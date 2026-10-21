हरियाणा के किसानों को फूलों की खेती की ट्रेनिंग का मौका, 26 अक्टूबर से शुरू होगा पांच दिवसीय प्रशिक्षण, 23 अक्टूबर तक करें आवेदन
हरियाणा के झज्जर में 26 से 30 अक्टूबर तक फूलों की खेती का प्रशिक्षण होगा. किसान 23 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
Published : October 21, 2026 at 11:13 AM IST
चंडीगढ़: हरियाणा में किसानों को परंपरागत खेती के साथ बागवानी की ओर प्रोत्साहित करने के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है. दरअसल, झज्जर जिले के मुनीमपुर स्थित फ्लोरल एंड सीड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में 26 से 30 अक्टूबर 2026 तक पांच दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाएगा. इसका उद्देश्य किसानों को फूलों की खेती से जुड़ी आधुनिक तकनीकों और बागवानी विभाग की योजनाओं की जानकारी देना है.
10 किसानों को मिलेगा प्रशिक्षण का मौका: इस कार्यक्रम में कुल 10 किसानों को शामिल किया जाएगा. प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को फूलों की खेती के उन्नत तरीकों से परिचित कराया जाएगा. इसके साथ ही बागवानी योजनाओं की जानकारी भी दी जाएगी, ताकि किसान उपलब्ध सुविधाओं को समझकर उनका लाभ उठा सकें. हरियाणा उद्यान विभाग बागवानी फसलों के विकास और आधुनिक तकनीकों को किसानों तक पहुंचाने के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करता है.
हरियाणा के किसानों के लिए फूलों की खेती पर विशेष प्रशिक्षण का अवसर! झज्जर के मुनीमपुर स्थित पुष्प एवं बीज उत्पादन तकनीकी उत्कृष्टता केंद्र में 26 से 30 अक्टूबर 2026 तक पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित होगा। इसमें 10 किसानों को बागवानी योजनाओं और फूलों की उन्नत खेती की तकनीकों की जानकारी दी जाएगी। इच्छुक किसान 23 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे तक आधिकारिक पोर्टल https://t.co/60Ri5yCyUf पर ऑनलाइन पंजीकरण करें। #Haryana #FlowerFarming #HaryanaGovt— DPR Haryana (@DiprHaryana) October 20, 2026
23 अक्टूबर दोपहर 2 बजे तक करें आवेदन: प्रशिक्षण में भाग लेने के इच्छुक किसानों को 23 अक्टूबर 2026 को दोपहर 2 बजे तक ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा. इसके लिए हरियाणा उद्यान विभाग के कौशल पोर्टल kaushal.hortharyana.gov.in पर आवेदन किया जा सकता है. इच्छुक किसानों को सलाह है कि वे अंतिम समय का इंतजार किए बिना निर्धारित समय सीमा के भीतर पंजीकरण प्रक्रिया पूरी कर लें.
बागवानी से खेती में विविधता बढ़ाने पर जोर: फूलों की खेती किसानों के लिए कृषि विविधीकरण का एक विकल्प है. हरियाणा में बागवानी क्षेत्र को बढ़ावा देने का उद्देश्य किसानों को आधुनिक उत्पादन तकनीकों से जोड़ना और प्रति इकाई क्षेत्र से बेहतर आर्थिक लाभ की संभावनाएं विकसित करना है. ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम किसानों को फूलों की खेती शुरू करने या अपने मौजूदा अनुभव को बेहतर बनाने के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध करा सकते हैं.
ये भी पढ़ें: चंडीगढ़ में हाई पावर्ड परचेज कमेटी की बैठक, बिजली, जलापूर्ति, सड़क और अन्य आधारभूत सुविधाओं से जुड़े कार्यों को मंजूरी