हरियाणा में किसानों का हल्ला बोल, मंडियों में तालाबंदी कर किया मार्केट कमेटी कार्यालयों का घेराव, 17 अक्टूबर को भाजपा कार्यालय घेरने की तैयारी
हरियाणा की मंडियों में तालाबंदी कर किसानों ने सरकार के खिलाफ हल्ला बोला है. किसान 17 अक्टूबर को भाजपा कार्यालय घेरने की तैयारी कर रहे.
Published : October 14, 2026 at 3:13 PM IST
करनाल/सिरसा/भिवानी: हरियाणा की अनाज मंडियों में धान की खरीद में देरी, न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) से कम भाव मिलने और नमी के नाम पर कटौती के आरोपों को लेकर किसानों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है. संयुक्त किसान मोर्चा, किसान मजदूर संघर्ष मोर्चा और अखिल भारतीय किसान सभा के आह्वान पर बुधवार को प्रदेशभर में किसान संगठनों ने विरोध प्रदर्शन किया.
करनाल, सिरसा और भिवानी सहित पूरे हरियाणा में किसानों ने मार्केट कमेटी कार्यालयों का घेराव कर अधिकारियों के खिलाफ नाराजगी जाहिर की. कई जगह कार्यालयों के मुख्य द्वार बंद कर किसानों ने तालाबंदी कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की. किसान संगठनों ने चेतावनी दी कि यदि खरीद व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ और किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य नहीं मिला, तो उग्र आंदोलन करेंगे.
तीन घंटे तक मार्केट कमेटी कार्यालयों का घेराव: किसान संगठनों के आह्वान पर बुधवार सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक मार्केट कमेटी कार्यालयों के बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया. करनाल अनाज मंडी में किसानों ने कार्यालय के बाहर धरना देकर तालाबंदी की. सिरसा में भी किसानों ने मार्केट कमेटी कार्यालय के मुख्य द्वार को बंद कर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया. वहीं, भिवानी की अनाज मंडी में किसान नेताओं ने अधिकारियों का घेराव कर खरीद व्यवस्था पर सवाल उठाए. सिरसा में प्रदर्शन के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस की तैनाती की गई. किसानों का कहना है कि मंडियों में खरीद प्रक्रिया सुचारु नहीं होने के कारण उन्हें कई दिनों तक अपनी फसल बेचने के लिए इंतजार करना पड़ रहा है.
MSP से कम भाव पर धान खरीदने का आरोप: भारतीय किसान यूनियन हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष रतन मान ने कहा कि, "किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाने के बजाय नमी का हवाला देकर उनकी फसल के दाम कम किए जा रहे हैं. यदि सरकार वास्तव में किसानों की धान की फसल MSP पर खरीदना चाहती है, तो मंडियों में खरीद प्रक्रिया सुचारु रूप से क्यों नहीं चल रही? कई मंडियों में धान के भाव में 400 से 500 रुपये प्रति क्विंटल तक की कटौती की शिकायतें मिल रही हैं. ये किसानों के आर्थिक हित के खिलाफ है. सरकार को खरीद व्यवस्था दुरुस्त करनी चाहिए."
सिरसा में 2461 रुपये प्रति क्विंटल के भाव की मांग: वहीं, सिरसा में किसान हंस राज और सुरजीत सिंह ने आरोप लगाया कि सरकारी खरीद एजेंसियों के समय पर मंडियों में नहीं पहुंचने के कारण निजी खरीदार किसानों से कम कीमत पर धान खरीद रहे हैं. किसानों ने कहा कि धान का घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य 2461 रुपये प्रति क्विंटल है, लेकिन इसके बावजूद कम भाव मिलने की शिकायतें सामने आ रही हैं. नमी मापने वाली मशीनों के इस्तेमाल, डिजिटल डाटा एंट्री और प्रति एकड़ उपज की सीमा जैसी प्रक्रियाओं के नाम पर किसानों को परेशान किया जा रहा है. किसान नेताओं ने मांग की कि जिन किसानों की फसल कम भाव पर खरीदी गई है, उन्हें MSP के अनुसार अंतर की भरपाई दी जाए.
नमी के मानकों और तुलाई व्यवस्था पर सवाल: इसके साथ ही किसानों ने धान की नमी जांचने के तरीके और मंडियों में तुलाई व्यवस्था पर भी सवाल उठाए. उनका कहना है कि मौसम में नमी होने के कारण फसल की नमी बढ़ना स्वाभाविक है, इसलिए सरकार को मौजूदा परिस्थितियों के अनुसार मानकों पर विचार करना चाहिए. किसान संगठनों ने 17 प्रतिशत नमी की निर्धारित सीमा के स्थान पर 20 प्रतिशत नमी को मानक बनाने की मांग रखी. इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ मंडियों में कंप्यूटराइज्ड कांटों के बजाय दूसरे कांटों से तुलाई की जा रही है. किसानों की मांग है कि सभी मंडियों में सरकारी कांटे सही हालत में चलाए जाएं और तुलाई की प्रक्रिया पारदर्शी बनाई जाए.
भिवानी में बाजरा खरीद और पोर्टल व्यवस्था पर नाराजगी: भिवानी की अनाज मंडी में संयुक्त किसान मोर्चा और अखिल भारतीय किसान सभा के प्रदर्शन का नेतृत्व किसान नेता कामरेड ओमप्रकाश, कमल सिंह प्रधान और बलबीर सिंह बजाड़ ने किया. किसान नेताओं ने आरोप लगाया कि मंडियों में बाजरा और धान की खरीद MSP पर नहीं हो रही है, जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है. मंडियों में फसल का उठान नहीं होने से अनाज खुले में पड़ा है और बारिश के कारण उसके खराब होने का खतरा बना हुआ है. किसान नेताओं ने 'मेरी फसल मेरा ब्योरा' पोर्टल सीमित समय के लिए खोले जाने पर भी आपत्ति जताई. उनका कहना है कि पंजीकरण नहीं करा पाने वाले किसान भावांतर भरपाई योजना के लाभ से वंचित हो सकते हैं.
खाद की किल्लत ने बढ़ाई किसानों की परेशानी: किसानों ने धान और बाजरे की खरीद के साथ-साथ रबी फसलों की बुवाई के लिए डीएपी खाद की उपलब्धता का मुद्दा भी उठाया. भिवानी में किसान नेताओं ने कहा कि खाद की कमी के कारण किसानों को सुबह से लंबी कतारों में लगना पड़ रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि पोर्टल, बायोमेट्रिक सत्यापन और अन्य औपचारिकताओं के चलते किसानों को अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. किसान संगठनों ने सरकार से मंडियों में खरीद, उठान, पंजीकरण और खाद की उपलब्धता से जुड़ी समस्याओं का तत्काल समाधान करने की मांग की.
सरकार को आंदोलन तेज करने की चेतावनी: किसान नेताओं ने आरोप लगाया कि मंडियों में किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए जा रहे हैं. रतन मान ने कहा कि, "यदि खरीद व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ, तो किसान संगठन आगे की रणनीति बनाकर आंदोलन तेज करेंगे." वहीं, भिवानी के किसान नेताओं ने चेतावनी दी कि समस्याओं का समाधान नहीं होने पर 17 अक्टूबर को भाजपा कार्यालय के बाहर सरकार का पुतला फूंका जाएगा.
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