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करनाल के मंडी गेटों पर किसानों ने लगाया ताला, बायोमेट्रिक सिस्टम के खिलाफ किया जमकर प्रदर्शन, बोले- "पुरानी व्यवस्था बहाल करे सरकार"

करनाल मंडियों में किसानों ने बायोमेट्रिक सिस्टम के खिलाफ प्रदर्शन कर गेट बंद किए. साथ ही पुरानी खरीद व्यवस्था बहाल करने की मांग की.

Karnal Mandi gate lock protest
करनाल के मंडी गेटों पर किसानों ने लगाया ताला (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 21, 2026 at 10:20 AM IST

3 Min Read
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करनाल : हरियाणा की मंडियों में बायोमेट्रिक सत्यापन और नई खरीद प्रणाली के विरोध में किसानों का आक्रोश सोमवार को खुलकर सामने आया. संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर करनाल सहित कई मंडियों में किसानों ने मार्केट कमेटी कार्यालयों के गेट बंद कर धरना दिया और सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की. सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक चले इस प्रदर्शन में किसानों ने साफ कहा कि नई व्यवस्था ने उनकी परेशानियां बढ़ा दी हैं और वे पुरानी प्रणाली की बहाली चाहते हैं.

गेट बंद कर जताया गुस्सा: किसानों ने करनाल, निसिंग और आसपास की मंडियों में मार्केट कमेटी कार्यालयों और सरकारी खरीद केंद्रों पर ताला जड़कर विरोध दर्ज कराया. किसानों का कहना है कि पहले बिना जटिल प्रक्रियाओं के फसल आसानी से बिक जाती थी, लेकिन अब बायोमेट्रिक सत्यापन और ई-गेट पास जैसी प्रक्रियाएं उनके लिए बड़ी बाधा बन गई हैं.

बायोमेट्रिक सिस्टम के खिलाफ किया जमकर प्रदर्शन (ETV Bharat)

खरीद प्रक्रिया में खामियों से नाराजगी: धरने पर बैठे किसानों ने गेहूं की सरकारी खरीद में देरी, ई-गेट पास जारी होने में दिक्कतें, नमी के नाम पर कटौती और खरीदी गई फसल का समय पर उठाव न होने जैसी समस्याएं गिनाईं. उनका कहना है कि इन कारणों से मंडियों में जगह की कमी हो रही है और किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है.

पहले भी दे चुके हैं चेतावनी: किसान नेताओं ने बताया कि इससे पहले भी सरकार और प्रशासन को कई बार चेताया जा चुका है. 11 अप्रैल को संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले किसानों ने रोड जाम कर अपना विरोध दर्ज कराया था, लेकिन मांगों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई.

नीतियों पर उठाए सवाल: किसान नेताओं का आरोप है कि सरकार द्वारा लाए गए नए नियम पूरी तरह किसान विरोधी हैं. उनका कहना है कि इन फैसलों से मंडी व्यवस्था कमजोर हो रही है और किसानों को निजी कंपनियों के भरोसे छोड़ने की कोशिश की जा रही है.

भुगतान और व्यवस्थाओं पर उठे सवाल: किसानों ने यह भी आरोप लगाया कि उनकी गेहूं की फसल का भुगतान समय पर नहीं किया जा रहा है. साथ ही मंडियों में अन्य राज्यों से सस्ती गेहूं लाकर बेचे जाने और गेट पास जारी होने की प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े किए गए.

बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी: किसानों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगें जल्द नहीं मानी गईं, तो फसल कटाई के बाद सभी किसान संगठन मिलकर बड़ा आंदोलन करेंगे. उन्होंने साफ कहा कि किसी भी कीमत पर मंडी व्यवस्था को खत्म नहीं होने दिया जाएगा और किसानों के हितों की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रहेगा. इस पूरे मामले में मंडी सचिव कृष्णपाल ने भी माना है कि मंडी में किसानों को दिक्कतें हो रही है.

ये भी पढ़ें:हांसी अनाज मंडी के बाहर कल किसान संगठन करेंगे तालाबंदी, फसल खरीद के बाद भुगतान में देरी से नाराज हैं किसान

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