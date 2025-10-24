ETV Bharat / state

किसान भाई ऐसे करें आलू की बिजाई, ये उन्नत किस्में देंगी प्रति एकड़ 100 क्विंटल तक उत्पादन

कुरुक्षेत्र: अक्टूबर का महीना हरियाणा सहित उत्तर भारत के कई राज्यों जैसे पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में आलू की बिजाई के लिए सबसे उपयुक्त समय माना जाता है. इस दौरान बड़े स्तर पर आलू की खेती की जाती है. फिलहाल आलू की बिजाई का सीजन चल रहा है. ऐसे में किसानों के सामने यह चुनौती रहती है कि वे वैज्ञानिक तरीके से आलू की बिजाई कैसे करें और कौन-सी उन्नत किस्में लगाएं, जिससे उन्हें अधिक उत्पादन प्राप्त हो सके. इसी को ध्यान में रखते हुए विशेषज्ञ किसानों को सलाह देते हैं कि वे वैज्ञानिक विधि अपनाकर खेती करें और उच्च उत्पादकता वाली किस्मों का चयन करें, ताकि कम समय में बेहतर पैदावार और अधिक मुनाफा हासिल किया जा सके. उत्तर भारत में लगने वाली प्रमुख आलू की किस्में: इस बारे में जिला बागवानी अधिकारी कुरुक्षेत्र, डॉ. शिवेंदु प्रताप सिंह सोलंकी ने बताया कि, "हरियाणा सहित उत्तर भारत में आलू की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है. यहां आलू दो उद्देश्यों से लगाया जाता है- एक, खाने के लिए (टेबल पर्पस) और दूसरा, बीज उत्पादन के लिए. किसानों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह होती है कि वे कौन-सी उन्नत किस्म लगाएं जिससे उन्हें अधिक उत्पादन और मुनाफा मिल सके. हरियाणा और उत्तर भारत के राज्यों में कुफरी मोहन, कुफरी पुखराज और कुफरी उदय प्रमुख व अधिक उत्पादन देने वाली वैरायटी हैं." हरियाणा के किसान आलू की खेती कर बन सकते हैं मालामाल (ETV Bharat) उन्नत किस्मों से बढ़ेगा उत्पादन और मुनाफा: डॉ. सोलंकी ने आगे बताया कि, "आलू की कुफरी पुखराज कई वर्षों से किसानों की पसंदीदा किस्म रही है और इसका उत्पादन लगातार अच्छा मिल रहा है. वहीं, नई वैरायटी कुफरी मोहन भी लोकप्रिय हो रही है क्योंकि यह प्रति एकड़ लगभग 100 से 120 क्विंटल तक उत्पादन देती है. इसके अलावा कुछ निजी कंपनियों की वैरायटी भी उपलब्ध हैं, लेकिन सरकारी संस्थानों द्वारा विकसित किस्में अधिक भरोसेमंद और उत्पादक मानी जाती हैं. आजकल किसान मिनी ट्यूबर तकनीक को भी अपना रहे हैं, जिसमें छोटे आकार के आलू बीज के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं, जिससे बेहतर और स्वस्थ फसल प्राप्त होती है."