हरियाणा बनेगा ग्लोबल ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग हब, रूसी प्रतिनिधिमंडल की सीएम सैनी से मुलाकात, युवाओं को मिलेगा रोजगार
हरियाणा में ड्रोन निर्माण को बढ़ावा देने के लिए सीएम की रूसी कंपनियों से चर्चा हुई. सिसाय ड्रोन सिटी से रोजगार बढ़ने की संभावना है.
Published : October 14, 2026 at 12:17 PM IST|
Updated : October 14, 2026 at 12:55 PM IST
चंडीगढ़: हरियाणा को ग्लोबल ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने प्रयास तेज कर दिए हैं. रूस की प्रमुख टेक्नोलॉजी कंपनियों के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मुलाकात कर प्रदेश में ड्रोन निर्माण, विदेशी निवेश और तकनीकी सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा की. इस पहल से हरियाणा में आधुनिक उद्योगों के विस्तार और युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद है.
ड्रोन निर्माण में साझेदारी की संभावनाएं: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ हुई बैठक में अत्याधुनिक ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और भारत-रूस औद्योगिक सहयोग जैसे मुद्दों पर विचार-विमर्श हुआ. राज्य सरकार का प्रयास है कि विदेशी कंपनियों की विशेषज्ञता और निवेश के जरिए हरियाणा को उन्नत तकनीक वाले उद्योगों का प्रमुख केंद्र बनाया जाए. इस संबंध में दो बड़ी तकनीकी परियोजनाओं पर सहयोग प्रस्तावित है.
सिसाय में विकसित हो रही ड्रोन सिटी: प्रस्तावित परियोजनाओं में हेलीकॉप्टर ड्रोन का निर्माण और GPS के बिना संचालित होने वाले ड्रोन की तकनीक शामिल है. 9 सितंबर 2025 को सिसाय में ड्रोन सिटी की आधारशिला रखी गई थी. परियोजना को संचालन और वैश्विक ड्रोन कंपनियों के साथ सहयोग की दिशा में तैयार बताया गया है.
औद्योगिक विकास के साथ रोजगार की उम्मीद: हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन बोर्ड के माध्यम से परियोजना के लिए 58.51 करोड़ रुपये का विशेष प्रोत्साहन पैकेज स्वीकृत किया गया है. इस पहल से प्रदेश में आधुनिक विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा मिलने के साथ लगभग 800 युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना है.
विदेशी निवेश के लिए सरकार की सक्रियता: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हाल ही में सिंगापुर का दौरा किया था, जहां हरियाणा में 5,500 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्तावों पर चर्चा हुई. अब मुख्यमंत्री स्वीडन के दौरे पर हैं. सरकार का लक्ष्य विदेशी निवेश आकर्षित कर प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति देना और युवाओं के लिए स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ाना है.
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