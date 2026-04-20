हरियाणा में दमकल कर्मियों की हड़ताल, फायर ब्रिगेड सेवा ठप, आम जनता परेशान
हरियाणा में दमकल कर्मियों की हड़ताल से अग्निशमन व्यवस्था ठप पड़ गई है. कर्मचारी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं.
Published : April 20, 2026 at 5:12 PM IST
हांसी: हरियाणा में इस समय अग्निशमन व्यवस्था गहरे संकट से गुजर रही है. अग्निशमन विभाग कर्मचारी यूनियन की अनिश्चितकालीन हड़ताल के चलते प्रदेश में आग बुझाने की जिम्मेदारी लगभग स्वयंसेवकों के भरोसे रह गई है. गर्मी के मौसम में आगजनी की घटनाएं बढ़ने की आशंका के बीच यह स्थिति बेहद चिंताजनक बन गई है. कई जगहों पर समय से दमकल सेवाएं नहीं पहुंच पाने के कारण जोखिम लगातार बढ़ रहा है.
हांसी की घटना ने बढ़ाई चिंता: हाल ही में हांसी के डंपिंग स्टेशन पर लगी आग ने हालात की गंभीरता को उजागर कर दिया. आग पर काबू पाने में कई घंटे लग गए और स्थानीय किसानों और स्वयंसेवकों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी. यदि ऐसी घटनाएं बड़े स्तर पर होती हैं, तो नुकसान और भी भयावह हो सकता है. यह घटना साफ संकेत देती है कि बिना सक्रिय दमकल व्यवस्था के हालात नियंत्रण से बाहर हो सकते हैं.
फरीदाबाद हादसे के बाद बढ़ा आक्रोश: यूनियन की मानें तो 16 फरवरी को फरीदाबाद में आग बुझाने के दौरान दो दमकल कर्मियों और एक पुलिस कर्मी की मौत हो गई थी. इस घटना के बाद कर्मचारियों में असंतोष और गहरा गया. यूनियन के राज्य प्रधान राजेंद्र सिंगला ने कहा कि, "सरकार ने पुलिस कर्मी को शहीद का दर्जा देकर उसके परिवार को एक करोड़ रुपये और नौकरी दी, लेकिन हमारे दोनों शहीद कर्मचारियों के परिवारों को कुछ नहीं मिला. इस भेदभाव को लेकर कर्मचारियों में भारी नाराजगी है."
अपनी मांग पर अड़े कर्मचारी: कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर सख्त रुख अपनाए हुए हैं. उनकी प्रमुख मांगों में शहीद दमकल कर्मियों को भी समान दर्जा, एक-एक करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता और परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी शामिल है. यूनियन महासचिव गुलशन भारद्वाज ने कहा कि, "हमें सीएम राहत कोष से खैरात नहीं चाहिए, बल्कि स्थायी समाधान और सम्मान चाहिए. मांगें पूरी होने तक हड़ताल जारी रहेगी."
ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी का विरोध: हड़ताल का एक बड़ा कारण सरकार की ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी भी है. कर्मचारियों का कहना है कि यह नीति उनके लिए असुरक्षा पैदा करती है. गुलशन भारद्वाज ने कहा कि, "नई जगह पर जानकारी के अभाव में काम करना हमारे लिए जानलेवा हो सकता है. इस नीति से उनकी कार्यक्षमता और सुरक्षा दोनों प्रभावित होती हैं."
प्रशासन पर उठ रहे सवाल: दमकल सेवाएं प्रभावित होने के कारण आगजनी की घटनाओं में समय पर मदद नहीं मिल पा रही है. ऐसे में आम लोग और स्वयंसेवक ही आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे उनकी जान को भी खतरा है. यूनियन ने साफ कहा है कि अगर आगे कोई आगजनी होती है और उस पर काबू नहीं पाया जाता, तो इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी.
बता दें कि गर्मी के मौसम में आग लगने की घटनाएं आम हैं. खासकर किसानों के लिए यह समय अधिक संवेदनशील होता है. ऐसे में दमकल विभाग की हड़ताल ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है. अब सबकी नजरें सरकार और यूनियन के बीच होने वाली बातचीत पर टिकी हैं.
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