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हरियाणा बनेगा ग्लोबल ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग हब, रूसी प्रतिनिधिमंडल की सीएम सैनी से मुलाकात, युवाओं को मिलेगा रोजगार

हरियाणा में बनेगा रूस की तकनीक वाला ड्रोन हब ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: हरियाणा को ग्लोबल ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने प्रयास तेज कर दिए हैं. रूस की प्रमुख टेक्नोलॉजी कंपनियों के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात कर प्रदेश में ड्रोन निर्माण, विदेशी निवेश और तकनीकी सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा की. इस पहल से हरियाणा में आधुनिक उद्योगों के विस्तार और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है.

ड्रोन निर्माण में साझेदारी की संभावनाएं: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ हुई बैठक में अत्याधुनिक ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और भारत-रूस औद्योगिक सहयोग जैसे मुद्दों पर विचार-विमर्श हुआ. राज्य सरकार का प्रयास है कि विदेशी कंपनियों की विशेषज्ञता और निवेश के जरिए हरियाणा को उन्नत तकनीक वाले उद्योगों का प्रमुख केंद्र बनाया जाए. इस संबंध में दो बड़ी तकनीकी परियोजनाओं पर सहयोग प्रस्तावित है.