मां ने कलेजे के टुकड़े को नाले में फेंका, डूबने से मौत, बिहार की महिला हरियाणा के फरीदाबाद में अरेस्ट
हरियाणा के फरीदाबाद में एक महिला ने ही अपने डेढ़ साल की मासूम बच्ची को नाले में फेंक दिया जिससे डूबकर उसकी मौत हो गई.
Published : April 27, 2026 at 8:30 PM IST|
Updated : April 27, 2026 at 8:38 PM IST
फरीदाबाद : जिले से एक बेहद दर्दनाक मामला सामने आया है, जिसने इंसानियत को झकझोर कर रख दिया है. यहां एक महिला पर अपनी ही डेढ़ साल की मासूम बच्ची की हत्या का आरोप लगा है. बताया जा रहा है कि महिला ने बच्ची को नाले में फेंक दिया, जिससे उसकी डूबकर मौत हो गई.
मां ने बच्ची को नाले में फेंका : ये घटना 23 अप्रैल को धीरज नगर इलाके के पास हुई. मामले का खुलासा तब हुआ जब स्कूल से लौट रहे दो बच्चों ने नाले के किनारे लोहे की जाली में फंसी एक बच्ची का शव देखा. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकालकर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया. जांच के दौरान पुलिस को आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज मिली. इसमें एक महिला बच्ची को गोद में लेकर इलाके में जाती हुई दिखाई दी, लेकिन कुछ देर बाद वो अकेले वापस लौटती नजर आई. शक के आधार पर पुलिस ने महिला को हिरासत में लेकर पूछताछ की.
बिहार के मधुबनी की रहने वाली महिला : पूछताछ में महिला ने अपना जुर्म कबूल कर लिया. उसकी पहचान बिहार के मधुबनी की रहने वाली नीलम के रूप में हुई है, जो अपने पति के साथ फरीदाबाद में रह रही थी. पति एक निजी कंपनी में काम करता है. पुलिस प्रवक्ता यशपाल सिंह ने बताया कि बच्ची उसकी छह बेटियों में सबसे छोटी थी. महिला ने पूछताछ में बताया कि परिवार की आर्थिक हालत बेहद खराब है और वो इतने बड़े परिवार का पालन-पोषण करने में खुद को असमर्थ महसूस कर रही थी. इसी दबाव में उसने ये खौफनाक कदम उठा लिया. फिलहाल पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है और मामले के हर पहलू की गहन जांच की जा रही है.
हरियाणा समेत देश की ताजा ख़बरें पढ़ने के लिए ईटीवी भारत ऐप डाउनलोड करें. यहां आपको मिलेंगी तमाम बड़ी ख़बरें, हर बड़ा अपडेट, वो भी सबसे सटीक और डिटेल एनालिसिस के साथ - Download App
ये भी पढ़ें : पलवल में मां-बेटी का बेरहमी से मर्डर, 3 माह के नवजात को लेकर फरार, ससुराल पक्ष पर दहेज हत्या का मामला दर्ज
ये भी पढ़ें : गुरुग्राम में रिश्तों का कत्ल, मां ने अपनी ही मासूम बच्ची की बेरहमी से की हत्या, आत्महत्या का किया प्रयास
ये भी पढ़ें : नूंह में बच्चे के रोने की आवाज़ सुन चौंके लोग , फिरोजपुर झिरका की झाड़ियों में मिला नवजात