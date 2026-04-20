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हरियाणा में दमकल कर्मियों की हड़ताल, फायर ब्रिगेड सेवा ठप, आम जनता परेशान

फायर ब्रिगेड सेवा ठप ( ETV Bharat )

हांसी: हरियाणा में इस समय अग्निशमन व्यवस्था गहरे संकट से गुजर रही है. अग्निशमन विभाग कर्मचारी यूनियन की अनिश्चितकालीन हड़ताल के चलते प्रदेश में आग बुझाने की जिम्मेदारी लगभग स्वयंसेवकों के भरोसे रह गई है. गर्मी के मौसम में आगजनी की घटनाएं बढ़ने की आशंका के बीच यह स्थिति बेहद चिंताजनक बन गई है. कई जगहों पर समय से दमकल सेवाएं नहीं पहुंच पाने के कारण जोखिम लगातार बढ़ रहा है. हांसी की घटना ने बढ़ाई चिंता: हाल ही में हांसी के डंपिंग स्टेशन पर लगी आग ने हालात की गंभीरता को उजागर कर दिया. आग पर काबू पाने में कई घंटे लग गए और स्थानीय किसानों और स्वयंसेवकों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी. यदि ऐसी घटनाएं बड़े स्तर पर होती हैं, तो नुकसान और भी भयावह हो सकता है. यह घटना साफ संकेत देती है कि बिना सक्रिय दमकल व्यवस्था के हालात नियंत्रण से बाहर हो सकते हैं. हरियाणा में दमकल कर्मियों की हड़ताल (ETV Bharat) फरीदाबाद हादसे के बाद बढ़ा आक्रोश: यूनियन की मानें तो 16 फरवरी को फरीदाबाद में आग बुझाने के दौरान दो दमकल कर्मियों और एक पुलिस कर्मी की मौत हो गई थी. इस घटना के बाद कर्मचारियों में असंतोष और गहरा गया. यूनियन के राज्य प्रधान राजेंद्र सिंगला ने कहा कि, "सरकार ने पुलिस कर्मी को शहीद का दर्जा देकर उसके परिवार को एक करोड़ रुपये और नौकरी दी, लेकिन हमारे दोनों शहीद कर्मचारियों के परिवारों को कुछ नहीं मिला. इस भेदभाव को लेकर कर्मचारियों में भारी नाराजगी है."