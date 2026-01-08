ETV Bharat / state

हरियाणा में कोहरा और शीतलहर का फसलों पर असर, आलू को नुकसान तो गेहूं-सरसों-सूरजमुखी के लिए वरदान बना मौसम

अंबाला: हरियाणा के किसानों के लिए सर्दी का मौसम मिलाजुला लाभ लेकर आया है. लगातार पड़ रहे घने कोहरे और चल रही शीतलहर से गेहूं, सरसों और सूरजमुखी की फसलों को फायदा होगा, जबकि आलू की फसल को नुकसान होने की संभावना बढ़ गई है. किसानों का कहना है कि अगर इस मौसम में हल्की बारिश हो जाए, तो यह उनके लिए सोने पर सुहागा साबित होगा. आलू की फसल को खतरा: कृषि विशेषज्ञों के अनुसार आलू की फसल को ज्यादा कोहरा और धुंध नुकसान पहुंचा सकते हैं. आलू की पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं और सुखने के कारण आलू जमीन के अंदर सड़ने का खतरा बढ़ जाता है.आलू की फसल बिजाई के बाद कम पानी की मांग करती है, लेकिन धुंध और शीतलहर के प्रभाव से इसका संतुलन बिगड़ जाता है. इसी तरह चारे की फसल पर भी अत्यधिक ठंड का नकारात्मक असर पड़ सकता है. गेहूं, सरसों और सूरजमुखी के लिए लाभकारी मौसम: किसानों की मानें तो गेहूं, सरसों और सूरजमुखी की फसल इस मौसम में अच्छी होती है. धुंध और कोहरे की वजह से इन फसलों को पर्याप्त नमी मिलती है, जिससे पौधे लहलाने लगते हैं और विकास में तेजी आती है. शीतलहर गेहूं और सूरजमुखी के लिए लाभदायक है, लेकिन आलू की फसल को नुकसान पहुंचा सकती है.