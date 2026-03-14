“न्याय नहीं तो काम नहीं"...8 और 9 अप्रैल को हरियाणा में दमकल कर्मियों की राज्यव्यापी हड़ताल
हरियाणा फायर कर्मचारियों ने शहीद साथियों को सम्मान और मुआवजा की मांग को लेकर 8 और 9 अप्रैल को राज्यव्यापी हड़ताल की घोषणा की है.
Published : March 14, 2026 at 11:15 AM IST
भिवानी: हरियाणा अग्निशमन विभाग कर्मचारी यूनियन ने 8 और 9 अप्रैल को प्रस्तावित दो दिवसीय राज्यव्यापी हड़ताल को सफल बनाने के लिए राज्यभर में व्यापक जनसंपर्क अभियान शुरू कर दिया है. यूनियन के राज्यस्तरीय नेताओं ने इसके लिए चार टीमों का गठन किया है, जो हरियाणा के सभी 103 अग्निशमन केंद्रों पर जाकर कर्मचारियों से संपर्क कर रही हैं. इसी अभियान के तहत शुक्रवार को यूनियन का एक जत्था भिवानी दमकल केंद्र पहुंचा, जहां कर्मचारियों के साथ बैठक कर उन्हें हड़ताल में शामिल होने का आह्वान किया गया.
कर्मचारियों ने दिया हड़ताल का नोटिस: भिवानी दमकल केंद्र में आयोजित सभा के दौरान कर्मचारियों ने दमकल केंद्र अधिकारी रमन कुमार को 8 और 9 अप्रैल को होने वाली हड़ताल का औपचारिक नोटिस भी सौंपा. बैठक में कर्मचारियों ने अपनी मांगों और लंबित मुद्दों पर चर्चा की. यूनियन नेताओं ने कहा कि यदि सरकार जल्द निर्णय नहीं लेती तो यह आंदोलन और तेज किया जाएगा.
सरकार पर न्याय में देरी का आरोप: सभा को संबोधित करते हुए यूनियन के राज्य प्रधान राजेंद्र सिंह और राज्य महासचिव गुलशन भारद्वाज ने सरकार पर फायर कर्मचारियों के साथ भेदभाव का आरोप लगाया. राजेंद्र सिंह ने कहा कि, "हरियाणा सरकार न्याय देने में देरी कर रही है. शहीद फायर फाइटर भविचंद और रणवीर सिंह को न्याय दिलाने के लिए फायर कर्मचारियों को आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है. सरकार का न्याय सामान्य नहीं बल्कि दोयम दर्जे का है."
घटनाओं के उदाहरण देकर उठाए सवाल: यूनियन नेताओं ने आरोप लगाया कि अलग-अलग घटनाओं में सरकार का रवैया अलग रहा है. राज्य महासचिव गुलशन भारद्वाज ने कहा कि, "सूरजकुंड में झूला दुर्घटना में मारे गए पुलिस कर्मचारियों को सरकार ने तुरंत शहीद का दर्जा, एक करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता और परिवार को नौकरी देने की घोषणा की थी. लेकिन मुजेसर सेक्टर-24 कालका जी स्टील कंपनी में आग और विस्फोट में शहीद हुए फायर कर्मी भविचंद और रणवीर सिंह को अब तक वही सम्मान और सहायता नहीं दी गई है. यह न्याय संगत नहीं है."
अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी: यूनियन नेताओं ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि उनकी मांगों का जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन और बड़ा रूप ले सकता है. राजेंद्र सिंह ने कहा कि, "अगर सरकार ने फायर कर्मचारियों को न्याय नहीं दिया और हमारी मांगों का समाधान नहीं किया तो दो दिवसीय हड़ताल को अनिश्चितकालीन हड़ताल में बदलने का निर्णय लिया जाएगा."
नगरपालिका कर्मचारी संघ ने दिया समर्थन: इस मौके पर नगरपालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के राज्य सहसचिव पुरुषोत्तम दानव ने भी फायर कर्मचारियों के आंदोलन को समर्थन देने की घोषणा की. उन्होंने कहा कि, "हरियाणा फायर विभाग कर्मचारी यूनियन नगरपालिका कर्मचारी संघ की इकाई है और उनकी जायज मांगों के लिए किए जा रहे आंदोलन का हम पूरा समर्थन करते हैं. सरकार को तुरंत फरीदाबाद की आगजनी घटना में शहीद कर्मचारियों के परिवारों को एक-एक करोड़ रुपये की सहायता और नौकरी देकर न्याय देना चाहिए."
आंदोलन बढ़ा तो 50 हजार कर्मचारी भी जुड़ेंगे: पुरुषोत्तम दानव ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा, "अगर सरकार ने फायर कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने में देरी की और आंदोलन आगे बढ़ा तो पालिका, परिषद और निगमों के करीब 50 हजार कर्मचारी भी इस आंदोलन में शामिल हो सकते हैं."
सभा में कई कर्मचारी नेता रहे मौजूद: भिवानी दमकल केंद्र में आयोजित इस सभा में अजय कुमार सहित कई कर्मचारी और यूनियन प्रतिनिधि मौजूद रहे. सभी ने एक स्वर में 8 और 9 अप्रैल की हड़ताल को सफल बनाने का संकल्प लिया और सरकार से जल्द समाधान की मांग की.
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