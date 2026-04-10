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हरियाणा में तेज हवा ने बढ़ाई किसानों की परेशानी, यमुनानगर और सिरसा में जली सैकड़ों एकड़ गेहूं की फसल

यमुनानगर/सिरसा: हरियाणा के यमुनानगर और सिरसा जिलों में खेतों में लगी आग ने किसानों की कमर तोड़ दी है. यमुनानगर के मुसिम्बल गांव और सिरसा के झोपड़ा रोड क्षेत्र में हुई दो अलग-अलग आग लगने की घटना में लाखों रुपये की फसल जलकर राख हो गई. दोनों जगहों पर आग ने तेजी से फैलकर भारी नुकसान किया, हालांकि समय रहते फायर ब्रिगेड और ग्रामीणों की मदद से बड़े नुकसान को टाल लिया गया.

बिजली की तार गिरने से भड़की आग: यमुनानगर के मुसिम्बल गांव में खेतों में अचानक आग लग गई. ग्रामीणों के अनुसार बिजली की हाई टेंशन तार तेज हवा के कारण टूटकर खेतों में गिर गई, जिससे चिंगारी निकली और आग लग गई. आग इतनी तेजी से फैली कि जब तक लोग कुछ समझ पाते, कई खेत इसकी चपेट में आ चुके थे.

यमुनानगर में जली सैकड़ों एकड़ फसल (ETV Bharat)

ग्रामीणों और दमकल विभाग ने की आग बुझाने की कोशिश: घटना की सूचना मिलते ही आसपास के सैकड़ों ग्रामीण मौके पर पहुंचे और अपने स्तर पर आग बुझाने की कोशिश शुरू की. ग्रामीण हरमीत सिंह ने कहा कि, "हमने ट्रैक्टर और पानी के साधनों से आग रोकने की कोशिश की. फायर ब्रिगेड की तीन गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया."

नुकसान का आंकलन: वहीं, फायर ब्रिगेड अधिकारी अक्षय कुमार ने कहा कि, "तीन गाड़ियों और ग्रामीणों के सहयोग से आग पर समय रहते नियंत्रण पा लिया गया, नहीं तो नुकसान और बढ़ सकता था." मौके पर पहुंचे एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि, "स्थिति को नियंत्रित कर लिया गया है और नुकसान का आंकलन किया जा रहा है." वहीं, ग्रामीण विक्की मुसिम्बल ने कहा कि, "अगर समय पर मदद नहीं मिलती तो सैकड़ों एकड़ फसल जल जाती." एक अन्य ग्रामी रविन्द्र ने आरोप लगाया कि बिजली विभाग को कई बार शिकायत दी गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई.