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हरियाणा के किसान सीखेंगे आधुनिक खेती के नए मॉडल, देशभर में भेजे जाएंगे एक्सपोजर विजिट पर

चंडीगढ़: हरियाणा सरकार ने किसानों को आधुनिक खेती और नए कृषि मॉडल से जोड़ने के लिए बड़ी पहल की है. राज्य सरकार अब हर जिले से प्रगतिशील किसानों को देश के अलग-अलग राज्यों में "एक्सपोजर विजिट" पर भेजेगी. इस योजना का उद्देश्य किसानों को नई कृषि तकनीकों, आधुनिक खेती के तौर-तरीकों और उभरते बाजारों की जानकारी देना है, ताकि वे पारंपरिक खेती में बदलाव लाकर अपनी आय बढ़ा सकें.

बजट घोषणा को दिया जा रहा अमलीजामा: हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्याम सिंह राणा ने कहा कि, "मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बजट भाषण में किसानों को एक्सपोजर विजिट पर भेजने की घोषणा की थी. अब सरकार उस घोषणा को जमीन पर उतारने की दिशा में तेजी से काम कर रही है. किसानों को गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना जैसे राज्यों में भेजा जाएगा, जहां कृषि क्षेत्र में विशेष उपलब्धियां दर्ज की गई हैं."

आधुनिक तकनीकों का मिलेगा सीधा अनुभव: सरकार के अनुसार किसान गुजरात में सूक्ष्म सिंचाई तकनीक, महाराष्ट्र में अंगूर और अनार की उन्नत बागवानी तथा तेलंगाना में बीज उत्पादन की नई तकनीकों को करीब से समझ सकेंगे. मंत्री ने कहा कि, "अन्य राज्यों के सफल कृषि मॉडल देखकर हरियाणा के किसान भी अपनी मिट्टी और जलवायु के अनुसार नई फसलों और तकनीकों को अपनाने के लिए प्रेरित होंगे. इससे खेती में नवाचार और उत्पादन क्षमता दोनों बढ़ने की उम्मीद है."