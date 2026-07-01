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हरियाणा में पहली बार होगा राज्य स्तरीय फिल्म फेस्टिवल, आयोजन को लेकर कोर कमेटी का गठन

हरियाणा में पहली बार राज्य स्तरीय फिल्म फेस्टिवल का आयोजन होने जा रहा है. इसके लिए एक कमेटी का भी गठन किया गया है.

Haryana Film Festival 2026
Haryana Film Festival 2026 (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : July 1, 2026 at 8:21 AM IST

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चंडीगढ़: पहली बार हरियाणा में फिल्म फेस्टिवल 2026 का आयोजन होगा. 12 से 15 नवंबर के बीच इसके आयोजन की तारीख तय की गई है. बता दें कि मुख्यमंत्री ने अपने बजट भाषण में हरियाणा फिल्म फेस्टिवल-2026 के आयोजन की घोषणा की थी. इसी संदर्भ में मंगलवार को फेस्टिवल की तैयारियों को लेकर सूचना, जनसंपर्क, भाषा एवं संस्कृति विभाग के महानिदेशक के मकरंद पांडुरंग ने उच्चस्तरीय बैठक ली.

कोर कमेटी का गठन: बैठक में कला एवं सांस्कृतिक कार्य विभाग, दादा लखमी चंद राज्य प्रदर्शन एवं दृश्य कला विश्वविद्यालय (डीएलसी सुपवा), रोहतक के वरिष्ठ अधिकारियों एवं विशेषज्ञों ने भाग लिया. आयोजन के सफल संचालन के लिए एक कोर कमेटी का गठन भी किया गया, जो आयोजन की रूपरेखा तैयार करने, कार्यक्रमों के चयन, विभिन्न संस्थाओं एवं एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करने, प्रचार-प्रसार तथा अन्य सभी आवश्यक व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करेगी.

फिल्म फेस्टिवल में क्या होगा खास? हरियाणा फिल्म फेस्टिवल को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित सांस्कृतिक आयोजन के रूप में मनाया जाएगा. इसके माध्यम से हरियाणवी सिनेमा, लोक संस्कृति, कला, साहित्य एवं प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर व्यापक पहचान मिलेगी. इसमें देश-विदेश के फिल्मकारों, कलाकारों, निर्देशकों, अभिनेताओं, तकनीकी विशेषज्ञों, शिक्षाविदों तथा सांस्कृतिक संस्थाओं की सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी.

'हरियाणा के कलाकारों को मिलेंगे नए अवसर': मकरंद पांडुरंग ने कहा कि ये फेस्टिवल कलाकारों, फिल्मकारों और युवा प्रतिभाओं के लिए नए अवसरों के द्वार खोलेगा तथा हरियाणा को फिल्म और संस्कृति के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा.

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