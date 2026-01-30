ETV Bharat / state

केंद्रीय बजट 2026 से किसानों को उम्मीद, बोले- "खेती में आने वाली लागत को कम करने के लिए विशेष प्रावधान करें सरकार"

दुग्ध उत्पादों के लिए किसानों को ज्यादा मूल्य मिलेः किसान गजे सिंह ने बताया कि "किसानों को हर बजट से काफी उम्मीद होती है क्योंकि मौजूदा समय में किसान की हालत काफी खराब होती जा रही है. खेती पर लागत बढ़ती जा रही है, लेकिन फसल को उचित मूल्य नहीं मिल पाता है. किसान पशुपालन से भी जुड़े हुए होते हैं. ऐसे में किसानों के दूध का मूल्य भी काफी अच्छा निर्धारित करना चाहिए ताकि पशुपालन में किसान को फायदा हो सके. वहीं जो खेती पर लागत बढ़ती जा रही है. उस पर भी सरकार ने कुछ प्रावधान रखना चाहिए ताकि खेती पर किसान का खर्च कम हो सके."

करनालः 1 फरवरी को केंद्र सरकार 2026-27 का बजट पेश करने जा रही है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से इस बजट में हर वर्ग को काफी उम्मीदें हैं. किसानों को भी आने वाले बजट से काफी उम्मीदें हैं. किसानों ने सुझाव भी दिए हैं कि आने वाले बजट में किसान के लिए सरकार को क्या कुछ खास उपाय करने चाहिए, ताकि लागत में कमी आए.

मंडी में खरीद के समय कट का प्रावधान बंद होः किसान कृष्ण लाल ने कहा कि "हरियाणा में किसानों की स्थिति दूसरे राज्यों से काफी अच्छी है. सरकार काफी अच्छा काम कर रही है लेकिन फिर भी किसानों को आने वाले केंद्र के बजट से काफी उम्मीदें हैं. खासकर सरकार को छोटे किसानों लिए कुछ योजना लेकर आनी चाहिए. हालांकि सरकार के द्वारा फसल का उचित मूल्य दिया जाता है. लेकिन लेकिन खरीद के समय छोटे किसानों की फसल पर कट लगा दिया जाता है, जिससे उनको उचित मूल्य नहीं मिल पाता है. इन सभी चीजों पर सरकार को काम करना चाहिए."

बजट की घोषणाएं जमीन पर लागू होः किसान रामनिवास ने कहा कि "सरकार किसानों के लिए काफी योजनाएं लेकर आती है लेकिन वह कागजों तक ही सीमित रह जाती है. उसको धरातल पर लागू नहीं किया जाता है. अगर सही तरीके से सरकार के द्वारा बजट में चलाई गई योजनाओं को धरातल पर लागू किया जाए तो निश्चित तौर पर किसानों को इसका फायदा होगा."

खाद के पैकेट का वजन कम कर दाम बढ़ाना बंद करे सरकारः किसान रामनिवास ने कहा कि "सरकार से अपील है कि जो प्रोडक्ट वह खेती में प्रयोग करते हैं उन पर अधिक सब्सिडी दी जाए जिससे किसानों को लाभ हो सके. खाद का दाम वही रखा जाता है जबकि उसका वजन घटा दिया जाता है. सरकार ऐसा न करे. वजन घटाने की वजह उसका रेट कम किया जाए ताकि किसान का खेती पर खर्च कम हो. किसानों को अगर सरकार लाभ पहुंचाना चाहती है तो बजट में ऐसी योजनाएं लेकर आए जिससे छोटी जोत के किसानों को फायदा हो, क्योंकि ज्यादातर किसान छोटी जोत वाले रह गए हैं. जिन योजनाओं को वह बजट में लेकर आते हैं उनको धरातल पर भी गंभीरता से लागू करें."