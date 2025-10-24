किसान भाई ऐसे करें आलू की बिजाई, ये उन्नत किस्में देंगी प्रति एकड़ 100 क्विंटल तक उत्पादन
अक्टूबर महीना आलू की बिजाई के लिए सबसे उपयुक्त है. आलू की उन्नत किस्म की बिजाई संबंधित जानकारी के लिए आगे पढ़ें.
Published : October 24, 2025 at 6:05 PM IST
कुरुक्षेत्र: अक्टूबर का महीना हरियाणा सहित उत्तर भारत के कई राज्यों जैसे पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में आलू की बिजाई के लिए सबसे उपयुक्त समय माना जाता है. इस दौरान बड़े स्तर पर आलू की खेती की जाती है. फिलहाल आलू की बिजाई का सीजन चल रहा है. ऐसे में किसानों के सामने यह चुनौती रहती है कि वे वैज्ञानिक तरीके से आलू की बिजाई कैसे करें और कौन-सी उन्नत किस्में लगाएं, जिससे उन्हें अधिक उत्पादन प्राप्त हो सके. इसी को ध्यान में रखते हुए विशेषज्ञ किसानों को सलाह देते हैं कि वे वैज्ञानिक विधि अपनाकर खेती करें और उच्च उत्पादकता वाली किस्मों का चयन करें, ताकि कम समय में बेहतर पैदावार और अधिक मुनाफा हासिल किया जा सके.
उत्तर भारत में लगने वाली प्रमुख आलू की किस्में: इस बारे में जिला बागवानी अधिकारी कुरुक्षेत्र, डॉ. शिवेंदु प्रताप सिंह सोलंकी ने बताया कि, "हरियाणा सहित उत्तर भारत में आलू की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है. यहां आलू दो उद्देश्यों से लगाया जाता है- एक, खाने के लिए (टेबल पर्पस) और दूसरा, बीज उत्पादन के लिए. किसानों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह होती है कि वे कौन-सी उन्नत किस्म लगाएं जिससे उन्हें अधिक उत्पादन और मुनाफा मिल सके. हरियाणा और उत्तर भारत के राज्यों में कुफरी मोहन, कुफरी पुखराज और कुफरी उदय प्रमुख व अधिक उत्पादन देने वाली वैरायटी हैं."
उन्नत किस्मों से बढ़ेगा उत्पादन और मुनाफा: डॉ. सोलंकी ने आगे बताया कि, "आलू की कुफरी पुखराज कई वर्षों से किसानों की पसंदीदा किस्म रही है और इसका उत्पादन लगातार अच्छा मिल रहा है. वहीं, नई वैरायटी कुफरी मोहन भी लोकप्रिय हो रही है क्योंकि यह प्रति एकड़ लगभग 100 से 120 क्विंटल तक उत्पादन देती है. इसके अलावा कुछ निजी कंपनियों की वैरायटी भी उपलब्ध हैं, लेकिन सरकारी संस्थानों द्वारा विकसित किस्में अधिक भरोसेमंद और उत्पादक मानी जाती हैं. आजकल किसान मिनी ट्यूबर तकनीक को भी अपना रहे हैं, जिसमें छोटे आकार के आलू बीज के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं, जिससे बेहतर और स्वस्थ फसल प्राप्त होती है."
आलू की बिजाई के लिए अक्टूबर का महीना बेस्ट: जिला बागवानी अधिकारी ने बताया कि आलू की फसल किसानों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रही है, क्योंकि यह कम समय में अधिक मुनाफा देने वाली फसल है. अक्टूबर का महीना आलू की बिजाई के लिए सबसे सही समय होता है. अक्टूबर के पहले सप्ताह में खाने योग्य (टेबल पर्पस) आलू की बिजाई की जाती है, जबकि बीज उत्पादन के उद्देश्य से लगाए जाने वाले आलू की बिजाई 20 अक्टूबर के बाद की जाती है.
तापमान और फसल अवधि का ध्यान रखें: डॉ. सोलंकी के अनुसार जब रात का तापमान लगभग 20 डिग्री सेल्सियस और दिन का तापमान करीब 30 डिग्री सेल्सियस हो, तब आलू की बिजाई के लिए मौसम सबसे अनुकूल माना जाता है. खाने वाले आलू की फसल लगभग 60 से 65 दिन में तैयार हो जाती है. वहीं, बीज उत्पादन के लिए लगाए गए आलू की फसल में बिजाई के 20 से 25 दिन बाद पौधों के पत्ते हटाने चाहिए, जिससे आगे चलकर बीज आलू अच्छी गुणवत्ता के साथ तैयार हो सकें.
मिट्टी की जांच के बाद ही करें खाद का प्रयोग: जिला बागवानी अधिकारी ने आगे बताया कि, "कई किसान बिना किसी विशेषज्ञ की सलाह लिए आलू की खेती में जरूरत से ज्यादा खाद डाल देते हैं, जिससे फसल की गुणवत्ता पर नकारात्मक असर पड़ता है. इसलिए उन्होंने किसानों से अपील की कि आलू की बिजाई से पहले अपनी मिट्टी की जांच अवश्य करवाएं. मिट्टी में जिन तत्वों की कमी पाई जाती है, उनके आधार पर ही कृषि विशेषज्ञ की सलाह से खाद का प्रयोग करना चाहिए. इससे फसल स्वस्थ रहती है और उत्पादन भी बेहतर होता है."
देसी खाद से बढ़ता है उत्पादन: उन्होंने आगे बताया कि, "देसी खाद (ऑर्गेनिक मैन्योर) आलू की फसल के लिए बेहद लाभदायक होती है.किसानों को बिजाई के समय देसी खाद अवश्य डालनी चाहिए, क्योंकि यह मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के साथ-साथ आलू की गुणवत्ता और उत्पादन दोनों में सुधार करती है. अगर किसान वैज्ञानिक विधि से खेती करें और खाद का संतुलित उपयोग करें, तो वे कम समय में अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं और आलू की खेती से आर्थिक रूप से सशक्त बन सकते हैं."
