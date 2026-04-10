हरियाणा में तेज हवा ने बढ़ाई किसानों की परेशानी, यमुनानगर और सिरसा में जली सैकड़ों एकड़ गेहूं की फसल
यमुनानगर और सिरसा में खेतों में आग से गेहूं फसल जलकर राख हो गई. किसानों ने मुआवजे की मांग की.
Published : April 10, 2026 at 5:27 PM IST
यमुनानगर/सिरसा: हरियाणा के यमुनानगर और सिरसा जिलों में खेतों में लगी आग ने किसानों की कमर तोड़ दी है. यमुनानगर के मुसिम्बल गांव और सिरसा के झोपड़ा रोड क्षेत्र में हुई दो अलग-अलग आग लगने की घटना में लाखों रुपये की फसल जलकर राख हो गई. दोनों जगहों पर आग ने तेजी से फैलकर भारी नुकसान किया, हालांकि समय रहते फायर ब्रिगेड और ग्रामीणों की मदद से बड़े नुकसान को टाल लिया गया.
बिजली की तार गिरने से भड़की आग: यमुनानगर के मुसिम्बल गांव में खेतों में अचानक आग लग गई. ग्रामीणों के अनुसार बिजली की हाई टेंशन तार तेज हवा के कारण टूटकर खेतों में गिर गई, जिससे चिंगारी निकली और आग लग गई. आग इतनी तेजी से फैली कि जब तक लोग कुछ समझ पाते, कई खेत इसकी चपेट में आ चुके थे.
ग्रामीणों और दमकल विभाग ने की आग बुझाने की कोशिश: घटना की सूचना मिलते ही आसपास के सैकड़ों ग्रामीण मौके पर पहुंचे और अपने स्तर पर आग बुझाने की कोशिश शुरू की. ग्रामीण हरमीत सिंह ने कहा कि, "हमने ट्रैक्टर और पानी के साधनों से आग रोकने की कोशिश की. फायर ब्रिगेड की तीन गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया."
नुकसान का आंकलन: वहीं, फायर ब्रिगेड अधिकारी अक्षय कुमार ने कहा कि, "तीन गाड़ियों और ग्रामीणों के सहयोग से आग पर समय रहते नियंत्रण पा लिया गया, नहीं तो नुकसान और बढ़ सकता था." मौके पर पहुंचे एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि, "स्थिति को नियंत्रित कर लिया गया है और नुकसान का आंकलन किया जा रहा है." वहीं, ग्रामीण विक्की मुसिम्बल ने कहा कि, "अगर समय पर मदद नहीं मिलती तो सैकड़ों एकड़ फसल जल जाती." एक अन्य ग्रामी रविन्द्र ने आरोप लगाया कि बिजली विभाग को कई बार शिकायत दी गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई.
सिरसा में 25 एकड़ गेहूं की फसल में लगी आग: सिरसा जिले के झोपड़ा रोड पर स्थित खेतों में भीषण आग लगने से करीब 25 एकड़ में खड़ी गेहूं की फसल जल गई. दोपहर के समय अचानक उठी लपटों ने कुछ ही देर में विकराल रूप धारण कर लिया. किसानों के अनुसार फसल पूरी तरह पक चुकी थी और कटाई के लिए तैयार थी, लेकिन आग ने सब कुछ खत्म कर दिया.
तेज हवा ने बढ़ाई तबाही: घटना के समय हवा की गति काफी तेज थी, जिससे आग तेजी से एक खेत से दूसरे खेत में फैलती चली गई. एक किसान ने बताया कि, सूखी फसल होने के कारण आग पर काबू पाना मुश्किल हो गया था, धुआं कई किलोमीटर दूर से दिखाई दे रहा था. ग्रामीणों ने ट्रैक्टरों से जमीन जोतकर आग को रोकने की कोशिश की.
दमकल की कार्रवाई और चुनौतियां: सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं, लेकिन संकरे रास्तों और खेतों की दूरी के कारण टीम को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. एक अधिकारी ने बताया कि, "करीब दो से तीन घंटे की मशक्कत के बाद आग पर पूरी तरह नियंत्रण पाया गया और इसे रिहायशी इलाकों तक फैलने से रोका गया."
किसानों ने की मुआवजे की मांग: इस घटना में प्रभावित किसानों ने कहा कि हमने कर्ज लेकर बीज, खाद और सिंचाई पर खर्च किया था, लेकिन अब सब कुछ खत्म हो गया. ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द गिरदावरी कराकर उचित मुआवजा दिया जाए.
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