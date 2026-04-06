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हरियाणा के किसानों को बड़ी राहत, अब 24 घंटे खुले रहेंगे मंडी गेट, रात में भी कटेंगे पास

लंबी लाइन से मिलेगा छुटकारा: अब तक किसानों को गेट पास कटवाने के लिए घंटों लाइन में लगना पड़ता था और निर्धारित समय का इंतजार करना पड़ता था. लेकिन मार्केट कमेटी के नए फैसले के बाद यह समस्या खत्म हो गई है. अब किसान अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी समय मंडी में पहुंचकर गेट पास बनवा सकते हैं और अपनी फसल की एंट्री करवा सकते हैं.

चरखी दादरी: रबी सीजन की फसल कटाई के बीच हरियाणा के किसानों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है. अब प्रदेश के सभी अनाज मंडियों और खरीद केंद्रों पर गेट पास की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध रहेगी. इस नई व्यवस्था के तहत किसान दिन या रात किसी भी समय अपनी फसल लेकर मंडी पहुंच सकते हैं और बिना इंतजार के बिक्री कर सकते हैं. इससे किसानों को समय की पाबंदी और लंबी कतारों से राहत मिलेगी.

कर्मचारियों की रैंडम ड्यूटी से व्यवस्था मजबूत: नई व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू करने के लिए मंडियों और खरीद केंद्रों पर कर्मचारियों की रैंडम ड्यूटियां लगाई गई हैं. हर शिफ्ट में अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहेंगे ताकि गेट पास काटने, फसल की एंट्री और अन्य प्रक्रियाओं में कोई देरी न हो. इसके साथ ही चौकीदारों की भी 24 घंटे ड्यूटी सुनिश्चित की गई है.

"अब मंडियां राउंड द क्लॉक चलेंगी": मार्केट कमेटी के सचिव विजय कुमार ने बताया कि, "मुख्यालय के निर्देशों के बाद सभी खरीद केंद्रों पर कर्मचारियों की रैंडम ड्यूटियां लगा दी गई हैं. रात के समय भी गेट पास काटने, बायोमेट्रिक सत्यापन और अन्य सभी कार्यों के लिए स्टाफ मौजूद रहेगा. अब मंडियां पूरी तरह "राउंड द क्लॉक" मोड पर काम करेंगी. अब किसानों को सुबह होने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा."

नमी के कारण गेहूं खरीद नहीं हुई शुरू: फिलहाल मंडी में आ रही गेहूं की फसल में नमी अधिक होने के कारण सरकारी खरीद शुरू नहीं हो पाई है. खरीद एजेंसियां फसल के सूखने का इंतजार कर रही हैं. मंडी प्रशासन ने किसानों से अपील की है कि वे अपनी फसल को अच्छी तरह सुखाकर ही मंडी में लाएं, ताकि खरीद प्रक्रिया जल्द शुरू हो सके और भुगतान समय पर मिल सके.

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