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हरियाणा के किसान सीखेंगे आधुनिक खेती के नए मॉडल, देशभर में भेजे जाएंगे एक्सपोजर विजिट पर

हरियाणा सरकार किसानों को आधुनिक खेती, नई तकनीक और बाजार प्रबंधन सीखने के लिए देशभर में भेजेगी.

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हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : May 15, 2026 at 11:48 AM IST

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चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने किसानों को आधुनिक खेती और नए कृषि मॉडल से जोड़ने के लिए बड़ी पहल की है. राज्य सरकार अब हर जिले से प्रगतिशील किसानों को देश के अलग-अलग राज्यों में "एक्सपोजर विजिट" पर भेजेगी. इस योजना का उद्देश्य किसानों को नई कृषि तकनीकों, आधुनिक खेती के तौर-तरीकों और उभरते बाजारों की जानकारी देना है, ताकि वे पारंपरिक खेती में बदलाव लाकर अपनी आय बढ़ा सकें.

बजट घोषणा को दिया जा रहा अमलीजामा: हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि, "मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बजट भाषण में किसानों को एक्सपोजर विजिट पर भेजने की घोषणा की थी. अब सरकार उस घोषणा को जमीन पर उतारने की दिशा में तेजी से काम कर रही है. किसानों को गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना जैसे राज्यों में भेजा जाएगा, जहां कृषि क्षेत्र में विशेष उपलब्धियां दर्ज की गई हैं."

आधुनिक तकनीकों का मिलेगा सीधा अनुभव: सरकार के अनुसार किसान गुजरात में सूक्ष्म सिंचाई तकनीक, महाराष्ट्र में अंगूर और अनार की उन्नत बागवानी तथा तेलंगाना में बीज उत्पादन की नई तकनीकों को करीब से समझ सकेंगे. मंत्री ने कहा कि, "अन्य राज्यों के सफल कृषि मॉडल देखकर हरियाणा के किसान भी अपनी मिट्टी और जलवायु के अनुसार नई फसलों और तकनीकों को अपनाने के लिए प्रेरित होंगे. इससे खेती में नवाचार और उत्पादन क्षमता दोनों बढ़ने की उम्मीद है."

बाजार से सीधे जुड़ने की मिलेगी सीख: श्याम सिंह राणा ने कहा कि, "सरकार चाहती है कि किसान खेती को केवल परंपरा नहीं बल्कि लाभकारी व्यवसाय के रूप में देखें. इस योजना का एक अहम हिस्सा किसानों को सीधे बाजार से जोड़ना भी होगा. किसानों को सिखाया जाएगा कि वे बिचौलियों पर निर्भर रहने के बजाय अपनी उपज की ग्रेडिंग, पैकेजिंग और ब्रांडिंग करके सीधे उपभोक्ताओं और बड़े रिटेलर्स तक कैसे पहुंच सकते हैं. "

गांवों में तैयार होंगे "मास्टर ट्रेनर": सरकार का लक्ष्य इस योजना के जरिए गांव स्तर पर "मास्टर ट्रेनर" तैयार करना है. एक्सपोजर विजिट से लौटने वाले किसान अपने अनुभव और नई तकनीकों की जानकारी अन्य किसानों के साथ साझा करेंगे. इससे गांवों में आधुनिक खेती के प्रति जागरूकता बढ़ेगी और कृषि क्षेत्र में नई सोच विकसित होगी. सरकार को उम्मीद है कि यह पहल राज्य में कृषि सुधारों को नई गति देगी.

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