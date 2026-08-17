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BJP की राष्ट्रीय टीम में हरियाणा की धाक, इन तीन चेहरों को किया गया शामिल

चंडीगढ़/पानीपत : भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने अपनी नई टीम का ऐलान कर दिया है जिसमें हरियाणा से जुड़े तीन नेताओं को भी अहम जिम्मेदारी दी गई है. राज्यसभा सांसद संजय भाटिया और हरियाणा भाजपा प्रभारी डॉ. सतीश पूनिया को राष्ट्रीय महामंत्री बनाया गया है, जबकि BJP की वरिष्ठ नेता डॉ. सुधा यादव के बेटे सिद्धार्थ यादव को संगठन में नई जिम्मेदारी दी गई है. उन्हें मीडिया सह-संयोजक बनाया गया है. इससे पहले सिद्धार्थ यादव भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर पार्टी का पक्ष रखते रहे हैं.

मनोहर लाल खट्टर ने दी शुभकामनाएं : केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और भाजपा के नवनियुक्त राष्ट्रीय महामंत्री संजय भाटिया सोमवार को पानीपत पहुंचे. संजय भाटिया को राष्ट्रीय महामंत्री नियुक्त किए जाने के बाद कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत कर बधाई दी. केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी संजय भाटिया को नई जिम्मेदारी मिलने पर शुभकामनाएं दीं और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन का धन्यवाद किया. उन्होंने कहा कि उनके लिए ये बेहद खुशी की बात है कि संजय भाटिया को पार्टी ने इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है. मनोहर लाल ने कहा कि संजय भाटिया ने संगठन में बहुत नीचे से काम शुरू किया है और उनकी कार्यशैली को न केवल स्थानीय कार्यकर्ता बल्कि राष्ट्रीय नेतृत्व भी पसंद करता है. उन्होंने कहा कि संजय भाटिया जहां भी जिम्मेदारी लेकर गए, वहां पार्टी को अच्छे परिणाम मिले. उनकी कार्यशैली से संगठन को मजबूती मिली और कई जगह पार्टी की सरकार बनी. अब संजय भाटिया को राष्ट्रीय महामंत्री की जिम्मेदारी मिलने के बाद उनका समय पूरे देश में संगठन के काम में लगेगा. हालांकि, उन्होंने कहा कि उनकी कमी को भी पूरा करने का प्रयास किया जाएगा.

BJP की राष्ट्रीय टीम में हरियाणा की धाक (ETV Bharat)

संगठन की उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश : वहीं नवनियुक्त राष्ट्रीय महामंत्री संजय भाटिया ने नई जिम्मेदारी के लिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया. उन्होंने कहा कि एक छोटे शहर से आने वाले उनके जैसे साधारण कार्यकर्ता को इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देना उनके लिए बड़े सम्मान की बात है. संजय भाटिया ने कहा कि पार्टी नेतृत्व ने उनसे जो उम्मीदें रखी हैं, उन पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे. उन्होंने कहा कि संगठन की मजबूती के लिए लगातार काम किया जाएगा. चुनाव और संगठन से संबंधित जिम्मेदारी के सवाल पर उन्होंने कहा कि दिल्ली में बैठक के बाद आगे की जिम्मेदारियां तय होंगी और पार्टी उन्हें जो भी दायित्व देगी, उसे पूरी निष्ठा से निभाएंगे.