PM IST
फरीदाबाद: हरियाणा के फरीदाबाद जिले में शिक्षा और डिजिटल सुविधा के क्षेत्र में एक नई शुरुआत होने जा रही है. यहां प्रदेश की पहली “स्टेट ऑफ द आर्ट” ई-लाइब्रेरी का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है. यह अत्याधुनिक लाइब्रेरी न केवल फरीदाबाद, बल्कि पूरे हरियाणा के लिए एक प्रेरणादायक शैक्षणिक मॉडल साबित होगी. प्रशासन का लक्ष्य है कि इस परियोजना को नए साल से पहले जनता को समर्पित कर दिया जाए.
2 करोड़ की लागत से किया जा रहा तैयार:आधुनिक सुविधाओं से लैस ई-लाइब्रेरी-जिला उपायुक्त विक्रम सिंह ने बताया कि यह ई-लाइब्रेरी 10,000 वर्ग फुट क्षेत्र में एचएसवीपी की बिल्डिंग में बनाई जा रही है. इसका निर्माण कार्य एचएसआईआईडीसी द्वारा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) फंड के तहत लगभग 2 करोड़ रुपये की लागत से किया जा रहा है. यदि आवश्यकता हुई तो प्रशासन अपने स्तर पर अतिरिक्त सुविधाएं भी जोड़ेगा, ताकि यह ई-लाइब्रेरी प्रदेश में एक आदर्श मॉडल के रूप में विकसित हो सके.
मिलेगी ये सुविधा: यह ई-लाइब्रेरी पूरी तरह से आधुनिक तकनीक से सुसज्जित होगी. इसमें एयर कंडीशनिंग, हाई-स्पीड इंटरनेट, फायर फाइटिंग सिस्टम, सुंदर फर्नीचर और विस्तृत बैठक क्षेत्र जैसी सुविधाएं होंगी. भवन में मेजनाइन फ्लोर, ग्रुप डिस्कशन चेंबर्स, ऑडियो-विजुअल रूम और आरामदायक सिटिंग एरेंजमेंट भी तैयार किए जा रहे हैं. विद्यार्थियों के लंबे अध्ययन सत्रों को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से कंफर्टेबल सीटों की व्यवस्था की गई है, जिससे छात्र बिना किसी असुविधा के अध्ययन कर सकें.
200 छात्र एक साथ करेंगे पढ़ाई: डीसी विक्रम सिंह ने बताया कि इस ई-लाइब्रेरी में एक समय में लगभग 200 विद्यार्थी एक साथ अध्ययन कर सकेंगे. इसके साथ ही आस-पास के गार्डन क्षेत्र को आकर्षक ढंग से विकसित किया जा रहा है ताकि छात्र खुले वातावरण में बैठकर भी अध्ययन कर सकें. यहां कैंटीन और फुटबॉल ग्राउंड जैसी अतिरिक्त सुविधाओं के विकास की भी योजना है, जिससे यह क्षेत्र शिक्षा और मनोरंजन दोनों का केंद्र बन सके.
डिजिटल लर्निंग और पारंपरिक किताबों का संगम: ई-लाइब्रेरी में पारंपरिक किताबों के साथ-साथ एक विशेष डिजिटल लर्निंग सेक्शन भी तैयार किया जा रहा है. यहां ई-बुक्स, ऑनलाइन लर्निंग संसाधन और डिजिटल अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी. भारतीय इतिहास, संस्कृति, विज्ञान, सामान्य ज्ञान और समसामयिक विषयों पर आधारित पुस्तकें, पत्रिकाएं और समाचार पत्र भी नियमित रूप से उपलब्ध रहेंगे.
ज्ञान का केंद्र बनेगी यह ई-लाइब्रेरी: डीसी विक्रम सिंह ने कहा कि यह ई-लाइब्रेरी बच्चों और युवाओं के ज्ञानवर्धन का प्रमुख केंद्र बनेगी. यहां ऑडियो-विजुअल सेशन्स के माध्यम से विद्यार्थियों को भारतीय संस्कृति, इतिहास और आधुनिक तकनीक की जानकारी दी जाएगी.प्रशासन का प्रयास है कि यह परियोजना नए साल से पहले पूरी तरह तैयार होकर जनता को समर्पित की जाए.
ये होगी हरियाणा की पहली डिजिटल ई-लाइब्रेरी: यह हरियाणा राज्य की पहली ऐसी ई-लाइब्रेरी होगी, जो पूरी तरह से डिजिटल तकनीक पर आधारित है. इससे पहले प्रदेश में इस तरह की सुविधा कहीं उपलब्ध नहीं थी. इस कारण फरीदाबाद की यह ई-लाइब्रेरी न केवल शहर के विद्यार्थियों के लिए अध्ययन का केंद्र बनेगी, बल्कि पूरे हरियाणा के लिए एक प्रेरणादायक शैक्षणिक मॉडल के रूप में अपनी पहचान बनाएगी.
