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करनाल के मंडी गेटों पर किसानों ने लगाया ताला, बायोमेट्रिक सिस्टम के खिलाफ किया जमकर प्रदर्शन, बोले- "पुरानी व्यवस्था बहाल करे सरकार"

करनाल के मंडी गेटों पर किसानों ने लगाया ताला ( ETV Bharat )

करनाल : हरियाणा की मंडियों में बायोमेट्रिक सत्यापन और नई खरीद प्रणाली के विरोध में किसानों का आक्रोश सोमवार को खुलकर सामने आया. संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर करनाल सहित कई मंडियों में किसानों ने मार्केट कमेटी कार्यालयों के गेट बंद कर धरना दिया और सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की. सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक चले इस प्रदर्शन में किसानों ने साफ कहा कि नई व्यवस्था ने उनकी परेशानियां बढ़ा दी हैं और वे पुरानी प्रणाली की बहाली चाहते हैं. गेट बंद कर जताया गुस्सा: किसानों ने करनाल, निसिंग और आसपास की मंडियों में मार्केट कमेटी कार्यालयों और सरकारी खरीद केंद्रों पर ताला जड़कर विरोध दर्ज कराया. किसानों का कहना है कि पहले बिना जटिल प्रक्रियाओं के फसल आसानी से बिक जाती थी, लेकिन अब बायोमेट्रिक सत्यापन और ई-गेट पास जैसी प्रक्रियाएं उनके लिए बड़ी बाधा बन गई हैं. बायोमेट्रिक सिस्टम के खिलाफ किया जमकर प्रदर्शन (ETV Bharat) खरीद प्रक्रिया में खामियों से नाराजगी: धरने पर बैठे किसानों ने गेहूं की सरकारी खरीद में देरी, ई-गेट पास जारी होने में दिक्कतें, नमी के नाम पर कटौती और खरीदी गई फसल का समय पर उठाव न होने जैसी समस्याएं गिनाईं. उनका कहना है कि इन कारणों से मंडियों में जगह की कमी हो रही है और किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है.