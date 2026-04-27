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मां ने कलेजे के टुकड़े को नाले में फेंका, डूबने से मौत, बिहार की महिला हरियाणा के फरीदाबाद में अरेस्ट

हरियाणा के फरीदाबाद में एक महिला ने ही अपने डेढ़ साल की मासूम बच्ची को नाले में फेंक दिया जिससे डूबकर उसकी मौत हो गई.

Haryana Faridabad Woman throws one and a half year old girl into drain dies by drowning
मां ने कलेजे के टुकड़े को नाले में फेंका (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 27, 2026 at 8:30 PM IST

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Updated : April 27, 2026 at 8:38 PM IST

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फरीदाबाद : जिले से एक बेहद दर्दनाक मामला सामने आया है, जिसने इंसानियत को झकझोर कर रख दिया है. यहां एक महिला पर अपनी ही डेढ़ साल की मासूम बच्ची की हत्या का आरोप लगा है. बताया जा रहा है कि महिला ने बच्ची को नाले में फेंक दिया, जिससे उसकी डूबकर मौत हो गई.

मां ने बच्ची को नाले में फेंका : ये घटना 23 अप्रैल को धीरज नगर इलाके के पास हुई. मामले का खुलासा तब हुआ जब स्कूल से लौट रहे दो बच्चों ने नाले के किनारे लोहे की जाली में फंसी एक बच्ची का शव देखा. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकालकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया. जांच के दौरान पुलिस को आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज मिली. इसमें एक महिला बच्ची को गोद में लेकर इलाके में जाती हुई दिखाई दी, लेकिन कुछ देर बाद वो अकेले वापस लौटती नजर आई. शक के आधार पर पुलिस ने महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ की.

मां ने कलेजे के टुकड़े को नाले में फेंका (ETV Bharat)

बिहार के मधुबनी की रहने वाली महिला : पूछताछ में महिला ने अपना जुर्म कबूल कर लिया. उसकी पहचान बिहार के मधुबनी की रहने वाली नीलम के रूप में हुई है, जो अपने पति के साथ फरीदाबाद में रह रही थी. पति एक निजी कंपनी में काम करता है. पुलिस प्रवक्ता यशपाल सिंह ने बताया कि बच्ची उसकी छह बेटियों में सबसे छोटी थी. महिला ने पूछताछ में बताया कि परिवार की आर्थिक हालत बेहद खराब है और वो इतने बड़े परिवार का पालन-पोषण करने में खुद को असमर्थ महसूस कर रही थी. इसी दबाव में उसने ये खौफनाक कदम उठा लिया. फिलहाल पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है और मामले के हर पहलू की गहन जांच की जा रही है.

Last Updated : April 27, 2026 at 8:38 PM IST

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महिला ने बेटी को नाले में फेंका
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