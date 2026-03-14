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“न्याय नहीं तो काम नहीं"...8 और 9 अप्रैल को हरियाणा में दमकल कर्मियों की राज्यव्यापी हड़ताल

भिवानी: हरियाणा अग्निशमन विभाग कर्मचारी यूनियन ने 8 और 9 अप्रैल को प्रस्तावित दो दिवसीय राज्यव्यापी हड़ताल को सफल बनाने के लिए राज्यभर में व्यापक जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिया है. यूनियन के राज्यस्तरीय नेताओं ने इसके लिए चार टीमों का गठन किया है, जो हरियाणा के सभी 103 अग्निशमन केंद्रों पर जाकर कर्मचारियों से संपर्क कर रही हैं. इसी अभियान के तहत शुक्रवार को यूनियन का एक जत्था भिवानी दमकल केंद्र पहुंचा, जहां कर्मचारियों के साथ बैठक कर उन्हें हड़ताल में शामिल होने का आह्वान किया गया.

कर्मचारियों ने दिया हड़ताल का नोटिस: भिवानी दमकल केंद्र में आयोजित सभा के दौरान कर्मचारियों ने दमकल केंद्र अधिकारी रमन कुमार को 8 और 9 अप्रैल को होने वाली हड़ताल का औपचारिक नोटिस भी सौंपा. बैठक में कर्मचारियों ने अपनी मांगों और लंबित मुद्दों पर चर्चा की. यूनियन नेताओं ने कहा कि यदि सरकार जल्द निर्णय नहीं लेती तो यह आंदोलन और तेज किया जाएगा.

सरकार पर न्याय में देरी का आरोप: सभा को संबोधित करते हुए यूनियन के राज्य प्रधान राजेंद्र सिंह और राज्य महासचिव गुलशन भारद्वाज ने सरकार पर फायर कर्मचारियों के साथ भेदभाव का आरोप लगाया. राजेंद्र सिंह ने कहा कि, "हरियाणा सरकार न्याय देने में देरी कर रही है. शहीद फायर फाइटर भविचंद और रणवीर सिंह को न्याय दिलाने के लिए फायर कर्मचारियों को आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है. सरकार का न्याय सामान्य नहीं बल्कि दोयम दर्जे का है."

हरियाणा में दमकल कर्मियों की राज्यव्यापी हड़ताल (ETV Bharat)

घटनाओं के उदाहरण देकर उठाए सवाल: यूनियन नेताओं ने आरोप लगाया कि अलग-अलग घटनाओं में सरकार का रवैया अलग रहा है. राज्य महासचिव गुलशन भारद्वाज ने कहा कि, "सूरजकुंड में झूला दुर्घटना में मारे गए पुलिस कर्मचारियों को सरकार ने तुरंत शहीद का दर्जा, एक करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता और परिवार को नौकरी देने की घोषणा की थी. लेकिन मुजेसर सेक्टर-24 कालका जी स्टील कंपनी में आग और विस्फोट में शहीद हुए फायर कर्मी भविचंद और रणवीर सिंह को अब तक वही सम्मान और सहायता नहीं दी गई है. यह न्याय संगत नहीं है."