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हरियाणा के किसानों को फूलों की खेती की ट्रेनिंग का मौका, 26 अक्टूबर से शुरू होगा पांच दिवसीय प्रशिक्षण, 23 अक्टूबर तक करें आवेदन

हरियाणा के किसानों को फूलों की खेती की ट्रेनिंग का मौका ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: हरियाणा में किसानों को परंपरागत खेती के साथ बागवानी की ओर प्रोत्साहित करने के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है. दरअसल, झज्जर जिले के मुनीमपुर स्थित फ्लोरल एंड सीड प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में 26 से 30 अक्टूबर 2026 तक पांच दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाएगा. इसका उद्देश्य किसानों को फूलों की खेती से जुड़ी आधुनिक तकनीकों और बागवानी विभाग की योजनाओं की जानकारी देना है.

10 किसानों को मिलेगा प्रशिक्षण का मौका: इस कार्यक्रम में कुल 10 किसानों को शामिल किया जाएगा. प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को फूलों की खेती के उन्नत तरीकों से परिचित कराया जाएगा. इसके साथ ही बागवानी योजनाओं की जानकारी भी दी जाएगी, ताकि किसान उपलब्ध सुविधाओं को समझकर उनका लाभ उठा सकें. हरियाणा उद्यान विभाग बागवानी फसलों के विकास और आधुनिक तकनीकों को किसानों तक पहुंचाने के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करता है.