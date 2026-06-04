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"गो ग्लोबल" मिशन: मोरनी के किसानों को मिला अंतरराष्ट्रीय बाजार, अफ्रीका तक पहुंचेगा हरियाणा का मसाला, MDH खरीदेगी अदरक-हल्दी और मसाला फसलें

पंचकूला: हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप राज्य सरकार लगातार ऐसे प्रयास कर रही है, जिनसे किसान आधुनिक कृषि तकनीकों, नए बाजारों और वैश्विक अवसरों से जुड़ सकें. इसके तहत उन्होंने ‘गो ग्लोबल’ अप्रोच को नई गति दी है. इसके तहत अब हरियाणा के किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) तंजानिया, केन्या सहित अन्य अफ्रीकी देशों में भी खेती और कृषि कारोबार के अवसरों का लाभ उठा सकेंगे.

एमडीएच से करार और 6 एफपीओ के हस्ताक्षर:पंचकूला के मोरनी में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मौजूदगी में देश की प्रतिष्ठित मसाला कंपनी एमडीएच और हरियाणा के छह किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के बीच महत्वपूर्ण करार हुआ. विदेश सहयोग विभाग और बागवानी विभाग द्वारा क्रियान्वित इस पहल का उद्देश्य किसानों को वैश्विक बाजारों से जोड़ना, उनकी आय बढ़ाना और कृषि क्षेत्र में नए अवसर सृजित करना है.

मोरनी क्षेत्र के विकास की योजना: कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि, "इस बार के बजट में मोरनी क्षेत्र को विकसित करने की घोषणा की गई थी. इसके अनुरूप मोरनी क्षेत्र में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने की दिशा में आज यह एमओयू किया गया है. प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को किसी भी प्रकार के घाटा होने की स्थिति में भरपाई की जाएगी. इसके अलावा प्राकृतिक खेती करने वालों किसानो को बाजार भाव से 10 प्रतिशत अधिक फसल मूल्य कंपनी द्वारा दिया जाएगा. सरकार का लक्ष्य लगभग 4 हजार एकड़ में प्राकृतिक खेती प्रारंभरिक चरण में शुरू करने का है. हरियाणा सरकार किसानों को केवल पारंपरिक खेती तक सीमित नहीं रखना चाहती, बल्कि कृषि उद्यमिता, मूल्य संवर्धन और अंतरराष्ट्रीय व्यापार से जोड़कर आत्मनिर्भर एवं समृद्ध बनाना चाहती है. इसी सोच के तहत किसानों को वैश्विक बाजारों तक पहुंच दिलाने के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं."

मोरनी के किसान हो सकेंगे मालामाल:इस समझौते के तहत जिला पंचकूला के मोरनी क्षेत्र में अदरक, हल्दी, मिर्च सहित विभिन्न मसाला फसलों की व्यावसायिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा. एमडीएच किसानों को तकनीकी मार्गदर्शन, गुणवत्तापूर्ण उत्पादन, विपणन और खरीद संबंधी सहयोग प्रदान करेगी. साथ ही हरियाणा में कीटनाशक-मुक्त और टिकाऊ खेती को प्रोत्साहित करते हुए किसानों से सीधे खरीद व्यवस्था को भी मजबूत बनाया जाएगा.